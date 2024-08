Introducción

Están por terminar los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024, justa donde los atletas de todo el mundo, tratan de dar lo mejor de sí, en pos de una medalla. Habrá grandes triunfos, decepciones y frustraciones.

Nuestros atletas, no estarán exento de ello. En todos, en los que el estrés agonístico, sea mayor, que su capacidad de adaptación, las tensiones se harán presente, afectando su rendimiento, sus marcas, sus tiempos.

¿Cómo justificar la presencia de cada uno en tan magna justa deportiva?

La premisa básica es:

Buscar el éxito, actualizando el esfuerzo y la dedicación de años, con la obtención de medallas de oro, plata, bronce y/o el triunfo;

Eso significará, haber dado lo mejor de sí mismo ;

; Ser un triunfador, a pesar de ser derrotado.

Cuantificar y calificar los rendimientos, no es tan difícil:

Para no fracasar en esta justa deportiva, todos deben hacer, a lo menos, su mejor marca, repetir su mejor registro.

El no poder llevarlo a cabo, es ¡Fracaso! No hay más que decir.

Desgraciadamente, la historia deportiva de nuestro país, está plagada de fracasos.

Mis columnas de análisis, mis trabajos inéditos de investigación al respecto, así lo demuestran.

Chilenos en Juegos Olímpicos 2024

Esta columna estaba lista para publicarla antes del comienzo de los Juegos París 2024, luego, decidí esperar unos días, para tener algunos resultados de los rendimientos de nuestros atletas, y, así poder cohesionar, realidad vs análisis teórico.

Veamos algunas versiones:

Potente autocrítica del chileno Diego Moya tras el triatlón:

Casuística Nº 1

«No estoy conforme, fue una carrera muy mala. Me sentí muy mal en toda la carrera. Fue una lucha de principio a fin. Fue uno de los peores días en la carrera más importante. Hay que ver para atrás cómo fue la semana para mejorar las sensaciones.

–https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/07/31/1138237/juegosolimpicos-envivo-miercoles31julio-paris2024.html Fuente: Emol.com

Antes, el primero en competir fue Diego Parra, atleta de apenas 16 años en el tiro al blanco con pistola de aire 10 metros.

El chileno terminó en el puesto 27 de 33 competidores con 586 puntos y no logró meterse entre los 8 primeros que acceden a la final.

Parra habló después y se mostró bastante molesto por su actuación .

. «Bastante inconforme. En eventos de esta magnitud… No pude manejar la presión, un desastre. Habrá más oportunidades», manifestó.

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/07/27/1137857/resultados-chilenos-sabado27julio-juegosolimpicos-paris2024.html

La frustración de Diego Parra, en declaraciones a CHV tras su eliminación en el tiro:

«Tuve presión, en un evento de esta magnitud aparece esto. Fue mi primera experiencia olímpica, tuve mucha indecisión y siento que fue un desastre, pero sé que tendré muchas oportunidades más».

Teoría y Praxis

En el desarrollo de la siguiente columna, iré, presentando casos de estos Juegos Olímpicos París 2024, que nos permitirán, mediante “las voces” de los atletas, comprobar esto que he venido tratando de hacer entender y comprender al ignaro medio deportivo.

En todos estos años:

Varios han querido jugar “el juego del profeta (iluminado)”, pero, más allá de incitar a la masa (ley de psicología de las masas), de tener “apóstoles” en el periodismo y la dirigencia, (propio de una actividad intelectualmente insubstancial), nada han aportado, en términos reales a nuestro deporte;

pero, más allá de incitar a la masa (ley de psicología de las masas), de tener en el periodismo y la dirigencia, (propio de una actividad intelectualmente insubstancial), nada han aportado, en términos reales a nuestro deporte; Que decir cuando tuvieron que demostrar en los hechos su discurso “ganador”;

Fracasaron absolutamente y estrepitosamente, usando los mismos argumentos de sus desacreditados.

La narrativa del perdedor

En la narrativa de algunos periodistas, técnicos, dirigentes y deportistas, generalmente, antes de realizar análisis de las verdaderas causales de los fracasos, rendimientos y/o logros por debajo de lo esperado, prefieren vincular estos, a:

Factores climáticos;

Árbitros;

Estado de los recintos deportivos;

Lo peor de todo, a factores como, la “mala suerte”.

¿Regreso al pasado?

Nuestros deportistas, han comenzado a enfrentar, – la mayoría sin éxito- el estrés de la competencia más importante de sus vidas y del mundo, llena de simbolismos e historia por lo subsiguiente:

En el año 776 AC en Olimpia, Grecia, se realizan los primeros Juegos Olímpicos;

Platón participaba en dichos juegos, ensalzando en sus palabras, el beneficio del deporte para el individuo y la polis griega.

El galardón para los atletas triunfadores era una corona de olivos;

Los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna, se llevaron a cabo a partir del 6 de abril de 1896, en Atenas, Grecia.

Sociedad-éxito-estrés

Pues bien, más allá, del peso de nuestra cultura respecto al éxito, todos los atletas, están afrontando el estrés situacional más grande.

El “peso”, como agente estresor, que poseen, los Juegos Olímpicos, les expondrá a todos, -tanto, a los que ya han participado, como a los debutantes-:

A una carga psíquica, de ansiedad, de angustia, que no todos sabrán sobrellevar;

Se manifiesta desde las 48 horas antes, la llamamos “angustia pre-competitiva”, y alcanza su peak al momento de comenzar la prueba, la competencia;

Si logran prevalecer sobre ella, (angustia pre-competitiva), la cual, es absolutamente subjetiva, podrán realizar su mejor performance, cosechando el fruto de un largo esfuerzo, (4) años.

Caso contrario, ya sabemos que pasará, tendrán un retroceso y ni siquiera harán su mejor marca. ¡Fracasarán!

Al respecto les invito a leer mi trabajo de investigación con la colaboración de Juan Cavada estadístico: https://www.todofutbol.cl/seleccion-chilena/chile-en-los-juegos-olimpicos-exito-o-fracaso-triunfo-o-derrota/

El estrés, concepto y comprensión

Muchos definen el estrés como tensión, pero, aún cuando no tiene traducción a nuestro idioma, corresponde más bien decir:

“Sobrecarga”;

Consiste en un desequilibrio, capaz de inhibir parcial o totalmente el rendimiento del deportista, condicionado por los factores psicológicos, inducidos por los agentes estresores provenientes de lo externo y/o interno, de lo específico o inespecífico a la situación agonística.

Selye definió al estrés como:

“Conjunto de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo desfavorable o peligroso para el ser humano, implícitas las amenazas a, nuestro equilibrio psicológico-emocional”.

El estrés sería entonces, nuestra respuesta fisiológica, con las reacciones de nuestro Sistema Límbico, ante el agente estresor, lo que, implicaría cambios fisiológicos, conductuales, motrices, emocionales y cognitivos

Otra forma de definirlo, en la praxis agonística:

Tipo de tensiones

Sobre los deportistas estarán ejerciendo su acción dos tipos de tensiones;

Intra-deportivas – (internas)-:

Específicas de la situación agonística, verbigracia, la angustia pre-competitiva;

Externas:

Inespecíficas de la situación agonística”-, verbigracia, la estructura de personalidad de nuestro atleta. Si bien sabemos, que, del pensamiento previo a una competencia no escapa nadie, en un atleta con una personalidad excesivamente obsesiva, los pensamientos intrusivos respecto a ella, podrían impedirle dormir, y, “no estar”, el día “D”, con todas las consecuencias implícitas.

En la agonística (competencia) el estrés surge:

De la carga situacional, verbigracia:

Final de un campeonato;

Juegos Olímpicos;

De la interacción con el “rival”, sea este:

El tiempo;

El “espacio”;

Otro atleta y/o grupos de estos;

Es decir, de los conflictos que emanan del rival, en lo técnico, táctico, psicológico.

La “lógica de los rendimientos

¿Existe una lógica del rendimiento, del logro?

¿Cuántos deportistas, entrenadores, fanáticos quisieran poder predecir el resultado de una competencia y/o la performance que alcanzará tal o cual equipo y/o atleta?

¿Existe alguna manera de poder “predecir”, anticipar resultados?

R: Sí, existe esa posibilidad, lo que nos llevará a no sólo predecir, también, discernir el posible rendimiento que lograrán los atletas en la situación agonística, para ello:

Debemos considerar “las tensiones”, su acción sobre el atleta o grupo de estos;

Además, la historia agonística del atleta en cuestión.

El efecto de las “tensiones”

La mejor manera de avizorar su influencia, es entenderla como un agente estresor.

Los agentes estresores son los estímulos, condiciones o situaciones que generan estrés y, por ende, rompen el equilibrio homeostático del atleta, activando entre otros, el Sistema Límbico.

Angustia pre-competitiva

Como aseveré, se exterioriza en el agonista 48 horas antes de la competencia, y, cuando experimentamos ansiedad-angustia, la parte emocional y primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico, se perturba y se activa.

A partir de ese momento, pasamos a avizorar el mundo de manera más emocional y menos racional.

La angustia (tensión) pre-competitiva, es la antesala para la acción y para la acción de la no acción.

Es aquella que va a propiciar la dinámica y la excelencia o, sin más;

La que va a paralizar a nuestro atleta;

Por ello, en las competencias “trascendentes”, estas determinarán la actuación y rendimiento de los deportistas.

En por ello que, en cada atleta o en un grupo de estos:

Todo incremento;

Disminución de las exigencias y/o posibilidades;

Romperá en forma más o menos abrupta la homeostasis, y, por lo tanto;

Exigirá un esfuerzo adaptativo mayor, para enfrentar tal suceso;

para enfrentar tal suceso; Tal situación la denomino como “hipertensión psíquica”. Víctor Sforzini 1977

Las tensiones en “acción”

La dinámica de las tensiones, permite, en el deportista bien preparado, la recuperación de la homeostasis, ya que, todo ser humano, posee en forma natural, los elementos necesarios para enfrentarla y lograr, la mayoría de las veces, la adaptación adecuada.

Para ello, los atletas deberán movilizar sus energías de lucha, logrando así estar a la altura de las exigencias de la competencia y;

logrando así estar a la altura de las exigencias de la competencia y; De la magnitud del requerimiento del éxito ansiado.

Si esto no acontece, las tensiones serán la causal directa de:

El gol errado o marcado;

El penal cometido innecesariamente;

El penal errado;

Los errores no forzados;

Las faltas técnicas en la ejecución, proceso que se supone, está, automatizado en el atleta;

Las faltas descalificadoras;

La baja tolerancia a las frustraciones;

Las lesiones, especialmente las distensiones musculares, que están, directamente relacionadas con los cuadros de ansiedad;

Los calambres;

En suma, la pérdida de su capacidad agonística.

En el caso de todos los deportes de alta competencia:

Los segundos de más o de menos;

Los metros de más o de menos, verbigracia:

Casuística Nº 2

Juegos Olímpicos París 2024 Martina Weil

Al respecto, nada mejor que dejar hablar a los atletas (Martina Weil 5 de agosto 2024)

La chilena habló tras la prueba: (400 metros Juegos Olímpicos París)

«Hubo una salida falsa y siento que esa fue la mejor salida de mi vida. Entonces me asusté como ‘fui yo’. En la salida de verdad siento que me quedé pegada y los primeros 200 metros estaba pensando en ‘me quedé pegada, me quedé pegada’. En ningún minuto estuve pensando en lo que realmente tenía que pensar, que es tener la cabeza en blanco. No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que corrí esta temporada, no me sentí mal, pero sé que puedo mucho más. Demasiado contenta que haya repechaje, ya boté los nervios, ya estoy lista».

Weil, oro en Santiago 2023, quedó algo lejos de su mejor marca (51.05)

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/08/05/1138747/martinaweil-400metros-juegosolimpicos-paris2024.html

Casuística Nº 3 martes 6 de agosto de 2024

Martina Weil ilusiona, pero no puede en el repechaje de los 400 metros y queda eliminada de París 2024

Sin embargo, Weil no tuvo su mejor jornada y remató sexta en su serie con un tiempo de 51.79, lejos de la vencedora, la puertorriqueña Gabby Scott (50.52).

La campeona panamericana en Santiago 2023 corrió por el carril 3 y en un momento de la carrera su tranco ilusionó, pero sobre los metros finales no logró acelerar y terminó penúltima.

De hecho, también quedó lejos de su tiempo de ayer, que fue 51.15 y el segundo mejor de su temporada, según sus propias palabras.

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/08/06/1138872/martinaweil-repechaje-400metros-paris2024-juegosolimpicos.html

En fin, las tensiones como agentes estresores, impedirán:

El más, “Altius, Citius, Fortius” que propugna el Olimpismo.

Una aproximación a los rendimientos ante el estrés agonístico (tensiones):

El punto de quiebre

Los apremios aversivos, sean estos, situacionales, interpersonales o, intra-psíquicos, no son ni beneficiosos ni perniciosos

Que el estrés se vuelva dañino, va a depender de su intensidad, del tiempo de exposición, y de la capacidad sistémica del atleta para manejarlo;

va a depender de su intensidad, del tiempo de exposición, y de la capacidad sistémica del atleta para manejarlo; De hecho, existe un punto de quiebre en que el estrés se vuelve tóxico, dañino;

Allí comienza la debacle en el rendimiento de nuestros atletas, verbigracia:

Casuística Nº 4

Juegos Olímpicos París 2024 Claudio Romero

Desgraciadamente, tenemos el caso de otro deportista que ha fracasado totalmente en los Juegos Olímpicos París 2024, me refiero a Claudio Romero:

El atleta chileno, de 24 años, tuvo nulo sus tres lanzamientos en París 2024.

Ya le había pasado lo mismo en los Panamericanos de Santiago 2023.

« Ya se vuelve repetitivo, siempre lo mismo, tercera competencia a nivel mundial que hago lo mismo. No sé qué haré ahora», dijo muy golpeado.

«Miro atrás, veo una explicación y ni yo la tengo para esto que pasó.

Me parece inaceptable lo que hice, me había preparado mucho, vengo acá a representar a Chile y no hago nada. Estoy decepcionado», lanzó.

