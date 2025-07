Ambos chilenos estuvieron en el centro de las críticas, pues la prensa del otro lado de la cordillera no tuvo piedad por sus actuaciones. “Nada, pero nada de nada. No hizo jugar al equipo ni movió la pelota, lo que se supone que es su principal virtud, y tampoco aportó desde lo táctico ni defensivo”, escribió TyC Sports sobre el volante, dándole una puntuación de tres sobre 10.

“Fattori le ganó el duelo del medio en el primer tiempo. Le costó la marca, mucho más la generación. Sin peso. Salió en la primera ventana», analizó Diario Olé, por su parte, sobre el centrocampista con pasado en Huracán.

La Joya no se salvó de los señalamientos. “El peor de Boca por lejos. Llegó al partido tocado, afectado por un cuadro febril y quedó claro que no debió haber entrado a la cancha. Lo único rescatable fue una gran asistencia a Merentiel, sólo por eso no se llevó un 1”, afirmó TyC Sports, dándole dos puntos.

“Le costó el retroceso y las situaciones de ataque (desperdició un tiro libre frontal). En el inicio del segundo tiempo tuvo dos intervenciones: un tiro que pegó en la espalda de un rival y un pelotazo para dejar a Merentiel mano a mano”, manifestó Olé, que fue más benévolo y lo puntuó con cuatro unidades.