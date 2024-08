El candidato de la oposición a alcalde de Ñuñoa, exaspirante a La Moneda y exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anunció que iniciará acciones legales en contra del abogado Luis Hermosilla.

Esto, luego que durante la formalización del penalista por el llamado caso Audio, el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente diera cuenta de diálogos de Hermosilla con el empresario Álvaro Jalaff.

Según el diálogo registrado en los mensajes del teléfono que se incautó al abogado, Hermosilla valoró el nombramiento de Sichel como presidente de BancoEstado, a propósito de su cercanía con Andrés Chadwick y habrían intentado gestionar un crédito.

“Presentaremos acciones legales contra el seños Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, escribió Sichel en X.

Para graficar la posición de Hermosilla como operador político de los Jalaff, el fiscal mencionó chats del teléfono del abogado, en los que se refieren a Sichel el 6 de junio de 2020.

“Esta noticia se la manda Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla y le pregunta ¿Esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta: no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick), cuando quieras. Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguro. Le dice: ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice: le metí una llamada y no me ha contestado. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel”, relató el fiscal Orellana.

El crédito

En el diálogo también se habla de gestiones que no prosperaron para conseguir financiamiento para Inversiones Doña Soledad, holding de la familia Jalaff.

“Mañana almuerzo en la oficina con Sichel y necesito saber exactamente dónde está y con quién está”, señala uno de los chats de Álvaro Jalaff con Hermosilla, según el fiscal. Orellana detalló que después el empresario hizo referencia específica a su interés económico.

“El monto total, le pregunta Luis Hermosilla. Y esta respuesta es relevante. UF 350.000, 11 millones de dólares. Nada. Dile que tú estás avalándolo frente a él. Han pedido abundante información y lo que ven es que individualmente Doña Soledad por sí sola no puede cubrir con su flujo la deuda. Por lo mismo la garantía de los inmuebles y el aval. Le escribí a Andrés para que me ayude con Sebastián S. Luis Hermosilla le contesta, lo sé. Y en eso está. Delante mío lo llamó mi amigo (Chadwick a Sichel). Y la respuesta es, nos fue mal en el Estado. Y Luis Hermosilla le contesta, querido Alvarito, entiendo que te llamó ACH, lo hizo petición mía, atendida las malas noticias. Sé que va a ser otra conversación. Hemos hecho todo lo que hemos podido con ganas y con cariño e interés. Lamento el resultado. Te hemos apoyado a mil. Y lo seguiremos haciendo donde sea”, detalló el persecutor, parafraseando el diálogo.

Presentaremos acciones legales contra el Sr Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito.