Mejor hacer otra cosa que haga mejor, seré el rey del calentamiento, del entrenamiento, pero llegó a competencia y no hago nada», sostuvo

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/08/05/1138804/chileno-claudio-romero-lanzamiento-juegosolimpicos.html

El estrés, el agón, las tensiones y las frustraciones

¿Qué clase de comportamiento surge, en un atleta, al confrontarse con la imposibilidad de alcanzar un objetivo?

Sabemos, que la resolución de problemas no siempre logra el objetivo deseado;

Hay momentos en que el efugio parece irrealizable;

En otros, el conflicto, queda sin resolver por largo tiempo.

Las frustraciones

El estado del atleta cuando afronta dinámicas insatisfechas, se llama frustración.

Las causas de la frustración y, las reacciones ante ella, son parte del camino que recorreremos en esta columna junto a los atletas, observando, cada recodo del camino, tratando de entender como moviliza su sistema en busca de la recuperación de la homeostasis.

Más aún, veremos como trata de sobreponerse a ella, -la frustración-, ya que, debe lograr estar por sobre cualquier barrera, sea esta:

Situacional;

Interpersonal

Intrapersonal;

La causal de las frustraciones son barreras, obstáculos que, se nos oponen a la satisfacción de una o varias motivaciones.

Situacional

Existen dos arquetipos de barreras situacionales.

La más trascendente, en la vida del atleta es:

La ambigüedad situacional y la incertidumbre

¿Que más incierto e impreciso para un atleta o un grupo de estos, que el resultado de un partido, una marca, su devenir?

Existe, un tipo de personalidad que, se siente muy atraído por la practica deportiva, los obsesivos.

Precisamente, este tipo de personalidad tiene conflictos con:

La ambigüedad;

La incertidumbre, ya que, ambas le producen angustia;

Razón por la cual tratan de reducir la ambigüedad a cero;

Para lograrlo, deben sentir que tienen todo bajo control, lo que precisamente, le hace perderlo;

Necesitan, que todo esté en orden;

Necesitan compartimentalizar los problemas, conceptualizarlos;

Todo esto, da vida a las cábalas, manera irracional de defenderse contra la angustia.

Y, por sobre todo cuando se enfrentan con:

Situaciones nuevas, inciertas y complejas, presentan angustia.

Pues bien, el deporte esta lleno de incertidumbres:

Situaciones que pueden sobrevenir en una situación competitiva, reales o imaginadas:

La posibilidad de lesionarse, sobre todo, si es portador de preocupaciones hipocondríacas;

Por ende , la probabilidad, de que un atleta que enfrenta por primera vez, unos Juegos Olímpicos, sucumba a la acción destructora de las tensiones, es alta.

de que un atleta que enfrenta por primera vez, unos Juegos Olímpicos, Otra grave eventualidad, es que, al activarse el Sistema Límbico, el atleta al sucumbir al factor agonístico, siente las bases para el estrés postraumático , y de allí en adelante, en todas sus futuras participaciones, coexistirá un fracaso absoluto.

, y de allí en adelante, en todas sus futuras participaciones, coexistirá un fracaso absoluto. Aquí podemos incluir el caso de nuestro atleta olímpico Claudio Romero, al que, desde ya, ofrezco mi ayuda, en forma absolutamente desinteresada, económicamente hablando.

El bloqueo físico

Es aquella barrera “situacional” que:

Le imposibilitará al atleta, alcanzar el objetivo, verbigracia, por estar demasiado “bloqueado mentalmente”, no escuchar el disparo de salida;

no escuchar el disparo de salida; Otro, que por “estar nervioso”, comete faltas técnicas en todos sus lanzamientos, -ver casuística número cuatro, el triste caso de Claudio Romero-;

comete faltas técnicas en todos sus lanzamientos, -ver casuística número cuatro, el triste caso de Claudio Romero-; Que una lesión o calambre, le impida seguir compitiendo.

Casuística Nº 3

Juegos Olímpicos París 2024 Carolina Marín

Carolina Marín, atleta española, (bádminton) se quebró la rodilla y abandona los Juegos entre lágrimas. Había ganado el primer set y ganaba el segundo 10-7, estando a puntos de llegar a su segunda final olímpica. Había ganado el oro en Rio 2016.

https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2024-08-04/carolina-marin-lesiones-gloria-olimpica-mundial_3936875/#:~:text=Ligamento%20cruzado%20anterior%20de%20la%20rodilla%20izquierda%20y%20rotura%20del,la%20carrera%20de%20la%20española.

Otra barrera situacional :

Ocurre, cuando la situación no proporciona indicios claros, y, esto llena a nuestro atleta de dudas, verbigracia, el DT no es suficientemente claro para indicar que espera de él;

Con esta sensación, puede que crezca en su interior la idea de que, le será imposible alcanzar sus objetivos.

La renovación de su contrato;

La posible venta a un equipo que él siempre ha deseado;

La ambigüedad situacional, puede residir, en la retroacción provista por la situación, sobre la conducta del atleta:

Así, si un atleta es castigado algunas veces y otras es perdonado;

O, si el rival es “premiado” al no cobrarle una falta, por el mismo acto, en las mismas condiciones, probablemente experimentará frustración.

Esta última situación, la podemos verificar al observar al jugador de Serbia Nikola Jokić;

Él empuja, coloca su antebrazo en el cuello de sus rivales y no le cobran falta alguna, algo que fue muy reclamado, justamente por el equipo de Sudán del Sur.

Las barreras interpersonales

Una barrera interpersonal, es aquella en la cual, la satisfacción de motivos es imposibilitada por una persona o, por un grupo de personas.

Nuestros móviles son sociales, afectivos y/o sexuales, y para poder satisfacerlos, requerimos de otras personas, verbigracia, el deseo de un atleta de la aprobación de sus padres, y/o el reconocimiento a sus logros:

Puede ser frustrado, por los estándares inmoderados de ellos;

Rodrigo Barrera, vivió tal situación, lo que, por un lado, le frustraba y por otra, le motivaba a más.

El mismo Barrera, vivió una situación, -interpersonal- que paso a relatarles:

Cuando estábamos “tocando el cielo” con rendimientos increíbles, portada en diarios y revistas -sabemos lo difícil que era eso para un jugador de Universidad Católica-;

con rendimientos increíbles, portada en diarios y revistas -sabemos lo difícil que era eso para un jugador de Universidad Católica-; Era elegido, por todas las radios como el jugador del partido;

En una entrevista, declara a la revista “Minuto 90”, que todo esto lo estaba logrando, gracias a mi trabajo (nuestro trabajo), con la resultante, que el DT, en una conducta totalmente inmadura, le sacó de la titularidad para dar un golpe de poder;

Su inmaduro ego, – el del -DT- se sintió menoscabado y, muchas otras necias razones que no viene al caso mencionar ¿Qué se podía hacer? La prensa se encargó de dar vuelta tal mentecata medida.

Otras barreras interpersonales

Un grupo de personas pueden bloquear el camino a la satisfacción de logros profesionales, por ejemplo, los miembros del directorio de un club, pueden frustrar en un DT, un atleta, su deseo de ser contratado:

¿Sabía usted, que?:

¿A Colo Colo, no pudo llegar un DT exitoso, chileno, a pesar de sus méritos, por tener tapaduras de oro en sus dientes?;

¿Qué, en una época, a un club capitalino, no podían ingresar o ser contratados jugadores de ciertos sectores poblacionales?

Barreras intrapersonales

La tercera categoría, son las barreras intrapersonales

Son aquellas que se interponen a la satisfacción de nuestros propios motivos.

Existen dos tipos de barreras intrapersonales

Una, es aquella que nos imposibilita alcanzar nuestras metas por alguna insuficiencia, una limitación física o la falta de una habilidad:

Por ejemplo, el atleta que es contratado por un equipo, de un país con idioma y costumbres muy diferentes, y que, por lo mismo, imposibilita el comunicarse con sus compañeros, cuerpo técnico etc., confronta tal barrera.

Sin más, el actual entrenador de la selección chilena, intentó condicionar la presencia de Brereton a nuestra selección, a su aprendizaje del español. ¿Por qué no aprende él inglés?

No nos olvidemos, que muchos de nuestros jugadores, se volvían porque fracasaban en el extranjero, uno de los casos más cercano, es el Luka Tudor.

Trascendió con un logro histórico, debido al trabajo que hicimos;

Un suplente que pasó, a la historia del fútbol chileno, con su (nuestro) record de los siete goles.

Otro ejemplo, sería el caso, de un atleta que se lesiona en un calentamiento, en un entrenamiento, por lo tanto, ya no puede permanecer siendo campeón y/o en este caso, no competir en los Juegos Olímpicos.

Segunda clase de barrera intrapersonal

Es querer la satisfacción de un motivo, en la presencia de otro motivo conflictivo:

Por ejemplo, un atleta que quiere ir a una fiesta, pero, debe cuidarse ya que, juega un partido al día siguiente;

El atleta joven que, quiere tener la vida de un adolescente “normal”, pero, sabe que eso le perjudicará en la consecución de sus metas;

Enfrentará todos los días este dilema, sobre todo, cuando aún no ha conseguido nada importante y, se pregunta, si estará valiendo la pena tal esfuerzo, tanta renuncia.

El ATLETA y el ‘atleta’ frente a la tensión.

Existe un tipo de atletas que en forma natural o por un proceso formativo integral:

“Juega con la Tensión”, lo que le permite transformarse en un «genio», en una «estrella» que nos deslumbrará con sus actuaciones.

Pelé, por ejemplo, antes de su debut con Suiza en el Mundial de 1958 admite que:

«Me sentí aterrorizado».

«La noche anterior al día en que se habría de celebrar el partido, no pegué un ojo, al sonar los himnos de los dos países, poco antes de comenzar el encuentro, temblaba como la hoja de un árbol”. Pelé jugo brillantemente. Tenía 17 años

Esto quiere decir, verbigracia, que si Pelé posee una capacidad de rendimiento nota 6, en una escala imaginaria que va del 1 al 10, con el jugar con la tensión y aprovechar su energía, aparte de poder «crear» – lo que otros no logran-, elevará su propia capacidad de rendimiento en un punto o dos.

Por otro lado, un atleta que sucumbe a la acción de la tensión, disminuirá su potencial en un punto y más, dependiendo de la magnitud de su crisis.

Bajo tal situación, perderá con rivales inferiores y conjugará el verbo fracasar.

Actualidad y semejanza

Lamine Yamal

Un jovencísimo Lamine Yamal guía a la selección española de vuelta al dominio del fútbol europeo. https://www.nytimes.com/es/2024/07/15/espanol/lamine-yamal-eurocopa-espana.html

Con su golazo ante Francia, Lamine Yamal se convirtió en el goleador más joven en la historia de las Euro copas, con 16 años y 362 días.

https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2024/07/10/668dba22ca4741952a8b4577.html

Estamos ante un jugador que, ha demostrado tener una capacidad agonística superlativa. Manejo el estrés en forma increíble, aunque, ya lo había demostrado en el Barcelona.

Debemos entender, que:

La tensión es tan turbadora para el atleta, que sitúa, bajo constante prueba, sus capacidades:

Adaptativas;

De tolerancia a las frustraciones;

De perseverancia;

De lucha;

Su inteligencia para resolver problemas, en suma, su capacidad «agonista”.

Hacen actuar a los atletas, en forma paradójica en cuanto a sus potencialidades y deseos, suscitando en ellos, el fenómeno que denomino «Regresión técnico-táctica bajo tensión- (estrés)-«.

Manifestaciones conductuales y psicosomáticas

Es de vital trascendencia, que los atletas tengan ante la situación agonística, un cierto nivel de tensión, pero que, jamás, deben sucumbir a ella, esto sólo se evita con un buen trabajo psico-emocional.

Entonces

¿Cómo podemos predecir cuál será la capacidad de un atleta de adaptarse a los agentes estresores?

¿Cómo poder reconocer en sus movimientos su nivel de estrés?

Lenguaje no verbal

He pesquisado la existencia de un «lenguaje corporal”. – no verbal-, que nos estará «revelando» que y como está ocurriendo «algo» en ellos.

Este es, el medio más seguro para detectar y comprender, los distintos comportamientos que tienen los atletas, sin descartar evaluaciones dirigidas a detectar disfunciones.

Sabemos que la comunicación “no verbal” se realiza por:

Códigos, gestos, posturas, movimientos;

Respecto a esto, recuerdo el trabajo realizado, con un goleador del fútbol chileno y de Colo Colo, que pasaba por el proceso de miedo al éxito.

Cuando estaba en óptimo rendimiento «corría» a buscar todos los balones, con hambre de gol y;

a buscar todos los balones, con hambre de gol y; «Corría» en el sentido contrario, se “arrancaba”, no queriendo recibir pases de sus compañeros, -expresión de su miedo al éxito-, su lenguaje «no verbal», expresaba su miedo, su angustia.

P: ¿Como “expresa” un atleta, mediante el lenguaje no verbal, su nivel de estrés?

En su desempeño, se nos representan como «duros»;

«Torpes»;

Lentos;

Llenos de equivocaciones, de “chambonadas”, expresión extrema de la «regresión técnico-táctica bajo estrés».

Sin imaginación ni creatividad.

“Idos”, es decir, “no están”.

Venciendo al enemigo

Tratamiento del Conflicto:

He tratado de implantar, en la narrativa de todos, los que directa o indirectamente participan, en la formación y/o dirección del deportista, que, para lograr el éxito y/o desterrar el fracaso, el atleta, tiene que aprender a vencer tres enemigos vitales, que son:

Vencerse a sí mismo;

Vencer a la situación;

Vencer al rival. Víctor Sforzini entrevista a Diario Esto México 1977; Emol “Los chilenos no ganan porque se acomplejan”; Foto Sport 1977 “Los chilenos no ganan porque se acomplejan”

Vencerse a sí mismo:

Significa doblegar sus miedos, las angustias, las tensiones;

Transformar su paradigma , su ideología del éxito o fracaso, sobre todo, si posee una perniciosa, como es nuestro caso;

, su ideología del éxito o fracaso, sobre todo, si posee una perniciosa, como es nuestro caso; Nuestro inconsciente colectivo contiene una narrativa perniciosa, distorsionada;

Ser capaz de actualizar, en la situación agonística, sus potencialidades y todo el entrenamiento al que se ha sometido.

