El actor venezolano Christian McGaffney, reconocido por formar parte de exitosos proyectos audiovisuales y por su más reciente protagónico en la película “Simón”, misma que buscó contar la historia de un inmigrante venezolano que logró escapar a Miami y lidia con el trauma mientras trata de obtener asilo político, y que no se le permitió su reproducción en Venezuela, se desahogó mediante historias de Instagram, ante la situación que se vive en su tierra natal.

McGaffney comentó que hizo un estudio de varios de sus seguidores, tomando en cuenta que saben que tienen un gran alcance, y muchos de ellos solo han hecho eco de mensajes “tibios” o simplemente han optado por el silencio.

En el mismo orden de ideas, aseguró que “no se come el cuento” de que no puedan publicar por “miedo”, pues otros tantos que también están en Venezuela sí se han dado la tarea de hacerlo.

Para concluir, contó que se encuentra en el medio del estreno de un nuevo filme (The Duel), en el que junto a su esposa, la también actriz venezolana María Gabriela de Faria, forman parte del elenco protagónico, y por ende ha estado haciendo publicaciones alusivas a esto para cumplir con el contrato; no obstante, no ha dejado de compartir todo lo que se puede de Venezuela para que el mundo se entere de lo que está pasando.

/gap