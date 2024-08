Este domingo, la tiradora chilena Francisca Crovetto hizo historia al ganar la primera medalla de oro para la delegación chilena en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la competencia de tiro skeet. La deportista nacional marcó un hito deportivo al convertirse en la primera mujer chilena en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Este triunfo es especialmente significativo, ya que Chile no obtenía un oro olímpico desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando los tenistas Nicolás Massú y Fernando González lograron esta hazaña.

Como era de esperar, la chilena recibió un sin fin de felicitaciones y comentarios de apoyo tras su triunfo, especialmente de miembros del Team Chile y otros destacados deportistas nacionales tales como Natalia Ducó y el propio Nico Massú.

Sin embargo, este momento histórico no pudo ser disfrutado en vivo por el padre de Francisca Crovetto, Juan Francisco Crovetto. Esto, debido a los masivos cortes de luz que afectaron a gran parte de Santiago este fin de semana, Juan Francisco no pudo ver el gran momento de su hija en tiempo real al ser uno de los afectados por el apagón.

“Desgraciadamente…”

Las fuertes rachas de viento que azotaron Santiago, especialmente en la zona poniente, fueron las responsables de los cortes de luz que dejaron a muchas familias sin electricidad ni Internet. Juan Francisco, residente de la comuna de Maipú, una de las más afectadas de la Región Metropolitana, se encontró sin conexión justo en el momento en que su hija aseguraba la medalla de oro.

A pesar de no poder verlo en vivo, Juan Francisco compartió su experiencia en una entrevista con Meganoticias: “La final la vi por teléfono, pero justo se cortó el Internet y todavía no me llega. Desgraciadamente, en el momento justo del shootout, se me fue la señal del teléfono”.

A pesar de la frustración inicial, la noticia de la victoria de su hija le llegó rápidamente a través de un amigo: “Estaba tratando de conectarme y me llama un amigo que me felicita por la medalla de oro. Yo le pregunto cuál porque no vi y ahí me contó que ganó el shootout. Ahí recién me relajé”, relató al medio.