Vencer a la situación:

Entender que, no es lo mismo competir en una final de barrio, que en una final de Copa Libertadores;

Jugar por un equipo de provincia, que en un equipo de la capital como Colo Colo o la U; en el Real Madrid que en Cobresal, ¡Grande Iván Zamorano!;

En la Calera que en Peñarol y ser elegido el mejor de América ¡Grande Elías Figueroa!

Por un club que, por la selección ;

En una competencia universitaria que en los Juegos Olímpicos.

Vencer al rival:

Sólo después de haber doblegado las situaciones anteriores, el deportista puede empezar a pensar cómo va a resolver la problemática que le crea el rival;

Cómo va a tratar de imponer sus virtudes, que no son otras que, las técnico-tácticas, físicas y psicológicas.

El cerebro y lo sistémico nos defienden (a veces)

Ante y frente a los agentes estresores, capaces de ponernos bajo la desagradable acción del estrés, tenemos un defensor:

Es el factor neurotrófico, derivado del cerebro;

Denominado, BDNF por sus siglas en inglés;

Cuyo miembro más trascendental, es un activo grupo de proteínas llamadas neurotrofinas;

En el hipocampo, el BDNF actúa como una influencia apaciguadora que conserva vivas a las neuronas y las insta a crecer ante la aparición de acciones enemigas, los agentes estresores;

Es decir, si tenemos BDNF en cantidades considerables, las hormonas del estrés no podrán hacer daño a nuestros atletas y/o a cualquiera de nosotros.

Sin embargo, los daños, las distorsiones y la pérdida de control, existen, son reales en nuestra homeostasis.

¿Por qué llega a suceder esto?

¿Por que el sistema de todo nuestro organismo resulta dañado?

Tenemos las siguientes situaciones posibles:

Cuando las hormonas del estrés, se intensifican cualitativa y cuantitativamente en nuestro organismo, es decir, cuando pasamos de una situación de estrés agudo a uno crónico;

Esto comienza a suceder, en el sistema de nuestros atletas, con la angustia pre-competitiva y los pensamientos intrusivos;

Por otra parte, cuando nuestro organismo aprendió a perder frente al estrés, y, la situación se repite, también se repite la indefensión;

De hecho, se dice y se ha demostrado, que cuando el cerebro aprende algo, jamás lo olvida;

Por otro lado, como es una lucha, si lo imaginamos como dos ejércitos, una cantidad suficiente y persistente de hormonas de estrés, es decir, una supremacía del ejército enemigo, es capaz de doblegar el BDNF en el hipocampo, y llegar a causar daños inimaginables para muchos;

Esto es tan grave, gravísimo, que finalmente, debemos entender que, las hormonas del estrés no sólo pueden doblegar a nuestras defensas naturales, (fase de agotamiento del SGA -síndrome general de adaptación) también puede apagar el switch, el botón de nuestras defensas

¿Que creen que le pasó a nuestro atleta Claudio Romero con sus tres fallas técnicas en los Juegos Olímpicos?

Por eso le he ofrecido mi ayuda, Rodrigo Zelaya, vivió su misma situación, pero más grave, falló sus seis lanzamientos y salió último en un campeonato sudamericano, trabajamos y de allí salió un Campeón internacional para Chile;

De salir último, a cosechar medallas de oro.

Un poco de historia

En algunos atletas la acción de las tensiones se manifiesta fuera de la situación deportiva, esto es, se embriagan, faltan a los entrenamientos:

Johan Neeskens

Citaremos el caso de Johan Neeskens cuando jugaba por el Cosmos:

Faltó a los entrenamientos cuatro días consecutivos, situación que se repetía por tercera vez en el año;

Apareció fugazmente. ‘Es una especie de alivio saber que está vivo dijo Brickley portavoz del Cosmos; «seguirá suspendido hasta que tengamos algún tipo de explicación por su parte», agregó.

El Entrenador

Rinus Michels

«Este tipo de desaparición es una vieja costumbre de Neeskens» dijo el entrenador de los Aztecas, Rinus Michels, que trabajó con el futbolista durante 5 años en Holanda y dos en España.

«A veces se le ocurren ideas locas. Tiene períodos en blanco. Cuando vuelve en sí, no sabe qué fue lo que hizo».

A veces la presión es muy grande y los atletas profesionales no pueden hacerle frente, es algo muy difícil «, agregó. Cable AP Nueva Jersey 13- IX-1980

En Chile, en nuestro deporte

Alguna vez escribí que los futuros campeones serían aquellos fanáticos por el logro, ambiciosos, repetitivos, es decir, predecía, el arribo de los obsesivos compulsivos al deporte de élite, y, aquí encontramos la relación directa de algunos de nuestros deportistas con sus aficiones al juego, (casinos) a la hípica y al alcohol .

Transcripción de algunos párrafos:

Hace unos años, un jugador de nuestra selección, ídolo de nuestro fútbol por merecimientos propios, muy digno de admiración por su personalidad desbordante en las distintas canchas del mundo, jugando en los mejores equipos del planeta, con una tremenda calidad, se vio involucrado, en más de una situación engorrosa, que no supo enfrentar, frenar ni mucho menos controlar en forma madura.

Muchos, siempre quieren apelar a el origen socio-económico de los atletas, sin embargo, todos conocemos, casos de todo tipo de actos de abuso de sustancias ilícitas, de ludopatía y otros, que son, absolutamente transversales.

Al respecto, escribí una columna de la cual, transcribo algunos párrafos, que, por el interés de la presente columna, no estarán en el mismo orden original y que espero, sirva a todos aquellos que participan de la actividad deportiva en Chile, y a todos los lectores de mis columnas en:

Perú; México; España; Inglaterra; Suecia; USA; Colombia; Argentina; Ecuador; Bolivia; Brasil; Paraguay, otros.

“En la actualidad, puede decirse sin ningún género de dudas, que el juego patológico y el alcoholismo, son un grave problema social que afecta a miles de personas en nuestro país, y que, provoca en los afectados, importantes problemas personales, familiares, laborales y económicos y, que, en el caso, de los deportistas de alto rendimiento o profesionales, es definitivamente catastrófico.

Hemos querido plantearnos la interrogante, de qué tan cierto es este temor, ¿Cuáles son los motivos que llevan a algunos a apostar, beber en forma compulsiva e irracional exponiendo su futuro y estabilidad deportiva?

Todo esto, ya que, hoy nuevamente, un jugador de nuestra selección, incurre en el mismo acto de “indisciplina” que, aparentemente por las versiones entregadas, obedecen a la visita a un casino. ¿Es éste un lugar que se concurre sólo a beber? Parecería extraño, viajar tan lejos, cuando si de beber se trata, sobran los locales donde concurrir.

Por lo tanto, deberíamos sospechar, que, en el implicado, existe una conjunción de conflictos compulsivos que serían dipsomanía, compulsión a beber y ludopatía, compulsión al juego. La hípica en sí, es una apuesta permanente.

También hemos señalado en innúmeros artículos lo que el estrés competitivo puede producir en los atletas de alto rendimiento:

Distorsionando sus conductas, y, allí estamos, como jueces severos, sádicos para caer encima de los gladiadores del presente, ya que;

Los queremos perfectos, olvidando que el ciudadano común y corriente:

Ante un examen;

Una entrevista de trabajo;

Un discurso ante una insignificante audiencia;

Los lleva, para “mejor enfrentar” la situación, a:

Beber;

Drogarse;

Sufren de insomnio;

Gula;

Falta de apetito;

Ingerir fármacos para la angustia, “depresión”, el insomnio:

Inhibición del deseo sexual;

Tantos otros trastornos.

En el caso que nos preocupa, al parecer, hay una total incapacidad para controlar los impulsos por los actos en comento, y esperamos, que el medio una vez más, no minimice los hechos, atribuyéndose al origen socio-económico del jugador, o a una falta de madurez, (que de hecho va implícita), si no, que, entendamos:

Que los mismos elementos que componen su personalidad, aquellos que le han permitido alcanzar sus grandes y merecidos éxitos, se nos aparecen exagerados, anormales, en tanto y en cuanto a los comportamientos analizados.

En el caso de marras, se nos aparece como “irresistible” el deseo que le lleva finalmente a transgredir las normas, motivo por el cual, el sentimiento de culpa o arrepentimiento nunca ha sido del todo verdadero, más aún, existe un intento de negar los hechos y la realidad, acusando, “ustedes no cuidan mi imagen”.

Tan así, que este último acto es inmensamente inferior en gravedad al que ocurrió en plena Copa América, pero, como sólo es un amistoso, podemos prescindir del jugador, en un lavado de imagen como autoridad absolutamente mentirosa, ya que, no existe “versión oficial de los hechos”.

Eso es falta de liderazgo, es la figura de autoridad laissez faire, (dejar pasar, dejar hacer).

Como ocurre con otras conductas adictivas, el jugador patológico, y el bebedor compulsivo, persisten en su comportamiento, a pesar de las consecuencias negativas y, los conflictos que éste provoca en el ámbito personal, familiar, laboral y social del individuo, que por lo general se encuentran profundamente afectados.

En un estudio de comorbilidad, los trastornos de la personalidad encontrados con más frecuencia fueron:

El obsesivo-compulsivo;

Seguido por el evitativo y;

El esquizoide.

Es responsabilidad de todos, preocuparnos si vemos que:

En nuestra familia deportiva, hípica, hay alguien que desborda, emocionalmente en la frecuencia y los montos de sus apuestas, ya que, el camino para ellos está trazado de antemano;

La pérdida de sus bienes, la ruina económica para su familia y, en el caso del alcoholismo, es la ruina del logro, ya que éste, tarde o temprano pasa la cuenta al rendimiento del atleta.

Ahora, cerrado el capítulo de:

Cómo el éxito;

Las ansiedades por todo el entorno del deporte;

Los miedos y otros, pueden distorsionar las conductas de los atletas, pasaremos a analizar, los efectos del estrés agonístico en nuestro cerebro:

Acción del sistema nervioso

Nada ocurre en la mente que no afecte al cuerpo, y nada sucede en el cuerpo, que no tenga su concomitante en la mente.

C uando nos vemos sobrepasados, por los requerimientos del entorno, ya sea, por:

Responsabilidades en el trabajo – (el deporte lo es)-;

Familiares;

Lesiones y/o enfermedades;

Problemas económicos;

Exámenes de grado;

Término de una relación afectiva;

Muerte de un ser querido;

Se genera estrés y una serie de cambios fisiológicos.

Por tal razón, podemos señalar que las tensiones producen ciertos cambios a nivel del sistema nervioso, que, a su vez, volverá a provocar cambios en el comportamiento psíquico-emotivo del atleta tal como ya señalamos al mencionar la relación estrés y el Síndrome General de Adaptación. (SGA)

El estrés genera la secreción de cortisol, conocido como la hormona del estrés;

El exceso de cortisol provoca, entre otros, tensión física y agotamiento mental;

La función ejecutiva, -proceso que abarca la resolución de problemas y el autocontrol-, en los atletas con altos niveles de estrés, mengua hasta en un 50% el rendimiento en todos los aspectos de la praxis agonística.

Síntomas generados por exceso de cortisol

Para todos aquellos, que, por años han mantenido, una inopia incomprensible y peligrosa, les consagró esta parte de mi columna, ya que:

Detrás de un micrófono, de una pantalla, de un teclado, -por ignorantes-, han atacado y destruido a muchos deportistas;

Para la reflexión y toma de conocimiento, que les permita mejor opinar del quehacer del atleta, les dejo este aporte, respecto a los efectos que genera el exceso de cortisol en el organismo de nuestros atletas;

Que, sumado a sus conflictos conscientes e inconscientes frente a las tensiones y el proceso agonístico:

Nos explicitan, las consecuencias de sus miedos al éxito o al fracaso, sus calamitosos rendimientos, en situaciones de alta responsabilidad:

Tensión física

Generalmente, hay presencia de:

Tensión y contracturas musculares;

Calambres;

Cansancio permanente o agotamiento;

Presión torácica;

Taquicardia y sudoración;

Palpitaciones e hiperventilación.

Malestar digestivo

Falta de apetito o hambre inmoderada;

Problemas estomacales;

Trastornos gastrointestinales;

Náuseas.

Alteraciones de la piel u hormonales

El estrés agudiza problemas como el acné o la alopecia;

Alteraciones hormonales como la amenorrea y la infertilidad.

Mente “agotada”

El atleta estresado suele dormir mal;

Le cuesta conciliar el sueño, o;

Se despierta al cabo de poco tiempo;

Esos estados de vigilia o de alerta crónicos afectan la capacidad de concentración y, el descanso adecuado y necesario. (Otra utilidad de la hipnosis, mi método, el “Método Sforzini”, hipnotizar a los atletas par que tengan un sueño reparador previo a la competencia) Tiempo en familia

Cambios de humor

Irritabilidad constante, que le cuesta controlar;

Pérdida del sentido del humor;

Ganas de llorar aparentemente infundadas;

Angustia.

A nivel del sistema cognitivo

El estrés estará generando:

Una preocupación indebida;

Llegando en algunos, a la rumiación obsesiva, produciendo insomnio o un despertar sobresaltado en distintas ocasiones;

En cancha, en la pista, el atleta, “titubea”;

«La pelota quema»;

Quiere huir;

Indecisión, “no sabe qué hacer”;

Desconcentración;

Irritabilidad aumentada;

Hipersensibilidad a la crítica ;

; Sentimientos de falta de control y tantos otros.

En algunos actúa el sistema nervioso simpático y en otros el para- simpático.

El simpático agita

Es un activador de energía que provoca excitación y movimiento, puesto que, nos prepara para la lucha/huida, por la secreción de la adrenalina.

