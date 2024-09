Las personas cuando son jóvenes tienen prioridades en lo inmediato, de tener buena educación y posteriormente un buen trabajo y un mejor pasar para el futuro. Sin embargo, también hay que considerar que los primeros 10 a 15 años de la vida laboral, es donde se va construyendo el 40% de los ahorros para cuando llegue la vejez, cuando se cumple la edad legal, y llega el momento de hacer uso de ese ahorro obligatorio, como es la pensión.

Una de las modalidades de pensión que cada vez gana más espacio y por lo mismo, más adeptos, es sin duda alguna, las rentas vitalicias, ya que esta asegura un ingreso para toda la vida, no sólo para quienes se pensionan, también para su cónyuge e hijos menores de 24 años, también tiene la opción de nombrar a otras personas, que sin tener un vínculo, pueden quedar protegidas por 10, 15, 20, 25 o 30 años, dependiendo el capital que se tiene.

Esta modalidad de pensión, Renta Vitalicia, tiene características muy propias que no se encuentra en otra modalidad como es el Retiro Programado, pensionarse por AFP, es fija en UF, usted puede dejarle su pensión a quien estime conveniente, primeramente son sus beneficiarios legales, el riesgo financiero lo asume la compañía de seguros elegida y no el pensionado, el cálculo de su pensión es una sola vez y para siempre, no tiene ningún costo asociado, no le cobran comisión alguna, no tiene problemas frente a las fluctuaciones inflacionarias, es un contrato entre privados, ninguna entidad, ningún gobierno puede quitarle su pensión, ni expropiarla ni menos estatizarla.

Entre enero y julio de este año, las rentas vitalicias, experimentaron un alza de 7,87% con respecto al periodo anterior, lo que representa que las personas quieren estabilidad, seguridad, y principalmente tener un ingreso para toda la vida. Cabe señalar que, en este mes de septiembre, se cumplen dos años en que se implementó la Renta Vitalicia Inmediata, con cláusula de aumento temporal de pensión, de hasta un 100% ofreciendo las compañías de seguros, esta opción doble, sin ningún riesgo asociado, y desde entonces, es una excelente alternativa para quienes deseen pensionarse y solucionar algunos problemas económicos con su pensión.

En tiempos de incertidumbre, de no saber que ocurrirá con los ahorros previsionales, donde se pretende eliminar el sistema previsional vigente, o disfrazarlo de seguridad social, con el auspicio y esfuerzo de todos quienes trabajan de sol a sol, con lluvia, con frio, en altura, bajo el nivel del mar y más, hay que tener una mirada de futuro, cuando las fuerzas flaquean, cuando las canas nos demuestran que el tiempo pasa rápidamente, cuando los empleos no crecen, cuando la inseguridad nos tienen encerrados, tengamos un ingreso que sea inembargable seguro y para toda la vida.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com