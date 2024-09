Magallanes goleó a Colo Colo por 3-0, con triplete de Joaquín Larrivey, y quedó con un pie adentro de la próxima ronda de la Copa Chile 2024. El Cacique no perdía un partido desde el 2 de junio, en aquella derrota ante Copiapó por el Campeonato Nacional.

El cuadro local sorprendió a los albos a los 3′. Larrivey apareció en el área y, con un sutil disparo y tras un leve desvío en Castellani, marcó el primero del partido.

LARRIVEY Y EL PRIMEROOOO La Academia metió un contragolpe letal que sorprendió a la defensa del Cacique, y apareció el capitán carabelero para romper la paridad.

Tras ello, Colo Colo buscó recuperarse, buscando por la banda izquierda con Wiermberg, Cepeda y por momentos con Gil. También, intentó con buenas conexiones entre Paiva y Correa en el ataque, pero no pudo cristalizar con remates al arco de Magallanes.

Cercano a los 20′ llegó el punto de inflexión del partido. Tomás Aránguiz cayó en el área de De Paul, luego de un leve contacto con Wiemberg, y el árbitro Hermosilla decidió marcar penal. Larrivey lo cambió por gol y anotó el segundo.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, llegó un golpe aún más duro para el equipo de Almirón. Tras una salida rápida desde el fondo y un centro certero desde la izquierda, Larrivey apareció nuevamente para marcar de cabeza en el área chica del Cacique.

En la segunda parte, Almirón buscó variantes en el ataque con el ingreso de Cristián Zavala. Sin embargo, el ex Deportes Melipilla no pudo marcar diferencia.

A los 80′, luego de una falta en el fondo del Cacique, Ramiro González se fue expulsado por reclamos contra el árbitro y dejó al equipo con un jugador menos.

Durante todo el segundo tiempo, Colo Colo no estuvo en partido. No tuvo sorpresa en los pases, careció de movilidad en ofensiva y tampoco destacaron rendimientos individuales. Al igual que Zavala, Lucas Cepeda, Guillermo Paiva y Javier Correa no aparecieron. Es más, el Cacique estuvo lejos de preocupar al fondo de Magallanes y no remató al arco.

/José Pablo Verdugo Fotos y videos TNT Spor