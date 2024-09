Por zoom y de manera presencial los asesores jurídicos de las bancadas de los diputados que anunciaron las acusaciones constitucionales contra los ministros de Corte Suprema, se han reunido para estudiar las causales jurídicas y políticas con que buscan imputar a Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Luego de la descoordinación que tuvieron las bancadas del oficialismo, más la de la Democracia Cristiana, al no poder converger en los nombres que iban a apuntar con sus libelos, finalmente decidieron que elevarán una acusación conjunta contra Vivanco y Matus.

En ese sentido, según fuentes de esos bloques, a los asesores legislativos les han encomendado la tarea de recabar los antecedentes que sustenten el juicio político que buscan presentar el próximo 23 de septiembre. Para esa tarea, es que los asesores, según quienes han conocido de su trabajo, se reúnen dos veces por semana para dedicarse a esa labor. Además, añaden las mismas fuentes, uno de los principales mocionantes del libelo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), se ha hecho presente en al menos tres oportunidades para afinar esa estrategia.

Testigos de ese trabajo, aseguran que, además de la recopilación de antecedentes, están afinando la “estructura” de los escritos, sin llegar aún a la etapa de la redacción.

Sumado a lo anterior, este domingo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró en Mesa Central de Canal 13 que la “intención” del partido es “llegar a la mayor unidad posible para la presentación de estas distintas acusaciones (…) y se está en análisis de otras acusaciones que puedan presentar otros partidos”.

Consultadas por los casos de los ministros Matus, Muñoz y Mario Carroza, la timonel del FA aseguró que los argumentos que se han expuesto sobre acusaciones “están en construcción”, refrendando la cautela con la que se han tomado los partidos para trabajar en el libelo.

En ese sentido, otro aspecto que se ha trabajado con cuidado por parte de las bancadas es la unidad de los bloques para presentar los libelos. Esto, pues en el FA hay quienes han mostrado dudas respecto de la acusación a Matus.

“Lo que estamos tratando de hacer es que en este tipo de acusaciones tengan apoyo transversal en su ingreso y en eso se está trabajando para que cada equipo pueda ir levantando esos elementos”, señaló al respecto Martínez en el espacio televisivo.

La coordinación de la oposición

Desde los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) presentarán una acusación contra los ministros Vivanco y Muñoz, junto con adherir al libelo que prepara el oficialismo en contra de Matus.

En detalle, la UDI acusará a Sergio Muñoz y RN a Vivanco, mientras que Evópoli adherirá a los escritos una vez presentados.

En ese sentido, según fuentes del bloque, los asesores han ido reuniéndose desde la semana pasada para recopilar los antecedentes de esos escritos. Conocedores de esos encuentros aseguran que las reuniones de trabajo de esos equipos se han dado “sistemáticamente”, agregando que dicha labor ha recaído exclusivamente en esos técnicos, sin que hayan abogados mandatados.

Sin embargo, al interior de Chile Vamos hay quienes sí confirman que los abogados de los partidos ya están activos trabajando en los libelos, aunque mantienen sus nombres en reserva.

En RN, según transmiten desde la bancada, el libelo contra Vivanco ya está siendo redactado y esperan terminarlo el jueves de esta semana. Quienes han estado a cargo del escrito, añaden las mismas fuentes, son los abogados Pablo Celedón y Jorge Mera.

En el caso del Partido Republicano han preferido mantener cautela para decidir si activan un libelo acusatorio, principalmente -según han transmitido desde la bancada de diputados- porque se considera que acá no se están juzgando hechos específicos o a personas puntuales, sino que a una red de corrupción que todavía no se expone por completo y de la que no se tienen todos los antecedentes.

Si bien en la tienda recalcan que no se pusieron un plazo para definir si sumarse o no a los escritos, recalcan que a la vuelta del receso legislativo de Fiestas Patrias esperan juntarse a determinar una postura. Eso sí, no ven mucho espacio para restarse de las acusaciones, por lo que, según han transmitido al interior del Congreso, es muy probable que se sumen cuando los libelos ya estén ingresados.

Este domingo, el nuevo jefe de la bancada, Luis Sánchez, aseguró en Estado Nacional que “lo que nos preocupa es no ponerle un tapón antes de tiempo a toda la información que está saliendo”.

“¿Cuál puede ser la tentación de algunos? Que las responsabilidades queden radicadas en un puñado muy chico de personas y que esto no se siga hurgando más”, complementó Sánchez, exteriorizando la postura del bloque.

/psg