El parasimpático deprime

Está conexo con estar inmóviles, por relajación o por miedo.

Reacciones debidas al simpático

Estos son los atletas o equipos que nos muestran en su accionar en los primeros instantes de la lucha una desesperación por conseguir sus objetivos, perdiendo posteriormente la energía de lucha con mucha facilidad…

Tienen tendencia a la agitación;

A pensar mucho -sobre la competencia, con el consiguiente desgaste de energías-,

A moverse, a actuar;

Son los que, en la cancha se “apresuran”, quizás sea conveniente aclarar que, no es lo mismo jugar rápido, que jugar apresurado;

quizás sea conveniente aclarar que, Tienen una híper-actividad improductiva -correr por correr-;

-correr por correr-; Acelerados , salen a “matar o a que los maten”. Chile Mundial de Canadá

, Sufren de insomnio la noche anterior al partido;

Pueden sufrir de estreñimiento;

Falta de apetito;

Dispepsia;

Verbigracia:

Chile Mundial de Canadá;

Martín Vargas en su pelea con Miguel Canto en Chile;

Martín Vargas en su pelea contra Betulio González;

Chile Mundial 1982;

Algunos atletas chilenos en los Juegos Olímpicos, históricamente.

Reacciones provocadas por el parasimpático :

Los problemas los paralizan;

Apatía general, no tienen deseos de hacer nada;

Bajo nivel motivacional y de lucha;

En las concentraciones se “encierran” en sus habitaciones y duermen todo el día, pero, siempre se sienten cansados. Martín Vargas en Mérida.

En la cancha, “sin interés aparente” por lo que ocurre en torno a ellos –

por lo que ocurre en torno a ellos – «No está en el partido»-; Martín Vargas con Yoko Gushiken en Japón.

Se fatiga rápidamente, sin energías para la lucha;

Pueden tener apetito excesivo, -«voracidad»-, otros

Es vital reconocer que, un deportista, se verá afectado, en las formas anteriormente señaladas, en algunos compromisos y, en otros, tendrá un óptimo nivel de rendimiento.

Casuística Nº 5

La situación:

Boris Becker dijo; «Hay mucha más presión cuando se juega para Alemania que cuando se juega para uno mismo»

Casuística Nº 6

La situación:

Aquí, al comparar la narrativa de Becker con la de Djokovic, vemos que lo para uno es una presión, para el otro es un tremenda motivación, lo cual nos muestra, que efectivamente, estás tienen cargas estresantes diferentes.

Novak Djokovic medalla de oro Juegos Olímpicos París 2024

Por su parte, para Djokovic, se expresó así, por representar a Serbia:

«Jugar para Serbia siempre ha sido mi máximo, mi verdadero placer, mi prioridad… Estoy muy orgulloso de formar parte de una élite de atletas que han conseguido ganar el oro para sus países en sus respectivos deportes».

https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/04/novak-djokovic-medalla-oro-olimpica-supera-todo-carlos-alcaraz-final-paris-2024-trax/

La emoción de Djokovic

Tras el encuentro, «Nole» se largó a llorar. Había intentado conseguir el metal dorado en cuatro Juegos, aunque sin éxito.

No hay mayor motivación que luchar por tu país, tras ganar los dos primeros partidos sabía que podía hacerlo», declaró.

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/08/04/1138723/novak-djokovic-alcaraz-oro-olimpico.html

Casuística Nº 7

La decepción de Alcaraz. Final tenis París 2024

Alcaraz también lloró, pero de tristeza.

Hizo autocrítica luego de la final:

«Tenía tantas ganas de llevar el oro a España y de que todos estuvieran orgullosos de mí que, por un momento, he pensado que los había defraudado y no he estado al nivel que ellos esperaban, por eso ese derrumbamiento que me ha costado unas lágrimas», manifestó frente a los medios.

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2024/08/04/1138723/novak-djokovic-alcaraz-oro-olimpico.html

Atletas chilenos en el exterior

La historia deportiva de nuestro país, está plagada de fracasos por todo lo descrito en nuestra columna.

Los éxitos y los triunfos, son más bien producto de las probabilidades, que de un trabajo serio, planificado y concienzudo, en el fondo, representan la falta de una «política deportiva».

Por mi parte, y esta columna es una muestra más, han sido años de lucha, tratando de intelectualizar el deporte nacional y, provocar con ello, un cambio real del paradigma. Lo más importante, es que, en la praxis, demostré, que, con un trabajo psicológico, bien realizado, los rendimientos deportivos, logran grados de excelencia.

No existe equipo de fútbol, deportista de la especialidad que sea, el cual pueda señalar, que, habiendo trabajado con mi método, no haya conseguido sus metas, sus logros, en suma, el éxito. Les recomiendo leer mi columna “El camino al éxito” en el siguiente link:

https://eldiariodesantiago.cl/2023/12/30/28459/

Todo esto:

Lo forjé, ayudando a los atletas a ser campeones nacionales e internacionales;

Campeón en el fútbol chileno;

El récord de goles de Luka Tudor;

Ayudando a equipos que supuestamente nada tenían que hacer, a salvarse del descenso con secuencias de partidos ganados y/o invictos, por ejemplo Ñublense 8 de 7;

Santiago Morning;

Audax Italiano;

Con trabajos de investigación inéditos en Chile;

Con columnas y artículos en diarios y revistas;

Aportando con léxicos adecuados a la praxis deportiva;

Sin embargo, el medio sigue estando, por debajo de las verdaderas necesidades del deporte, como un proceso agonístico.

Sobre todo, los mass media y sus representantes, ya decía, Gramsci al referirse a los periodistas, los definía como, “esos pseudo intelectuales”.

¿Cuántos de los deportistas que salen al extranjero, triunfan verdaderamente?

Con un trabajo adecuado, no fracasarán, seguirán prosperando;

Sin embargo, el deporte chileno tiene una gran deuda; su performance en los Juegos Olímpicos. Espero que París 2024, sea el comienzo definitivo de un cambio del paradigma y que, la mala suerte y otros, dejen de ser el mecanismo de defensa usado por todos, para justificar nuestra incapacidad agonística.

La forma es una sola, dar lo mejor de sí mismos:

El verdadero agonista

Nuestra experiencia nos ha demostrado que:

Un atleta o un grupo de estos, con óptimas condiciones fisiológicas, técnicas, y, una cultura táctica adecuada, pero, sin un buen manejo de la parte psicológica del proceso competitivo fracasa y/o no llega a realizar plenamente sus potencialidades;

Atletas no tan bien dotados desde el punto de vista físico-técnico-táctico, pero con una ‘filosofía deportiva y un excelente manejo de los factores psico-emotivos jamás fracasa.

Por esta razón debemos entender de una vez por todas que:

Una cosa es prepararse para jugar y;

Otra para Competir, Vencerse y Vencer.

Aprendiendo con y de los grandes

Casuística Nº 8

Alcaraz ante la derrota con Djokovic:

«Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir.

“Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso», dijo a EFE el tenista murciano.

https://www.antena3.com/noticias/deportes/tenis/carlos-alcaraz-explica-que-rompio-llorar-derrota-djokovic-cincinnati_2023082164e330a95df8e30001db923f.html

El Fracaso:

Un atleta, (o, un grupo de estos), “lleno de cualidades, que en forma cuantitativa no es capaz de expresarlas y actualizarlas en la justa deportiva, por las razones ya aludidas, fracasa.

Aquí nace la interrogante:

¿ Podremos actualizar, todo nuestro potencial ante nosotros mismos?

Podremos actualizar, todo nuestro potencial ante nosotros mismos? ¿Ante un rival excepcional?

¿Ante cualquier situación o, circunstancia?

¿Ante un rival inferior?

¿Les sobrepasará la situación y, sucumbirán, ante sí mismos más que, ante el rival?

Finalmente, entonces:

¿Fracasarán, serán derrotados, triunfarán o tendrán éxito?

Causas y tipos de tensiones

Las situaciones capaces de generar tensiones son muchas, y, poseen una línea definida de acción, pudiendo, llegar a “disminuir total o parcialmente el rendimiento de los atletas”.

Para quienes conocen, el Síndrome General de Adaptación, (SGA), comprenderán que:

Si este factor estresante, se torna muy intenso, o, se prolonga demasiado, provocará en el atleta, un estado de desequilibrio, total o parcial, tanto en su personalidad como en su performance;

Su adaptación y utilización nos muestra, por el contrario, al atleta capaz de lo “increíble”. Grande Francisca Crovetto, felicitaciones por tu capacidad agonística.

Casuística Nº 9

Homenaje a nuestra medalla de oro

Exactamente a las 11:00 de la mañana de Santiago de Chile, las 17:00 en París, Francisca Crovetto se besó esa medalla de oro con trozos de la Torre Eiffel que le colgaba en el pecho. A las 11:01 sonaron los acordes del himno de Chile y todo el país sudamericano pudo disfrutar, por primera vez, de ver a una mujer atleta de su país convertida en campeona de unos Juegos Olímpicos. https://olympics.com/es/noticias/tiro-en-paris-2024-francisca-crovetto-gana-un-oro-historico-para-chile

Definiciones

Denominaré “Tensión reactiva aguda”:

La que se origina, cada vez que, un atleta enfrenta situaciones nuevas, especiales y complejas, verbigracia, primera participación en los Juegos Olímpicos;

Es aquella que lo coloca en el periodo de “alarma” del SGA;

Emerge, la “angustia pre-competitiva”, que como ya señalé, se presenta, 48 horas antes de una competencia importante. Es un llamado a las armas. Equivale al llamado a Bomberos;

Si no logran, la adaptación, en los inicios, del devenir del proceso agonístico, pasarán a la etapa de “resistencia” del SGA:

Este significa, un proceso de lucha, para sobreponerse, a todos los factores estresantes, -agentes estresores- tanto internos como externos, que, estarán participando en esos momentos;

tanto internos como externos, que, estarán participando en esos momentos; Movilizando a todo su organismo, en forma sistémica, para lograr recuperar la homeostasis y, poder así, estar a la altura de la exigencia del proceso agonístico;

Equivale, a la lucha de Bomberos: agua contra fuego

Si no obtiene, el proceso adaptativo, en forma sistémica, nuestro atleta, pasará a la fase de “agotamiento” del SGA que implica:

Que su mente-cuerpo sucumbió definitivamente, no consiguiendo vencer el estrés competitivo;

Que se perdió en sus propias frustraciones e impotencia;

Existiendo una total desarmonía cuerpo-mente-gesto técnico- con detrimento absoluto de la táctica planificada;

El desastre del Mundial 82; la pelea de Gushiken Vargas; y, tantas otras páginas de nuestro deporte, han culminado en un ¡Fracaso absoluto! menos, para los justificadores de fracasos, de nuestras incapacidades agonísticas, que se han burlado de mis afirmaciones de la existencia de la Nikefobia -(miedo al éxito)

El fuego le ganó al agua y Bomberos se retira frustrado, derrotado.

Cada uno ha rendido pleitesía:

Al miedo al éxito;

Al fracaso;

A la angustia desbocada y destructora;

Sobreviene, por ende:

El fracaso. Veremos comportamientos de descontrol, dentro y fuera de la cancha, según los parámetros que he explicitado anteriormente;

Veremos comportamientos de descontrol, dentro y fuera de la cancha, según los parámetros que he explicitado anteriormente; No olvidemos, que l a derrota , según mi definición de ella, ocurre cuando perdemos con un rival igual o superior, es decir, lo que está dentro de los parámetros esperados como “lógicos”.

, según mi definición de ella, ocurre cuando perdemos con un rival igual o superior, es decir, lo que está dentro de los parámetros esperados como “lógicos”. Muy distinto al fracaso. Aquí, una vez más, hemos perdido el tiempo en indoctas discusiones de si hemos fracasado o no. Ver mis definiciones aportadas en mi trabajo de investigación sobre los Juegos Olímpicos, que actualizaré en próxima columna.

Copa América 2024

La timorata Colombia

En la definición de la Copa América recién jugada, Colombia perdió ante Argentina por miedo;

Argentina ganó porque tiene historia;

Sabe jugar finales, esperar la oportunidad, y/o, generarla, no desaprovecharla.

Casuística Nº 10

La narrativa, de dos referentes, de la selección de Colombia, lo dice todo:

James Rodríguez (33 años) no podría estar más feliz

“El sueño que ha anhelado por más de una década al fin se ha hecho realidad: llegar a la final de la Copa América”.

Con emoción tras pasar a la final, James Rodríguez se confiesa:

‘Llevo casi 13 años aquí queriendo esto’ https://www.hola.com/us-es/celebrities/20240711705645/james-rodriguez-seleccion-colombia-emocion-final-copa-america-argentina/

James, elegido como el mejor jugador de la Copa América, no es titular en su equipo, el São Paulo.

Esto nos confirma, que la performance de los atletas, no siempre es la misma.

Distintas situaciones, implican para él, cargas estresantes diferentes, van a ser, quienes, en definitiva, determinan, cualitativa y cuantitativamente su rendimiento.

Luis Zubeldía hace 3 meses dijo por qué no convocaba a James Rodríguez en el São Paulo :

“ Tomo decisiones en base a lo que veo y por eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si James no está es porque creo que otros compañeros tienen que estar ahí”. https://www.elfutbolero.com.co/porelmundo/antes-menosprecio-a-james-rodriguez-vea-lo-que-ahora-dice-el-presidente-del-sao-paulo-20240717-61270.html

Es bien consabido: James Rodríguez tiene problemas adaptativos y eso no le permite rendir en todos los equipos de acuerdo a sus condiciones.

James Rodríguez tiene problemas adaptativos y eso no le permite rendir en todos los equipos de acuerdo a sus condiciones. Necesita, sentirse querido e importante, pero, el fútbol de alto rendimiento no tiene esas consideraciones. Presenta conflictos con la figura de autoridad;

Simeone lo pretende para el Atlético, con ese entrenador podría rendir, ya que, los entrenadores argentinos saben fortalecer el ego de sus dirigidos.

Casuística Nº 11

De León a minino

Luis Fernando Díaz 27 años:

« Es un sueño hecho realidad, que desde pequeño siempre lo tuvimos trazado y hoy en día que se cumpla, para mí es un orgullo .

