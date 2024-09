Un estudio de la Fundación Paz Ciudadana que analizó las tres semanas previas y las tres posteriores al cambio de horario de verano para determinar los efectos que tiene la modificación de la luz en la criminalidad en la RM, reveló que la cantidad de delitos disminuye en 9,4% (específicamente en el bloque que va entre las 19:00 y 21:00 horas).

Así lo consignó El Mercurio el domingo, que además detalló que para el análisis se investigaron los ilícitos cometidos en ese espacio de tiempo entre los años 2015 y 2023, con base en las estadísticas de Carabineros.

«No solo muestran una disminución en la cantidad de delitos, sino también el impacto que estos generan en la sociedad, lo que está directamente relacionado con los índices de temor dentro de la ciudadanía», advirtió Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana.

Hay que mencionar que los investigadores advirtieron que el informe se concentra solo en esas seis semanas antes mencionadas, por lo que no es posible señalar que en las fechas en que rige el horario de verano el delito disminuya producto simplemente de un cambio de horario, aunque es un elemento de relevancia.

Una apreciación similar a la de Johnson mostró Patricio Saavedra, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), quien expresó que el cambio de horario «en términos más psicológicos, puede ser visto como una herramienta que ayude también a que las personas, por ejemplo, reduzcan la percepción de inseguridad y puedan rehabitar o reocupar los espacios que se han visto, de alguna manera, ocupados por el crimen organizado, por el crimen violento. Entonces, de alguna manera, en términos más subjetivos, puede ser que sirva como una herramienta para que las personas puedan circular más tarde, pero también puedan tener un menor nivel de inseguridad».

Ahora, para el docente este tema en el sentido de que se disminuye la criminalidad en ciertos sectores, «se ha comprobado bajo algunos estudios». Además del análisis de la Fundación Paz Ciudadana, mencionó uno que realizaron profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, «donde demuestran que efectivamente el cambio de horario genera una reducción en la tasa de crímenes violentos en ciertas áreas de la ciudad».

De la misma manera, dijo que hay «evidencia internacional que demuestra que una mayor proporción de cantidad de horas de luz está relacionada con una disminución en la cantidad o en la proporción de delitos violentos».

Sin embargo, aseguró que esto lo vería más como «una medida complementaria», pues «evidentemente el cambio del horario no va a solucionar por sí solo el tema de la crisis de seguridad».

Diego Palomo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, expuso por su parte: «Nihil novum sub sole: desde hace tiempo existen en varios países más desarrollados centros de investigación, think tanks y fundaciones fuentes de estudios basadas en evidencia. Comparten la apuesta de apoyar la aplicación de la evidencia, para contribuir a la política pública en los proyectos de prevención y control de la criminalidad y la violencia».

«De otro lado, el alto rigor científico y metodológico de este estudio de Paz Ciudadana es a lo menos discutible, para lo cual basta la mera lectura de los que sus mismos autores señalan como ‘prevención’ respecto del real peso o impacto del simple cambio de horario en la disminución de tales delitos. El fenómeno delictual es harto más complejo y estos ‘aportes’ a mejorar la seguridad, deben manejarse como un insumo más, muchas veces modesto, frente a otros factores mucho más centrales y de fondo», agregó.

«El tema de fondo es otro»

Parlamentarios de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado también entraron al debate.

El presidente de la instancia en la Cámara Alta, senador Iván Flores (DC), sostuvo que «de tanto en tanto reaparece el debate de si es bueno o es malo tener horarios diferidos de invierno y verano en nuestro país, cuando otros países ya han zanjado el asunto y mantienen un horario único».

«Yo estoy consultando a expertos tanto en seguridad como expertos neurofisiólogos para saber qué es lo que conviene a la población chilena, porque hay algunos que con mucha fuerza critican el cambio de horario que trastoca los sistemas informáticos, que trastoca los pasajes de todo tipo, trastoca las transacciones comerciales y, por otro lado, también la vida humana. Y es discutible de que esto favorezca o entorpezca la comisión de delito. La verdad es que no está claro y yo creo más bien que deberíamos tener un debate de una vez por todas y definir si nos vamos a quedar con un solo horario como tienen otros países en invierno y verano, o vamos a seguir teniendo esta situación que nos adelanta, nos atrasa el reloj biológico y el reloj económico y comercial. Estoy trabajando en ello», precisó.

Su par de la Cámara Baja, diputada Gloria Naveillan (Ind-Comité Social Cristiano), indicó por su parte que «normalmente uno asocia la delincuencia a la oscuridad, pero desgraciadamente en nuestro país hemos llegado a un punto en que la impunidad es la que prevalece y, por lo tanto, con luz de día o sin luz de día vemos no solamente delitos, sino que asesinatos, robos de vehículos, portonazos, etc.»

