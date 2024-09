El Campeonato Nacional no para y la acción por el certamen de Primera División continuará este fin de semana con el desarrollo de la 23° fecha.

Este domingo resalta la visita del sublíder Colo Colo a Cobreloa, a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Por su lado, el cotejo entre Huachipato y O’Higgins quedó pendiente para el 8 de septiembre, debido a que los acereros jugarán este fin de semana ante Presidente Ibáñez por la Copa Chile.

Esta es la programación completa de la 23° fecha del Campeonato Nacional, en la que también hay duelos que pueden ser trascendental en la parte baja de la Tabla:

SÁBADO 31 DE AGOSTO

15:00 horas, Coquimbo Unido 0-1 Universidad de Chile, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Gol: 0-1, 71’ Cristian Palacios

17:30 horas, Universidad Católica 2-2 Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

Goles: 0-1, 18′ Bryan Carvallo; 0-2, 45’ Enzo Hoyos; 1-2, 47’ Gonzalo Tapia; 2-2, 49’ Branco Ampuero.

20:00 horas, Everton 3-2 Unión Española, estadio Sausalito.

Goles: 1-0, 26′ Tomás Asta-Buruaga; 1-1, 28’ Franco Frías; 2-1, 29’ Benjamín Berríos; 3-1, 55’ Rodrigo Contreras; 3-2, 90+2’ Valentín Vidal.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

12:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, Cobreloa vs. Colo Colo, estadio Zorros del Desierto.

17:30 horas, Deportes Copiapó vs. Cobresal, estadio Luis Valenzuela.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas, Huachipato vs. O’Higgins, estadio Huachipato

José Pablo Verdugo/TNT Sports