. https://www.elgrafico.com.ar/articulo/copa-america/79156/la-emocion-de-luis-diaz-tras-llegar-a-la-final-es-un-suenio-hecho-realidad

Para la RAE, sueño significa:

Anhelo, ilusión halagüeña, desiderátum.

Por lo tanto, la predisposición anímica, estará, sobrecargada de emociones “negativas”, puesto que, en el inconsciente colectivo, existe la idea de que “los sueños, sueños son”.

Además, en ningún momento, y, – he aquí el trabajo psicológico que no se hizo-, no dicen que su sueño era ganarla, sólo era estar en una final;

¿Qué significado tiene esto? Que las energías de lucha no estarán en un óptimo nivel, ya lograron su meta. Es muy sutil, pero, no menos cierto.

La historia de cada país, equipo y jugadores, nos revela en estas frases, una emocionalidad no deseada para una final.

De hecho, Luis Díaz “no estuvo” en el partido. En Liverpool es elogiado por su fiereza, lucha, empuje, pero, para la final, dejó eso en el hotel o en el camerino;

en el partido. En Liverpool es elogiado por su fiereza, lucha, empuje, pero, para la final, dejó eso en el hotel o en el camerino; Colombia ha ganado, únicamente, una vez la Copa América, fue en el 2001, hace 23 años cuando fueron anfitriones del torneo. Eso si, tiene varios terceros lugares.

Argentina, en cambio, ha ganado este torneo 15 veces, (ahora 16)

El DT de Colombia:

Todos los jugadores salieron acalambrados, pidieron el cambio”, explicó con relación a las sustituciones, sin dejar de reiterar su orgullo por el desempeño mostrado.

Lorenzo reconoció que, estas situaciones “fueron para ambos”, y, que, la falta de experiencia de Colombia, en esta clase de instancias, fue decisiva.

https://www.infobae.com/colombia/deportes/2024/07/15/nestor-lorenzo-se-pronuncio-tras-la-final-de-copa-america-e-hizo-balance-de-la-seleccion-colombia-el-camino-fue-hermoso/

El fixture de Argentina

No puedo en esta columna, dejar de mencionar, que una vez más, Argentina, “casualmente”, es beneficiada para llegar a la final, la cual ganó “merecidamente” ya que fue más que la timorata Colombia.

¿Por qué digo esto? Sabemos que la memoria es frágil, pero lo escrito, escrito queda. Les transcribo parte de mi columna para todo fútbol y juzguen ustedes:

Columna del 13 de julio 2014

El 13 de julio de 2014 escribí para “Todo Fútbol” un análisis del Campeonato Mundial ganado por Alemania.

Voy a resaltar algunas cosas dichas por mí en ese entonces:

“Sí respecto, a que, si a Messi le faltó calidad, -porque ya escribí para todo fútbol que Messi está pasando por el miedo al éxito-. Ante los dos rivales de fuste, Holanda y Alemania, tuvo partidos mediocres, y, de hecho, ante los otros rivales de Argentina (hay que contratar a quién le consiguió un fixture tan favorable) no tuvo un rendimiento acorde a sus pergaminos. Hay deportistas, a los que, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, le quedan “grande”.

http://www.todofutbol.cl/2014/06/15/messi-sufre-de-miedo-al-exito/

Vergüenza mundial

Aquí en Chile que somos tan proclives, a hablar y comentar sobre manos negras, mafias y todo aquello, nadie habló, con la fuerza suficiente, de la programación de Argentina, que al parecer, estaba hecha a mano para que este equipo llegara a la final, y ahora, la FIFA, en un acto irracional, elige a Messi como el mejor jugador del Mundial. Por favor, que me digan que tomaron para no beber nunca de lo mismo, ya que, al parecer, lo pone a uno, ciego, subjetivo, y falta de respeto para con quién si se lo merece.

Llamado a Messi

Desde estas líneas, desde esta columna hago un llamado a Messi, para que, en tanto y en cuanto al Fair Play, devuelva el premio por considerarlo inmerecido, y se lo entregue, en un acto que lo enaltecerá, al verdadero merecedor de tal premio, el holandés, Arjen Robben.

https://www.todofutbol.cl/mundial-brasil-2014/porque-el-futbol-tiene-logica-alemania-es-el-campeon-del-mundo/

Casos recientes del fútbol chileno

Casuística Nº 11

El síndrome Cobresal:

Los números, no mienten, son, un ayuda memoria para todo aquello que, en nuestro deporte queda como anécdota, sin pasar al análisis necesario, sobre todo, para que la historia no se repita.

¿A que me refiero?:

A la pérdida increíble de Cobresal, la forma en cómo se farreó ser el Campeón (2023), de nuestro fútbol.

Durante el año, estuvo, 18 fechas puntero del campeonato, pero, todo se definió en los últimos cuatro partidos;

Pasando antes de eso, por una goleada histórica propinada por Colo Colo 6-0;

El síndrome Cobresal, se representa con el magro 30 % de los puntos obtenidos en sus últimos cuatro partidos;

se representa con el magro 30 % de los puntos obtenidos en sus últimos cuatro partidos; Las dos tablas a continuación nos muestran cómo el “ grupo de jugadores y cuerpo técnico” no supo estar a la altura de sus propias metas, a la “altura” de un Campeón. Perdió dos de sus últimos compromisos, ganó 1 y empató el otro.

no supo estar a la altura de sus propias metas, a la “altura” de un Campeón. Perdió dos de sus últimos compromisos, ganó 1 y empató el otro.



https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Temporada_2023_del_Club_de_Deportes_Cobresal

Huachipato:

Este equipo, obtuvo en los últimos cuatro partidos, el 66,67% de los puntos, sobrepasando en el último a Cobresal, titulándose Campeón del fútbol chileno 2023. Ganó dos y empató dos, cosechando 8 de 12 puntos.

Al comenzar la fecha 27; Cobresal; tenía 52 puntos; Huachipato 49

En la fecha 30 y final Huachipato 57; Cobresal 56.

Cansancio, calambre, lesiones:

Datos a considerar en el análisis respecto al “estrés” físico:

Para discutir con antecedentes, toda la narrativa del cansancio físico y los calambres, veamos datos concretos.

Según las estadísticas oficiales, en 90 minutos, durante un partido, los jugadores de fútbol de élite corren, de 9 a 14 km como máximo, cubriendo:

Un 22-24% de la distancia total a una velocidad superior a 15 km/h (alta intensidad);

Un 8-9% más rápido que 20 km/h (muy alta intensidad) y;

Un 2-3% más rápido que 25 km/h (umbral de sprint)

Hay que tener en cuenta que el sprint de un futbolista es una acción puntual en la que se suelen recorrer unas decenas de metros (20 – 30 metros por carrera).

https://www.fisiologiadelejercicio.com/hacia-un-nuevo-enfoque-conceptual-de-la-intensidad-en-futbolistas/#:~:text=En%20promedio%2C%20durante%20un%20partido,h%20(umbral%20de%20sprint)

De acuerdo a estadísticas de la UEFA, un jugador promedio que está en cancha durante los 90 minutos de partido:

Puede llegar a trotar, durante 44 minutos, contando en este dato, los sprints, mientras que, en otros 35 minutos, sus desplazamientos son lentos, a modo de caminata.

La pregunta es:

Tales cifras, ¿dan para sufrir calambres? En analogía, a lo que les sucedió a los jugadores de Colombia, en la final con Argentina, con el factor, estrés psicológico, evidentemente.

Es indudable que, trotar 44 minutos, no debería causar problemas físicos a nadie, menos, si está entrenado para un alto rendimiento.

Tiempo-velocidad

Los sprint a más de 25 km/h, de los jugadores, traducidos a tiempo real, implica:

Correr un promedio de 2,7 minutos por partido;

Los sprint a 20 Km/h significa:

Correr, 7,83 minutos por partido;

La distancia total a 15 km/h significa:

Correr 21,6 minutos por evento

Algunos records en distancia, velocidad y salto

Marcelo Brozovic (Croacia, contra Japón): 16,639 km en el Mundial de Qatar;

En total, Brozovic recorrió 56,262 kilómetros en cuatro encuentros;

De los cuales, 810 metros fueron a alta velocidad y 199 al sprint, según las estadísticas oficiales de la UEFA.

12,440 kilómetros fueron ante Marruecos; 13,740 ante Canadá y 13,442 ante Bélgica, más los 16,639 mencionados frente a Japón.

Velocidad

Los jugadores más veloces fluctúan entre los 36Km/h a los casi 39 km/hora.

Entre los más conocidos están:

Mpabbé; Vinicius; Haaland; Micky van de Ven; Darwin Núñez y Federico Valverde.

La gran sorpresa en la lista, es Pelé, era capaz de correr los 100 metros en 10,3 segundos, lo que significa, una velocidad de 36 km/h.

lo que significa, una velocidad de 36 km/h. En esa época, no existía, la ciencia a disposición del deportista para mejorar y/o, llevar al máximo las potencialidades físicas como ahora;

Esto nos demuestra, una vez más, que Pelé era un portento como deportista, genéticamente hablando.

Salto

En Turín todavía se recuerda la chilena de Cristiano Ronaldo en semis de la Champions 2016-17, gol memorable que fue reconocido por toda la fanaticada de la Juventus.

¿Quién salta 2,38 metros para golpear un balón de espaldas? Sólo Cristiano Ronaldo.

R7, que mide 1.87m, ha logrado saltar, hasta alcanzar los 2m 93cm.

Más datos, para la supuesta dicotomía mente-cuerpo

¿Cuánto recorre un futbolista con balón?

Un jugador recorre entre 158 metros (Reilly & Thomas, 1976) y 218 metros (Whiters, Maricic, Wasilewski & Kelly, 1982) con el balón controlado según muestran los estudios que desveló el D. Óscar García García.

Una cifra cercana al 3% del total de lo que recorren. No obstante, no todos los jugadores manejan el mismo tiempo el esférico.

De regreso a las tensiones

Denominaré “tensión procesual”

A las preexistentes en el atleta, desde antes de su transformación en tal:

en el atleta, desde antes de su transformación en tal: Es una tensión “inespecífica” al contexto agonístico;

Serán factores determinantes:

El carácter y personalidad del deportista, verbigracia, conflictos de timidez;

Conflictos con la figura de autoridad;

Trastornos de personalidad

Personalidad obsesiva .

Alguna vez escribí que los futuros campeones serían aquellos fanáticos por el logro, ambiciosos, repetitivos, es decir, predecía el arribo de los obsesivos compulsivos al deporte de élite, sea cual fuere su especialidad.

Aspectos positivos de la personalidad o bsesiva

Verbigracia, el caso del “Mortero Aravena”, con quién conseguimos el “Botín de Oro” del fútbol colombiano.

La temporada anterior a mi llegada a Colombia, los titulares eran del tenor “Señor Aravena, sea honesto ¡Váyase!

Pero, lo que quiero resaltar es:

En la búsqueda de la perfección, con la conducta repetitiva, propia de los obsesivos;

Más la perseverancia, le llevaba a quedarse, después de terminado los entrenamientos, a repetir una y mil veces los tiros libres, con una barrera diseñada para él.

Tal perseverancia, otra cualidad de un deportista obsesivo, le permitió tener una zurda prodigiosa y ser goleador en todos los equipos que integró;

Paranoide

Aquí, puedo señalar a un jugador, que fue el «gran precio» del fútbol chileno, pero, que fracasó absolutamente.

Su trastorno de personalidad, le llevaba a “creer” que, sus compañeros, estaban confabulados en su contra, si no le hacían pases al jugar por el lado contrario.

que, sus compañeros, estaban confabulados en su contra, si no le hacían pases al jugar por el lado contrario. Cuando sus padres iban a visitarlo, no les recibía porque, creía que querían aprovecharse de él, que le pedirían dinero;

Tantas otras conductas, que, le impidieron lograr, ser el mejor delantero de nuestra historia, dada sus increíbles condiciones;

Paradojalmente, era una muy buena y sensible persona.

Histérica .

Otro jugador, arquero argentino, que estuvo a mi cargo, sufría de un exhibicionismo peligroso, para las metas de los equipos que integraba.

Le gustaba “lucirse”, y, para lograrlo, sacaba “casualmente” a los pies de los jugadores contrarios, para que lo atacaran una y otra vez.

y, para lograrlo, a los pies de los jugadores contrarios, para que lo atacaran una y otra vez. Como era buen atajador, levantaba al público, lograba su ganancia secundaria, sin embargo, hizo perder por esta actitud, muchos puntos a los equipos que integró.

Un arquero con necesidades narcisistas y exhibicionistas no sirve para un club con grandes ambiciones;

De allí la necesidad de realizar perfiles psicológicos por especialistas, basadas en la historia deportiva de cada jugador y determinar su afinidad con la filosofía del club, su identidad y metas.

Las etapas del deportista como factor de estrés

Cada etapa existente en la vida de los atletas produce distintos agentes estresores que terminan tensionando a estos.

Señalaré, algunos elementos de cada etapa, -formativa; competitiva; declinación;

Formativa

Autoestima: que se desarrollará, o será afectada, de acuerdo a la “respuesta” que perciba en los demás, a sus condiciones;

que se desarrollará, o será afectada, de acuerdo a la que perciba en los demás, a sus condiciones; Desarrollo: implica su evolución, en relación comparativa, con sus logros y, la de sus pares;

implica su evolución, en relación comparativa, con sus logros y, la de sus pares; Capacidades físicas, técnicas, psicológicas, aprendizaje.

Expectativas

La de la posibilidad ¿Llegaré?

No tener la “oportunidad de mostrarse”, por ser muy joven, inexperto;

por ser muy joven, inexperto; No agradar al técnico, dirigente, prensa, otros

Miedos

El miedo a ser dañado físicamente;

A lesionarse, paradojalmente mientras luchaba por llegar al sitial alcanzado, pudo ser hasta «inconscientemente temerario»

Nikefobia – miedo al éxito- al respecto, les invito a leer mi columna https://www.todofutbol.cl/opinion/messi-sufre-de-miedo-al-exito/

Al fracaso

A defraudar, generalmente a una figura de autoridad.

