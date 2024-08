No alcanzaron a estar los cuatro en forma conjunta en cancha, porque cuando ingresó Charles Aránguiz al comenzar el segundo tiempo, Arturo Vidal se quedó en los vestuarios

🤩🇨🇱⚽❤ Si no les carga, es por exceso de calidad… Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Mauricio Isla, leyendas eternas del fútbol chileno, nos regalaron este hermoso momento tras el #Superclásico196. ¡Gracias por tanto, genios! pic.twitter.com/ZlSpurM7ex — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 11, 2024

Esto dijeron una vez terminado el partido:

MARCELO DIAZ: «Hubo cuatro bicampeones de América y eso no siempre pasa»

«“Enfrentamos a un rival que tiene jugadores importantes, desequilibrantes. Hubo cuatro bicampeones de América en cancha y eso no siempre pasa. Ojalá quede eso.Hermoso volver a tocar la pelota con Charles en el medio de la canchaes una alegría y me imagino que para la gente también. Esperemos que de acá en adelante podamos compartir mucho más en cancha. Lo vi bien físicamente, se bancó 55 minutos a alta intensidad con una sola semana de entrenamientos y eso es memorable, hace un esfuerzo increíble con su calidad. Quedamos felices de tenerlo de vuelta».

CHARLES ARÁNGUIZ: «Este día va a quedar marcado para el resto de mi vida

“Fue un fin de semana agitado, loco. Muchos hinchas me fueron a buscar al aeropuerto, los exámenes médicos, volver a mi casa, reencontrarme acá. Fue un día muy lindo y seguramente va a quedar marcado para el resto de mi vida. Tenía el alta médica para el fin de semana anterior, pero por los exámenes y documentos perdimos todo ese fin de semana. En todos los equipos que estuve siempre traté de dar lo mejor. Siempre quise ir al límite en el estado físico, personalmente siempre quise dar lo mejor en donde estuve».

ARTURO VIDAL: «La hinchada de la U de verdad que es muy linda»

“Fue un partido complicado contra un gran equipo, por algo va primero. Un empate no nos deja mal, aunque queríamos ganar. El empate es acorde a lo que se vio en la cancha. Tenemos mucho campeonato para ser campeones, eso nos deja tranquilos.Es lindo jugar con estadios llenos. Nos hubiese encantado que estuvieran los hinchas de Colo Colo, pero bien. La hinchada de la U de verdad que es muy linda. Fue un gran espectáculo. Los fuegos artificiales le dan otra cosa a estos partidos. Ojalá que todos los estadios estén llenos porque se ve muy lindo. Podría haber sido un mejor espectáculo si hubiéramos jugado solo un partido en la semana, pero nos vamos con el empate y el martes es una final para nosotros».

MAURICIO ISLA: «Gracias Colo Colo por la confianza»

“Muy contento de volver a jugar. Gracias Colo Colo por la confianza. Nos vemos el martes”