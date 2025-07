Así fue la incidencia que terminó con ls expulsión de los dos capitanes

FINAL CALIENTE EN EL NACIONAL Marcelo Díaz y Esteban Pavez, capitanes de #LaU y #ColoColo respectivamente, fueron expuslados en la recta final del #Superclásico197.

Y esto declaró posteriormente Marcelo Diaz:

“Yo ya sabía que Esteban tenía amarilla, que Vegas tenía amarilla, que Amor también tenía amarilla. Entonces, era evidente que estaba buscando eso: echar a alguien para no dejar a mi equipo con uno menos”.

“Si expulsan a alguien, yo no voy a ir a decirle nada al que echaron. Me alejo de la jugada y listo. Esteban tenía amarilla, y justo se dio la situación. Así que pensé: ‘bueno, esta es la mía’”.

«Debo reconocer que Pavez no me golpea ni nada. En realidad, vino a sacarme a mí, a decirme que me fuera. Me dijo cosas, me encaró fuerte. Pero igual estaba todo más o menos tranquilo”.

/José Pblo Verdugo