Conflictos sociales :

¿Qué hacer con lo que gana? Tenemos el testimonio de Mauricio Pinilla quien dijo: Boté mucho dinero, como les dije. Pero hubo un momento en el que dejé de jugar seis meses y me quedé sin liquidez, pese a que tenía algunos activos”. https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-cruda-confesion-de-mauricio-pinilla-en-mis-primeros-anos-de-carrera-derroche-entre-tres-y-cuatro-millones-de-dolares/AZJRZKVQSNFR3PSTSOMU5SXFSI/

como les dije. Pero hubo un momento en el que dejé de jugar seis meses y me quedé sin liquidez, pese a que tenía algunos activos”. ¿Debo cambiar de amigos, barrio?

Cómo enfrentar la relación matrimonial, ya que, el éxito, trae complicaciones y tentaciones.

Logísticos

¿Lograré un buen contrato?;

¿Me pagarán lo que deseo?;

Tratar de adaptarse al esquema de un nuevo entrenador;

Problemas idiomáticos.

Éxito- exigencias

Tener que enfrentar a la prensa;

Pasar a ser «hombre público;

Imposibilidad o miedo de no de mantener el sitial alcanzado;

Tener que adaptarse a un nuevo club; barrio;

Vestirse diferente;

Dar siempre más, se lo exige o exigen;

Jugar lesionado;

Aparece el miedo de ser desplazado por su reemplazante;

Adaptarse a nuevos compañeros;

Muchos partidos;

Largos procesos de concentración. Esta es una mezcla de factores físicos emocionales

Pasar a ser figura del equipo.

Nikefobia y/o miedo al fracaso

No poder asumir la responsabilidad ligada al éxito. Luka Tudor; Valdivia; Pinilla; “Pititore” Cabrera”; Raúl Toro; Bernardo Redin; Martín Vargas; Rodrigo Barrera; tantos otros, son los representantes de aquellos que, pudieron ser más de que lograron.

Luka Tudor; Valdivia; Pinilla; “Pititore” Cabrera”; Raúl Toro; Bernardo Redin; Martín Vargas; Rodrigo Barrera; tantos otros, son los representantes de aquellos que, pudieron ser más de que lograron. Perder su condición de líder al llegar a un nuevo club;

Rendimientos, solamente, si logra tal condición en los grupos que Integra;

Miedo a perder lo logrado, caso “Pelé Álvarez”.

Declinación

Escucha frases tales como:

«Está viejo»;

¿Qué más se le puede pedir a su edad?»;

Ya no es el de “antes»

Comienza a sentirse postergado, que ya no se le respeta;

Todo esto lo viví junto al gran Antonio “Chino” Arias, ya que, trabajamos hasta su retiro del fútbol:

Por ejemplo, me decía:

Siempre firmé mis contratos en blanco, confiando en la directiva de Unión Española, y ahora, que debo renovar, firmar mi último contrato, nadie contesta el teléfono, si voy, no me atienden, etc.;

Antes, me llamaban, hasta para preguntarme como amanecí, hoy me ignoran completamente.

A pesar, -algo incomprensible- que pese a ser el número uno en los test de capacidad física, pasó a la banca;

Lo atribuía, a roces anteriores, con el DT de ese momento, cuando habían sido compañero de equipo;

Su duda era ¿es por mi edad o el DT se está vengando? (me reservo el nombre)

Recuperación Post-operatoria

No poder vencer bloqueos post-operatorios o, post-lesión, de tipo psicológico y recuperar el nivel de rendimiento;

Ejemplo, Antonio “chino” Arias, quién no había logrado recuperarse después de una operación a la rodilla, en menos de dos semanas, habíamos logrado superar el “estrés post-traumático” y recuperó su titularidad en Unión Española.

Caso “Pinina” Palacios es otro a destacar.

Ante y después de la operación a su rodilla, todos decían que no volvería a jugar nunca más;

Álvaro Reyes, el médico traumatólogo de Unión Española, me indicó el momento en que podía empezar a trabajar con el jugador;

Visitas diarias a su casa, aplicando la hipnosis, como analgésico y anestésico, nos permitió trabajar hasta la recuperación total en forma muy rápida.

Recuperación factores Extra deportivos

Casuística Nº 12

Carlos Sintas

Este jugador, vivió un grave accidente, con consecuencias fatales para una de sus acompañantes:

Estuvo en la cárcel y, dada su sensibilidad y calidad humana, estaba totalmente afectado y, no quería jugar más al fútbol. La pena y la culpa le consumía.

Palabras de mi querido amigo Carlos Sintas testimonio por Facebook

Cuando tu llegaste volvió mi confianza y quería demostrar que también sabía jugar. Recuerdo el partido contra Everton, Pedro Morales, y creo fue el mejor partido de mi vida. La confianza que tenía en mi era muy grande y eso fue gracias a ti, yo venía de problemas muy grandes y recuerdo que confíe en ti y tuvimos charlas muy importantes.

Casuística Nº 13

El caso de Klay Thompson NBA

El caso de este jugador, nos va a servir para dos situaciones que hemos presentado, cuyo factor principal es el tiempo: pasado y presente

El pasado está representado por un récord de la NBA:

Ostenta el récord de triples en un solo partido con (14) en octubre 2018;

«Estaba muy ansioso porque cada vez que hay un récord de la NBA en juego te pones un poco nervioso», reconoció el jugador de 28 años.

https://youtu.be/8a4DDV_c2hE?si=TNPwI8CWnXgcMZ2E

El presente:

Los Warriors no le renovaron contrato:

Tuvo un pésimo año, en algunos partidos no convirtió ningún triple. Fue, uno de los responsables de la debacle de su equipo esta temporada, (2024), que quedó fuera de los play off;

Fue, uno de los responsables de la debacle de su equipo esta temporada, (2024), que quedó fuera de los play off; De hecho, le sacaban para no entrar más al partido o derechamente empezó a ser suplente, algo que al comienzo le costó muchísimo aceptar.

https://www.youtube.com/watch?v=8a4DDV_c2hE Foto tomada de YouTube.

Ya he dicho que el estrés agonístico, lastima, hace sufrir, enferma, veamos algo más;

El estrés enferma

Los síntomas de estrés más habituales son:

Angustia-ansiedad;

Irritabilidad;

Miedos;

“Nerviosismo”;

Pérdida de la confianza en sí mismo;

Insomnio;

Confusiones;

Labilidad emocional;

Pensamientos intrusivos;

Desconcentración;

Excesivo temor al fracaso;

Excesiva autocrítica;

Dificultad para concentrarse y tomar decisiones dentro y fuera del campo de juego;

Pensamientos repetitivos. (Rumiación obsesiva)

Depresión o reacciones depresivas;

El gran solitario

Por años he postulado que el atleta (s) es (son):

Un ser humano sobre-exigido;

Con una tremenda soledad;

Que debe lidiar con sus fantasmas y, con toda la presión externa e interna, sin ninguna ayuda, excepto los que deciden buscarla por fuera;

Por ejemplo, en uno de los partidos por el título de la NBA, (2019) el equipo de los Toronto Raptors, (que finalmente fue el campeón) jugando de local, en el tercer cuarto, estuvo perdiendo 18-0;

Un cuarto lleno de errores, impropios para las capacidades individuales y colectivas, explicables sólo por el estrés agonístico;

Así también, vemos en el tenis, a jugadores como Djokovic, Sinner, Alcaraz, cometer, una cantidad inusual de errores no forzados, cuando se ven apremiados por sus propios fantasmas, cometiendo errores infantiles.

Casuística Nº 14

Carlos Alcaraz

Dejaré a vuestra consideración, análisis del jugador, ante lo que él determina como fracaso:

“Me duele tener opciones y no aprovecharlas, sobre todo por mí.

Cuando tengo la opción y las pierdo por fallos tontos, me fustigo y me pego latigazos a mí mismo. Rublev te da pocas opciones y cuando las tienes y no las aprovechas duele. Tenía que haber estado más duro mentalmente”.

¿Qué reflexión hace de su derrota en la semifinal de Buenos Aires frente al chileno Nicolás Jarry?

R: Estoy pegando bien a la bola, pero tengo que aprender a jugar en según qué situaciones como los puntos de ‘break’. Los momentos difíciles, que los nervios están ahí, tengo que saber gestionar eso.

Casuística Nº 15

Alcaraz vs Djokovic, final Olímpica París 2024

Al respecto, veremos, cómo esa misma respuesta, la usó para explicar su derrota ante Djokovic en la final olímpica, en la cual, perdió los dos tie-break por 7-3 y 7-2, pero, no hizo mención alguna a sus 33 errores no forzados, que para dos set, son demasiados:

«Estoy un poco decepcionado por no haber jugado mi mejor tenis en algunas situaciones, en situaciones difíciles. En los tie-breaks, por ejemplo, él subió su nivel al máximo y yo no pude hacerlo, así que probablemente esté un poco triste pensando en esos momentos». https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/04/novak-djokovic-medalla-oro-olimpica-supera-todo-carlos-alcaraz-final-paris-2024-trax/

Casuística Nº 16

Jannik Sinner actual Nº 1 del Tenis

Sí, es difícil aceptarlo, es duro de asimilar, porque estaba jugando un buen tenis, pero todos podemos cometer errores, afortunada o desafortunadamente;

Yo también puedo cometer errores. Es así» ;

; Aunque «luego tuve calambres . Es consecuencia posiblemente de todo lo que pasó;

. Es consecuencia posiblemente de todo lo que pasó; Activas el lado de los nervios en el cerebro (sonríe), y ya no es fácil jugar». https://www.mundodeportivo.com/tenis/20240413/1002227253/contundente-respuesta-sinner-grave-error-arbitral-le-condujo-derrota.html

Los técnicos, la dirigencia y, su incidencia en el proceso

En todos y, cada uno de los procesos mencionados, las tensiones, han comenzado su acción destructora, obligando al atleta a un «sobre-esfuerzo adaptativo», del cual, no podemos asegurar la recuperación de la homeostasis.

En nuestro deporte esto es muy común:

Como el proceso formativo es menos que regular, el atleta no aprende ni está preparado para enfrentar las situaciones que en su lógica evolución tendrán que emerger;

Además, de reflejar la ideología propia del pueblo latinoamericano, marcada por una acentuada tendencia al fatalismo, el determinismo, al exitismo.

Desde la base, los que deben dictar los criterios a seguir, dirigentes y entrenadores, tienen un paradigma equivocado.

Factores éxito fracaso

Es así, como aparecen y desaparecen jugadores del primer plano, en forma alarmante, verbigracia los casos Valdivia y Pinilla, para reaparecer años más tarde, algunos, por volver a la cima -a veces demasiado tarde para ellos y para el deporte nacional, verbigracia:

Por escándalos fuera del ámbito del deporte, que, nos reflejan , a un atleta frustrado, depresivo, cuyo medio no le proveyó de todas las armas necesarias para poder trascender como él soñó;

Para no “victimizarlos”, tampoco supieron buscar la ayuda adecuada, estaban “embriagados” por el éxito;

Por la “psicología de semidioses” que afecta a los atletas, en cierta etapa del éxito;

que afecta a los atletas, en cierta etapa del éxito; La cruda confesión de Mauricio Pinilla: “En mis primeros años de carrera derroché entre tres y cuatro millones de dólares” https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-cruda-confesion-de-mauricio-pinilla-en-mis-primeros-anos-de-carrera-derroche-entre-tres-y-cuatro-millones-de-dolares/AZJRZKVQSNFR3PSTSOMU5SXFSI/

En la misma entrevista, nos da la razón, ya que, hace años, expuse el ejemplo de Pinilla como uno de los deportistas “arruinados por el éxito” para explicitar el problema del “miedo al éxito”, veamos que nos aporta su testimonio:

“Tuve que reiniciar mi carrera desde cero. Pude haberme ido al Parma y lo deseche porque no lo merecía. Por eso me fui al Grossetto en la Serie B italiana. Para empezar de nuevo y esta vez, asesorarme con gente que me permitiera terminar mi carrera, tranquilo”, admitió Pinilla.

Casuística Nº 17

“Lo deseché porque no lo merecía” (Pinilla)

Esto implica, que pasó por una etapa de culpabilidad y deseo de castigo por sus actos, cosas que no le hubieran sucedido, si los clubes prepararan a sus futbolistas para el éxito. Para quienes leen mis columnas, (desde el año 1978), recordarán que, muchas veces puse a este jugador como ejemplo para ejemplificar lo que “el éxito les hace a algunos atletas”.

El rol de los técnicos

Es lamentable comprobar que muchos técnicos no están preparados para hacer rendir a los atletas el máximo de sus potencialidades y perfeccionarles, sino más bien les usan, o, mejor dicho, usan sus grandes momentos y por su incapacidad para ayudarles, en las etapas críticas de miedo al éxito o fracaso, los desechan.

Seguramente para la mentalidad nuestra, no les agradará mi inquisitiva pregunta, pero:

Casuística Nº 18

¿Quién recuperó para felicidad de sus hinchas y para las arcas del club a:

“Pelé” Álvarez; Luka Tudor; Crisosto; Rodrigo Barrera; Carlos Sintas; “Chino” Arias; Hugo Solís; “Mortero” Aravena; Sandrino Castec; Luis Miranda; Carlos Iglesias; Julio Córdoba; Bueno, esa pregunta, tiene una sola respuesta, yo, Víctor Sforzini. Si quieres enterarte de los récords para Chile, sus medallas, lee:

https://www.todofutbol.cl/destacados/el-camino-al-exito/

Lo expuesto, queda demostrado, en la no ayuda a los atletas a superar barreras lógicas de su caminar por los senderos del éxito-fracaso, y en la expresión máxima de la tensión que produce en el atleta el miedo al éxito -Nikefobia. http://www.todofutbol.cl/2014/06/15/messi-sufre-de-miedo-al-exito/

Miedo al fracaso.

