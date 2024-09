Este viernes, desde Carabineros y el Banco Central de Chile (BCCh) realizaron el inicio de la campaña contra de los billetes falsos en Fiestas Patrias entregando recomendaciones para detectar, distinguir y evitar fraudes por su uso, la iniciativa comenzó en el mercado mayorista Lo Valledor.

Esto porque, según información del BCCh, durante estas fechas el uso de efectivo aumenta significativamente. Por ello, los billetes chilenos cuentan con características de seguridad avanzadas y fáciles de verificar, que garantizan su autenticidad y la confianza en las transacciones diarias.

El teniente coronel Marcelo Muñoz, del Departamento Criminalística de Carabineros (Labocar), indicó que la campaña tiene como objetivo “enseñarles tanto a los locatarios como a las personas, a la población flotante que concurra adquirir productos acá a este recinto, conocer su billete a través de la técnica de mire, incline y toque, saber cómo identificar las características o las medidas de seguridad que puede presentar un billete o un papel moneda a través de los sellos de agua”.

La recomendación que entregó el uniformado, es la estrategia que lleva el Banco Central, llamada MIT: Mirar, Inclinar y Tocar.

Por su parte, Marcelo Araya, gerente de Comunicaciones Lo Valledor, agradeció la instancia y expresó que es un punto importante que como locatarios y clientes sepan “distinguir entre un billete falso y un billete verdadero”.

“Porque aquí circulan más de 30 mil personas al día es que hemos sido acogedores frente a esta posibilidad de que la gente sepa directamente cuál es la diferencia entre ellos y no lo estafen, no haya fraude, no haya posibilidad de que ellos sean perjudicados. Así que para nuestros clientes, efectivamente estamos cumpliendo con esta labor”, añadió.

La encargada de análisis de billetes y monedas del Banco Central, Verónica Balbontín, explicó la estrategia MIT indicando que “a través de tres simples pasos usted va a poder autentificar el billete de forma segura, sencilla”.

Desde el Banco Central, remarcan que los billetes falsos no tienen valor, y que si recibe uno puede entregarlo en las dependencias de la entidad. También, puede hacerlo en la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros o Ministerio Público para realizar una denuncia.

Respecto a como detectar los verdaderos de los falsos señaló que “lo puede revisar, para ello es fundamental que las personas conozcan las características de seguridad de los billetes”, las cuales son: marca de agua, ventana transparente, hilo de seguridad, motivo coincidente, microtextos, número de serie, franja 3D, efecto óptico, Antú, materiales y la luz UV.

Se pueden observar en la página del Banco Central.

