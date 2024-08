La 21° fecha del Campeonato Nacional 2024 sigue hoy y destaca la visita de Universidad Católica a Cobresal, a las 15:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

Por su lado, el jueves Colo Colo recibirá a Ñublense a las 18:00 horas en el estadio Monumental, día en que se cerrará la fecha a las 20:30 con el Huachipato ante Palestino en Talcahuano.

Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

MARTES 27 DE AGOSTO

18:00 horas, Universidad de Chile 2-0 Unión Española, Estadio Nacional.

Goles: 1-0, 23′ Israel Poblete; 2-0, 74′ Leandro Fernández.

20:30 horas, Cobreloa 1-0 Coquimbo Unido, estadio Zorros del Desierto.

Gol: 1-0, 79’ Jorge Espejo.

20:30 horas, Deportes Iquique 2-1 Deportes Copiapó, estadio Tierra de Campeones.

Goles: 1-0, 14′ Edson Puch; 1-1, 45+5′ Isaac Díaz; 2-1, 56′ César González.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

15:00 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, estadio El Cobre.

18:00 horas, O’Higgins vs. Unión La Calera, estadio Fiscal de Talca.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario La Florida.

JUEVES 29 DE AGOSTO

18:00 horas, Colo Colo vs. Ñublense, estadio Monumental.

20:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio Huachipato

/José Pablo Verdugo