Casuística Nº 19

La mayor decepción de los Juegos Olímpicos

Tiene nombre y apellido, se trata de Shai Gilgeous-Alexander y, sobre todo, Jamal Murray en los Juegos Olímpicos París 2024.

Jamal Murray

Este jugador no transmitió en ningún momento seguridad técnica ni táctica, tampoco en el uno contra uno que es su virtud más sobresaliente. Tampoco aportó grupalmente, errando muchísimos pases jugando por Canadá, en estos Juegos Olímpicos París 2024.

Sus contribuciones han sido limitadas, con un promedio de solo 5.7 puntos por partido, un preocupante 10% en tiros de tres puntos. A pesar de sus esfuerzos por ayudar a su equipo, su desempeño no ha sido el esperado, evidenciado por su penúltimo partido contra España donde terminó con 4 puntos, 6 asistencias y 3 pérdidas de balón en 17 minutos.

Fue fundamental en las dos ultimas temporadas para su equipo los Denver, siendo campeón NBA 2023, promediando en los playoffs 26,1 puntos por partido;

En estos Juegos Olímpicos ha promediado 6 puntos por partido;

Ha tenido un 18% de efectividad en triples, siendo su promedio en los playoffs 2023 de un 39,6%

Les dejo link de análisis de YouTube

https://youtu.be/VaN1my0g6Pw?si=Z4jPx5_Wqj8JrK4K

Casuística Nº 20

Washington Tabárez

Una de las “críticas”, que le hice en su momento a Washington Tabárez, al integrar su cuerpo técnico, ocurrió cuando aseveró, “que no estaba para enseñar a jugar a nadie”, que él era DT, no el entrenador del equipo.

Hoy, pasado los años, por una parte, no puedo estar más de acuerdo con sus afirmaciones, ya que:

Se supone que, el proceso de aprendizaje, para un jugador que llega a profesional, ya está terminado, en al menos, un 80%., razón por la cual, muchos entrenadores se auto definen como Directores Técnicos y no Entrenadores, lo que es algo más que una disyuntiva semántica.

Es una posición ante y frente a la responsabilidad que asume;

Esta forma, de ver su trabajo, define que no está para enseñar a nadie y, aquí comienza la debacle para muchos clubes en la contratación de sus cuerpos técnicos.

Si tengo, un equipo formado por una mixtura de jóvenes y veteranos, necesito un entrenador, no un DT, esto, de acuerdo a la autodefinición de ellos mismos.

Por otro lado, viví con Tabárez, y, la relaté en una columna anterior, la misma experiencia retratada ahora, por un ex-jugador de la selección uruguaya, que en conferencia de prensa afirmó:

Antes, con Tabárez, salíamos a la cancha y no sabíamos a qué jugaba el equipo, a lo que iban a hacer los jugadores, se basaba solo en lo que ellos decidieran. Ahora no, hay un trabajo; sin desmerecer lo que hizo el Maestro, pero ahora hay algo más profesional ”. https://www.directvsports.com/futbol/El-historico-jugador-uruguayo-que-banco-a-Bielsa-y-disparo-contra-el-Maestro-Tabarez-No-sabia-a-que-jugaba-20240711-0040.html

a lo que iban a hacer los jugadores, se basaba solo en lo que ellos decidieran. Ahora no, hay un trabajo; ”. https://www.directvsports.com/futbol/El-historico-jugador-uruguayo-que-banco-a-Bielsa-y-disparo-contra-el-Maestro-Tabarez-No-sabia-a-que-jugaba-20240711-0040.html En su defensa, puedo decir, que cuando compartíamos en las concentraciones, el “nunca se atribuyó las victorias, el siempre me decía “estábamos perdiendo y en el entretiempo, en el camarín, los jugadores, se hablaban, se enfrentaban y salían a enfrentar el partido de otra manera y la mayoría de las veces, lo ganaban”.

Es decir, la escuela de Tabárez, es la que le permitió a Uruguay el Maracanazo, (Maracanaço) por lo tanto, este entrenador, debería sólo haber sido contratado, para equipos muy fuertes, con un gran líder, caso contrario, navegarán por la incertidumbre táctica.

Esto demuestra el error de los dirigentes al contratar entrenadores y jugadores, ya que, no lo hacen en base a un análisis de sus propias necesidades, se dejan encandilar con la premisa;

al contratar entrenadores y jugadores, ya que, no lo hacen en base a un análisis de sus propias necesidades, se dejan encandilar con la premisa; ” Sí fue campeón o goleador con ese equipo, bien puede sacarnos campeones a a nosotros.

¿Por qué contextualizo esto?

Por la sencilla razón que, sin ser un tratado, dirimiré algunas reflexiones, sobre los “deberes” de un DT cuando asume la dirección de un equipo:

Funciones y responsabilidades mínimas y necesarias de un DT:

Antes de nada, haber resuelto, en forma adecuada, sus propios conflictos inconscientes ante el miedo al éxito y el miedo al fracaso.

El valor de su trabajo, se mide, en que cuando deje el equipo, la plantilla tenga un valor mayor al que tenía al inicio de su contrato, y/o a lo menos, que mantenga su valor nominal;

Que sea capaz, de generar un “clima psico-emocional agonista superlativo” , para que, los jugadores se sientan individual y colectivamente valorizados y, ser parte del “plan” que los llevará a la “cima”;

, para que, los jugadores se sientan individual y colectivamente valorizados y, ser parte del “plan” que los llevará a la “cima”; Que les haga comprender, que los triunfos, los éxitos, “están al alcance de la mano”, por ende, se auto-exijan, rendir al máximo de sus potencialidades, en cada justa deportiva;

No ser, un simple “explotador” y administrador de los buenos momentos de un jugador, debe ser capaz de aportar, enriquecerlo como tal;

Disponer, técnica y tácticamente al equipo, de manera tal, que permita a cada jugador, poder colocar al servicio de todos, lo mejor de sí;

En una interacción tan productiva, que quede reflejada, en el logro de todas sus metas y propósitos;

Disponer, técnica y tácticamente a cada uno y al grupo, de manera tal, que les permita, con la agresividad necesaria, imponer sus virtudes por sobre las del rival y, asimismo, poder anular lo mejor de su competidor de turno.

Para lograr esto, el DT debe poseer en lo personal:

Una madurez y mentalidad ganadora;

Agresividad personal, en suficiente grado, como para poder modelar la conducta agresiva de su equipo, -aquí es donde más fracasan y han fracasado nuestros DT criollos- casos Sulantay, Santibáñez, Raúl Toro, Jorge Aravena, etc., que sería materia de otro artículo-;

casos Sulantay, Santibáñez, Raúl Toro, Jorge Aravena, etc., que sería materia de otro artículo-; Poseer, un discurso y trabajo congruente, con las aspiraciones, y, lo planeado a comienzo de cada temporada.

DT y los clásicos

Algunos DT, en la semana previa a partidos importantes o clásicos, le bajan el perfil a este encuentro, diciendo que no es definitivo, anticipándose a una posible derrota:

Si bien, esto puede ser verdad, no es menos cierto, que se les puede culpar de timoratos, su narrativa no difiere mucho del:

Jugador, que antes de un partido importante, se nos acerca y dice:

“Profe, yo creo que hoy, voy a andar ahí no más, ya que:

Parece que me cayó mal el almuerzo”;

Me duele la rodilla y tantas otras “previas”.

Casuística Nº 21

Bielsa y su clon

Precisamente eso es lo que aportaron, entre otras cosas, primero Bielsa y luego su clon, Sampaoli, a nuestro fútbol, “agresividad”, “atacar al ataque”, ya que, esta forma de jugar;

Tiene la cualidad de ser siempre, en el mismo instante, la mejor defensa y el mejor ataque, algo postulado por el infrascrito desde hace más de cuarenta años en mis escritos, columnas y comentarios, pero, ignorado hasta la llegada de Bielsa;

Para dirigir a un equipo grande, sobresalir con logros reales, tangibles, es decir, títulos, es necesario tener un perfil determinado;

Por ejemplo, un técnico sobrevalorado en nuestro medio, fue Luis Santibañez , Q.E.P.D., con quien trabajé y, por lo tanto, sé lo que digo.

, Q.E.P.D., con quien trabajé y, por lo tanto, sé lo que digo. Siempre tuvo dos selecciones chilenas en su plantel, la titular y la reserva.

Abel Alonso, gran dirigente, le compraba los mejores jugadores, para debilitar a los rivales, no para que jugaran en la Unión Española;

Les pagaban para que estuvieran en sus casas, -aunque ellos no lo sabían- y, a pesar de ello, Santibáñez apenas era Campeón, rasguñando.

Lo de España 82, mísero, calamitoso.

Con menos apoyo, el “Zorro” Álamos siempre logró cosas increíbles, superlativas.

Con un dirigente como Abel Alonso y/o Eduardo Menichetti a su lado, el “Zorro” Álamos habría sido Campeón de la Libertadores y Campeón de América.

Casuística Nº 22

Simeone

Conceptualmente es un técnico de mi agrado. Congruente, inteligente, aguerrido.

En lo concerniente, a los puntos señalados en este escrito, Simeone en España, en una conferencia de prensa, al exponer su punto de vista, respecto, al paupérrimo rendimiento alcanzado por el jugador Jackson Martínez, colombiano dijo:

“El fracaso de Jackson es mi fracaso”, transcribimos textual

Simeone: “Que Jackson no siga es un fracaso mío”

“Cuando un jugador no responde el responsable soy yo ;

; No ha tenido la fortuna ni la posibilidad, de darnos lo mejor de él y, obviamente me siento partícipe;

Ojalá, vuelva a ser el que nosotros pensamos, pero es un fracaso mío que no siga Jackson. https://elpais.com/deportes/2016/02/05/actualidad/1454677788_399764.html

https://okdiario.com/deportes/simeone-es-un-fracaso-mio-que-jackson-no-haya-triunfado-66176

¿Qué dijo el jugador por su salida del Atlético

Jackson Martínez llegó al Atlético de Madrid en 2015 con el cartel de estrella, a cambio de 35 millones de euros.

Su cometido no era otro que repetir lo logrado en el Oporto, servir de tirita para la herida de la marcha de Falcao. El colombiano no encajó (una lesión le cambió el paso), en febrero hizo las maletas y, por 42 millones de euros, se marchó a la Superliga china, al Guangzhou Evergrande. Ahí comenzó su declive final.

¿Qué falló en el Atleti?

“No hay que decirlo todo. Si no es necesario, no hay que decirlo todo. Han pasado cosas con las que he sido reservado. Pero puedo decir que no tuve problemas con mis compañeros, no tuve problemas con el entrenador.

Simeone es exigente, es un ganador y es un entrenador que me dijo enseguida que todo lo que tenía que decir, me lo decía él y viceversa. Había ese respeto. Ahora bien, no vale la pena mencionar lo que sucedió fuera de eso.

Pero no tengo dudas: si esa lesión no hubiera sucedido, las cosas hubieran sido diferentes”.

https://as.com/futbol/2021/09/19/primera/1632048142_702605.html

Casuística Nº 23

Los hechos hablan por sí mismos, les dejo algunos que demuestran todo lo aseverado:

Récord de los siete goles y, el logro del Botín de Oro como goleador del fútbol chileno, por Luka Tudor, quién, cuando comenzamos a trabajar, ni siquiera era suplente en Universidad Católica;

En la obtención del Botín de Oro como goleador del fútbol colombiano por Jorge “Mortero” Aravena ;

Todo el trabajo con Rodrigo Barrera, que le llevó a ser el goleador histórico de Universidad Católica hasta el día de hoy;

Casuística Nº 24

La medalla de Bronce en el Mundial de Bochas en Italia, con un juvenil chileno, Tomás Martínez, compitiendo con “profesionales”

El trabajo con Jorge Rayo, arquero de Colombia que ostenta el reconocimiento como el “ Anti-penal de Colombia” (23 penales);

En el campeonato ganado en forma invicta -desde mi llegada- por Huachipato, con un grupo extraordinario de jugadores y grandes seres humanos;

El trabajo con Martín Vargas en la pelea en Mérida frente a Miguel Canto, que le permitió consagrarse mundialmente, en todos, usé la hipnosis con el “Método Sforzini”.

Las medallas para Chile con el gran Rodrigo Zelaya

Parte del método

Mi método consiste en programarles para no dudar jamás frente al arco, -caso de los delanteros-, a tener una máxima concentración y, óptimo tiempo de reacción en los arqueros. Para ambos, reaccionar sin titubear jamás. Además, lograr la complementación total con el implemento, ser uno con todo, lograr el Satori.

Las pérdidas económicas y deportivas

Para tomar conciencia, de todo lo implícito, de que, los clubes, no cuenten con asesorías para asistir a la adaptación y rendimiento de las “estrellas”, sobre todo en nuestro país, en que el recurso humano y económico es exiguo;

Y/o, en asesorar, en su no contratación, de acuerdo a los mutuos perfiles, les dejo este documento de prensa, que nos demuestra los miles de millones de euros que pierden algunos equipos en Europa.

Casuística Nº 25

Fracasos el en futbol europeo año 2023

Calvin Bassey (Ajax, 22 M)

El Ajax pagó el segundo traspaso más caro de la historia de la Eridivisie para sacar a Bassey del Glasgow Rangers (22 millones de euros). Unos meses después, ha terminado la temporada sentado en el banquillo sin apenas oportunidades tras encadenar varias malas actuaciones.

De Ketelaere fue uno de los jóvenes más codiciados el verano pasado. El Milán se impuso a equipos de la Premier como el Leeds y el Leicester y lo firmó por 34,8 millones de euros. El belga no ha logrado marcar ni un solo gol y ha dado una asistencia en 40 partidos.

Lo ficharon como un joven prometedor con muchas cosas todavía por mejorar, pero su bajo rendimiento ha sorprendido en los despachos del Milán. En los partidos decisivos de cuartos de final y semis de Champions ni siquiera participó.

Aubameyan g parecía bastante feliz en Barcelona, pero el Barça necesitaba hacer caja y con la llegada de Lewandowski lo vendieron al Chelsea a cambio de casi 14 millones de euros. No ha brillado en ningún momento de una temporada muy difícil en Stamford Bridge.