«Ahora- continuó- tal como dice este estudio de Paz Ciudadana, probablemente los primeros días de la aplicación del cambio de hora se ve una disminución de delitos, aunque yo creo que más bien que es un reacomodo de los delincuentes, pero no hay nada que indique si esto se mantiene es solamente al principio y el mismo estudio lo dice».

Por ello, acotó que «tomar o pensar en tomar medidas como un cambio de hora permanente que, además nos dejaría varias horas por detrás del horario que realmente le corresponde a Chile, yo no sé si es la medida más adecuada. Yo creo que enfrentar la delincuencia requiere de otro tipo de medidas. No podemos confiarnos en que simplemente porque hay más horas de día vamos a tener menos delincuencia».

Por otra parte, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) expresó que «todas la medidas que contribuyan a producir seguridad deben ser evaluadas y, sin duda, lugares oscuros versus lugares iluminados es una condicionante para la ocurrencia de delitos, por lo tanto, debemos evaluar medidas para focalizar los lugares donde se requiere más iluminación, porque diversos científicos han hecho ver los problemas que causa el cambio anticipado del horario de verano, por lo que evaluar mantenerlo todo el año, por razones de seguridad, sería constatar otro fracaso del Estado en materia de seguridad, y eso no podemos permitirlo, tenemos soluciones a la mano, sin sacrificar el bienestar de la población».

El diputado Andrés Jouannet (presidente de Amarillos) también manifestó que «mientras más claro esté, mientras mejor iluminación tengamos, naturalmente los delitos van a bajar». No obstante, «el tema de fondo es otro. El tema de fondo es que si tuviéramos más carabineros, naturalmente bajarían exponencialmente los delitos (…) Por otra parte, si tuviéramos una policía de élite que pudiera enfrentar directamente el crimen organizado y perseguirlo, naturalmente también lo bajaríamos. Y si tuviéramos una policía militar de frontera que controlara la zona eficientemente, y de forma real, en una institucionalidad nueva, naturalmente tendríamos controlado la migración ilegal y la crisis migratoria».

«El Gobierno no ha tomado medidas de fondo estructurales para terminar con el crimen organizado y lo que se requiere son medidas de fondo. Naturalmente, el tema del cambio de horario ayuda, pero el tema central de fondo es más carabineros, más control de frontera y darle garantía naturalmente a los agentes del Estado para que actúen con toda la fuerza frente al crimen organizado», añadió.

El diputado Henry Leal (UDI) comunicó: «Si Paz Ciudadana establece y pone sobre la mesa estudios empíricos, serios, sobre que ayudaría tener más horas de día para bajar los delitos, entonces implementémoslo. No hay ningún cuestionamiento a eso, es una decisión del Gobierno, pero lo relevante acá es que pongamos cifras, estudios contrastables para demostrarlo. Si a mí me dicen que analizado en un tiempo determinado hay una disminución de los delitos en época de verano o con horario de verano, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene cambiarlo? Mantengamos ese régimen que empieza a regir desde hoy día. Eso es lo que uno diría, pero insisto, esto depende de los estudios. Aquí no se puede seguir haciendo políticas públicas desde la guata, desde lo que uno cree, de la intuición, de lo que a mí me tinca que es. No, aquí se requiere que los técnicos opinen y que los estudios estén sobre la mesa. Si esa evidencia explica que está, yo no tendría ningún problema en avanzar hacia allá».

Por último, el diputado José Miguel Castro (RN) destacó que «si con próximos estudios se puede dar cuenta de que lo que dice el informe de Paz Ciudadana es correcto en cuanto a la mantención de horario o la modificación de horario con respecto a la luminosidad y la disminución de delitos violentos y delitos en general, obviamente hay que considerarlo en un proyecto de ley, puesto que al parecer las horas de luz han dado mayor resultado que cualquier política pública que haya tenido este Gobierno».

«Es impresionante cómo simplemente los horarios de luz han dado mucho mayor resultado que cualquier política pública que haya tomado este Gobierno. En ese sentido es importante seguir accediendo a estudios de esta clase de manera de poder saber si efectivamente es necesario o no modificar esta clase de horarios de invierno y de verano. Si es que el Gobierno no lo hace, por supuesto nosotros impulsaremos a través de los estudios que nos lleguen una modificación por ley, no es posible que estas cosas no hayan sido consideradas por el Ejecutivo en términos de prevención del delito. Me pregunto yo si el subsecretario tendrá en cuenta esta clase de estudios o simplemente los lee por la prensa», finalizó.

/psg