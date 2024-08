Luego de semanas de rumores, Televisión Nacional (TVN) finalmente confirmó quiénes serán los tres integrantes del jurado de Mi Nombre Es, el nuevo programa de talentos del canal de todos.

Se trata de Luis Jara, Amaya Forch y Gonzalo Valenzuela, quienes tendrán el destino de los participantes en sus manos y acompañarán en esta aventura al conductor del espacio, Jean Philippe Cretton.

Hasta ahora, Jara se luce como rostro de TV+ con su estelar de conversación Al Piano con Lucho. Sobre este nuevo desafío, el cantante se tiró flores y espera representar la opinión más exigente del público chileno actual.

“Creo que puedo otorgar valor a mi trabajo desde la vereda del artista que ha pasado por distintos etapas y además, como formador de muchos talentos que pasaron por mi academia, donde durante 23 años escuché a más de tres mil jóvenes”, afirmó.

Por su parte la actriz y cantante Amaya Forch viene de su premiada interpretación de Cecilia en la serie televisiva y ya tiene carrete como jurado en Rojo. “Estoy muy contenta de volver a TVN como jurado de Mi Nombre Es y aportar desde mi experiencia y conocimiento para encontrar a los mejores imitadores de nuestro país” comentó.

Nueva faceta para Gonzalo Valenzuela

El otro nombre que se confirma es el de Gonzalo Valenzuela, quien figuró como jurado nada menos que en el Festival de Viña 2024. El actor reconoció que le dio nervio aventurarse en esta nueva faceta.

“En un principio me dio nervio porque es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero además porque tienes frente a ti a personas para las cuales este momento puede ser muy importante en sus vidas y en sus carreras, lo que me fascina, me emociona y me toca una fibra muy personal”, expresó.

Para el flamante conductor del programa, Jean Philippe Cretton, se trata de jueces integrales. “En mi rol como conductor tengo que estar en un diálogo permanente con ellos, desde el análisis estricto hasta la comedia. Entonces para mí es fundamental su experiencia y también su sentido del humor. Tenemos un jurado integral que viene a sumar solo buenas noticias a Mi Nombre es”, manifestó.

Con su jurado definido y un casting masivo que reunió a más de mil aspirantes, Mi Nombre Es alista su aterrizaje en el horario estelar de TVN, en una fecha por confirmar.