Luis Maximiano

Después de las salidas de Pepe Reina y Thomas Strakosha en verano, la Lazio fichó a Luis Maximiano del Sporting CP por 10,4 millones para ser su nuevo portero titular.

Apenas seis minutos después de su debut en la Serie A contra el Bologna, aparentemente olvidó las reglas y cogió un balón con las manos fuera del área. Maximiano fue expulsado y no ha vuelto a jugar en la liga italiana desde entonces.

Dele Alli fue uno de los jóvenes más prometedores de todo el fútbol inglés y desde su debut en el Tottenham su carrera no ha hecho más que caer en picado. Después de no encajar en el Everton, fue cedido al Besiktas.

Tuvo un mal comienzo y fue pitado por su propia afición en un partido de Copa en diciembre. Unos meses después no se presentó a entrenar con su equipo durante unos días y apareció un video en redes sociales en el que inhalaba óxido nitroso.

Gravenberch ha sido considerado como uno de los mejores talentos de su generación, pero su progreso se ha estancado drásticamente desde que llegó al Bayern de Múnich. El joven de 21 años, que costó 24.4 millones de euros, ha estado calentando el banquillo la mayor parte de la temporada.

Raheem Sterling (Chelsea, 55 M)

El Chelsea se gastó una millonada en traer a uno de los mejores jugadores de la Premier, pero ha estado lejos de cumplir con las expectativas. Ha tenido algunos buenos momentos durante la campaña, como un doblete contra el Nottingham Forest en la segunda vuelta. Pero el inglés, como el resto del equipo, ha estado lejos de su nivel.

Antony

El fichaje de Antony fue fruto de la desesperación del United en los últimos días del mercado de verano para dar un golpe de efecto. Al final desembolsaron casi 100 millones de euros por un extremo teóricamente desequilibrante. Hasta se convirtió en meme por un curioso regate en el que se ponía a dar vueltas absurdas sobre sí mismo.

No ha sido un fracaso absoluto. Incluso ha marcado golazos memorables como el que hizo en su debut contra el Arsenal o contra el Barça en la Europa League. Pero se espera mucho más de un fichaje en el que se han dejado casi 100 kilos.

Sadio Mane (Bayern Múnich, 41 M)

Mané se suponía que tenía que ser el sustituto de Robert Lewandowski en el Allianz Arena, pero su primera temporada será recordada por sus incidentes extradeportivos. Golpeó a su compañero de equipo Leroy Sané en el vestuario.

La posición que buscaban que ocupara no se ajusta a sus virtudes, tampoco se adapta al centro del campo como se ha intentado. El Bayern necesita reflexionar y encontrar un hueco para el senegalés o pensar en traspasarle.

Mykhailo Mudryk (Chelsea, 105 M)

Aunque tampoco se esperaba un impacto brutal en sus inicios en la Premier, el Chelsea al menos esperaba que Mudryk marcara algún gol después de pagar 105 millones de euros para ficharlo en invierno. El ucraniano ha mostrado su gran velocidad, pero poco más. Ni siquiera se ha ganado el sitio como titular en un equipo en horas muy bajas. va camino de ser uno de los fichajes más desastrosos de la historia

Ingard firmó un año de contrato con el Nottingham Forest y se convirtió de largo en el jugador mejor pagado de la plantilla. Se lesionó después de la Copa del Mundo y desde entonces ha jugado tres partidos. En total, ha disputado 12 partidos (más 5 como sustituto). Ha realizado 2 lanzamientos a puerta de un total de 4 lanzamientos y no ha marcado ningún gol.

Kalvin Phillips (Man City, 49 M)

Fue uno de los mejores centrocampistas de la Liga en el Leeds de Bielsa y ha estado relegado al banquillo durante casi toda la temporada. Un reserva de lujo, que costó 49 millones de euros y que Guardiola prácticamente no ha utilizado. El entrenador catalán llegó a quejarse del estado físico del jugador inglés, que ha jugado solo tres partidos de titular.

Sergiño Dest.

El préstamo de Dest al Milán ha sido un desastre para todas las partes involucradas. El jugador de Estados Unidos no convenció a Xavi en la llegada del nuevo entrenador al Barça. Lejos de convencer, la temporada en el Milán ha servido para crear más dudas entorno a él.

Comenzó jugando algunos partidos, pero muchas veces lo cambiaban en el descanso. Dest quedó fuera de una convocatoria para un partido de Champions en febrero y desde entonces no ha jugado.

Marc Cucurella (Chelsea, 73 M)

El defensa catalán parecía imparable en su etapa en el Brighton, pero ha estado perdido desde el primer momento en su llegada al Chelsea. Fue uno de los traspasos más caros del mercado, ya que el club de Londres se gastó 73 millones de euros en traerlo.

Ha tenido problemas tanto defensivamente como ofensivamente. Lampard lo probó incluso de central en algún partido, pero tampoco ha rendido en esa posición.

Richarlison (Tottenham. 69,7 M)

La llegada de Richarlison tenía que servir para impulsar al Tottenham a competir para ganar títulos con Antonio Conte en el banquillo. Pero el entrenador italiano nunca confió en él. Ni siquiera con Heu Ming Son en un mal momento de forma.

Aunque hizo un buen Mundial con Brasil, parece que lo casi 70 millones que pagaron por Richarlison al Everton, fueron desproporcionados.

Paul Pogba (Juventus, a coste 0)

La vuelta del hijo pródigo a la Juventus ha resultado ser un desastre. El equipo de Turín le ofreció un mega contrato para conseguir que uno de los mediocampistas con mejores condiciones del mundo volviera al lugar dónde triunfó. Pero las lesiones lo han apartado del equipo durante casi toda la temporada.

No jugó como titular hasta el mes de mayo en un partido de Liga contra el Cremonese. A los 23 minutos, tuvo que ser sustituido por una lesión muscular en el cuádriceps. Pogba terminó entre lágrimas una temporada en que también ha sufrido problemas extradeportivos, por un caso de extorsión por parte de su propio hermano.

Entonces, tenemos 612 millones de euros de pérdida por jugadores que, no lograron rendir en sus clubes, cifra que sobrepasa los más de 1200 millones de euros, al incluir, sueldos, premios y otros gastos.

En Chile, el periodismo, debería realizar trabajos de investigación al respecto.

https://www.goal.com/es-cl/listados/los-21-peores-fichajes-del-futbol-europeo-de-la-temporada-2022-2023/bltbc441f6e2fb7ea52#csdda9efaab0b41747

La elección de un DT en Chile

Existe, una gran diferencia, en la necesidad de no equivocarse, al momento de decidir la contratación, en los equipos que tienen la obligación de ganar campeonatos, participar de instancias internacionales, resguardar el capital humano y económico de la institución, con aquellos que, tratan de tener un campeonato lo más digno posible y, no correr el riesgo de descender.

Aunque, es indiscutible, que, para todos, el no equivocarse es una necesidad imperiosa, porque, descender, es perderlo casi todo.

Hoy los tres grandes del fútbol chileno se encuentran con nuevos cuerpos técnicos y con la necesidad de nuevas contrataciones, para mantener o mejorar sus performances de los últimos años, que realmente han sido, en el caso de la U, paupérrima, corriendo el peligro de descender.

Quiero analizar todas las circunstancias que están y deberían ser definidas por los dirigentes y que normalmente no son tomadas en cuenta.

La pregunta obligada es:

¿Cuál es el criterio que usan los dirigentes para seleccionar a un DT en particular?

La mayor crítica que se le hace a los empresarios incorporados al fútbol es que no saben nada de fútbol y han provocado fracasos.

¿Es cierto esto?

Yo creo, que, por ignorancia, traicionan la esencia de los clubes:

Por ejemplo, Colo Colo y la Universidad de Chile solo deberían contratar DT agresivos, que, por la misma razón, no tengan ese juego lateral que enerva a la hinchada;

De muestra un botón de Pellegrino a Álvarez:

jugadores de la U revelan el cambio clave que se produjo en el plantel para volver a ilusionarse en el Torneo.

Casuística Nº 26

Cristian Palacios:

El Chorri continuó con su análisis. Incluso, se atrevió a compararlo con el trabajo de su antecesor, Mauricio Pellegrino.

“Las diferencias son los entrenadores, cada uno tiene una forma de entrenar, plasmar y cómo quieren jugar. Ahora la U va al frente, intenta proponer y esa es la diferencia”, señaló. https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/de-pellegrino-a-alvarez-jugadores-de-la-u-revelan-el-cambio-clave-que-se-produjo-en-el-plantel-para-volver-a-ilusionarse-en-el-torneo-nacional/CBB6LRDDZFAFJFJFLRZSODPDBI/#

Perfil psicológico de DT y jugadores

Los DT para la U y Colo Colo, deben demostrar que quieren, sobre todo a nivel local, – a nivel internacional requiere adaptación a la filosofía del equipo a enfrentar- jugar más del 70% en el campo contrario;

a nivel internacional requiere adaptación a la filosofía del equipo a enfrentar- Contratar jugadores “muy ambiciosos” del logro personal y colectivo;

Implementar un perfil psicológico para los DT y jugadores que “puedan optar a integrar el plantel”;

Implementar un CAR para los jugadores mejores dotados de las divisiones inferiores;

Con los precios internacionales de los jugadores hoy en día, es una aberración no invertir en la selección y capacitación de buenos “agonistas”, no “buenos jugadores”, esos sobran.

Otros… que ya serían parte de una asesoría.

Universidad de Chile FOTO

Saber elegir

Aquí es, donde realmente, comienza a escribirse las razones de lo que será la performance de cada club, en cada temporada:

Quien conjugue, consciente o inconscientemente la amalgama perfecta entre plantel -cuerpo técnico y la “ideología” la filosofía e historia del club, podrá aspirar a lograr grandes cosas.

Por ejemplo, la inteligencia de Florentino Pérez, al contratar a Mourinho para destronar al Barcelona, nos dice y habla de alguien que primero “piensa”, razona y, luego toma decisiones.

Allí, comenzó, el nuevo reinado del Real Madrid.

Por lo tanto, primera y gran función de un presidente es elegir por razón no por emoción

Un buen técnico es algo más que el conocimiento de técnicas o tácticas de juego:

Se requiere que posea una mentalidad que logre empapar al atleta, a esto le llamo «dicotomía integradora y trascendente» .

Que, dos opuestos logren los objetivos del deporte y, trasciendan la justa pluralizadora, enriquecedora.

Esperamos que nuestros atletas sepan estar a la altura de sí mismos.

https://www.todofutbol.cl/seleccion-chilena/chile-en-los-juegos-olimpicos-exito-o-fracaso-triunfo-o-derrota/

http://www.todofutbol.cl/2014/07/13/porque-el-futbol-tiene-logica-alemania-es-el-campeon-del-mundo/

La necesidad de asesoría

Por lo mismo, los dirigentes y los cuerpos técnicos, deben entender que necesitan asesorías, puesto que:

Los fracasos en las contrataciones, con las pérdidas en lo económico para todos los involucrados, así como, en lo humano y deportivo, pueden evitarse en un 90% y no digo 100% porque nada es perfecto.

Con asesorías comunicacionales y psicológicas:

En tanto y en cuanto, a la contratación de jugadores, técnicos, y/o;

Ayudando al proceso adaptativo a las grandes contrataciones, ya que, muchas no rinden lo esperado.

Los dirigentes de la U y Colo Colo, tienen mucho que decir al respecto.

No puedo dejar de mencionar el Fair Play, en un trabajo de análisis de tal magnitud:

Fair play

El Fair play consiste en:

Un respeto por sí mismo -dar lo mejor de uno-;

Un respeto por el deporte y el rival -competencia basada en la lealtad y el respeto;

Desgraciadamente, en un partido decisivo frente a Brasil, por las eliminatorias, sacamos lo peor de nosotros como competidores, manchando para siempre nuestra historia deportiva .

.

El anti-Fair Play

Unas nefastas palabras, de un ex-arquero, que, como tal, tuvo brillantes desempeños, ante la noticia, de que en el partido entre Argentina (local), v/s Chile, por las clasificatorias al próximo mundial, le harían un acto de despedida, emitió una opinión, que se aleja de todos los parámetros del Fair Play:

“A mí me dan 11 minutos y lo fracturo”

“Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas?

Y que le fracture tibia y peroné, ahí está” , señaló en conversación con el programa Marca Personal de Radio La Metro.

, señaló en conversación con el programa Marca Personal de Radio La Metro. “A mí me dan 11 minutos, lo fracturo… por desgraciados”, añadió el otrora arquero.

Peric continuó con su análisis y aseguró que la situación sería una burla: “En un partido de eliminatoria, frente a un equipo que está en otra situación, es burlarse, hagan un partido amistoso antes y háganle un homenaje como se lo merece”, señaló. https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-respuesta-de-nicolas-peric-ante-un-posible-homenaje-a-angel-di-maria-contra-chile-a-mi-me-dan-11-minutos-y-lo-fracturo/MCPVRREP4RB47BP34AZEW5EYGY/#

Creo que, no merece comentar tal falta de criterio y, falta de responsabilidad, no entender que estás detrás de un micrófono y, una pantalla.

Corolario

Hay mucho más que decir, acerca de la tensión y su influencia, en el atleta y su performance, pero creo, que lo que aquí señalo, servirá para comenzar a conocernos un poco mejor y/o perfeccionar nuestra actividad, considerando que trabajamos con seres humanos, quienes necesitan:

Ayuda;

Comprensión;

Estimulación;

Respeto

Por último, les dejo algunas frases que coloco en los camarines, sólo, cuando enfrentamos un clásico, espero les sirva:

Espero, haber aportado algo para todos aquellos atletas que sueñan y luchan cada día por llegar a la cima. He tratado de entregar todo lo que mi larga experiencia con atletas de todas las disciplinas me ha permitido acumular como una gran riqueza.

Podrán, y espero que así sea, comprender que lograr ser un atleta de alto rendimiento tiene obstáculos para muchos insalvables. Favor, no olviden que: