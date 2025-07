El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el mandatario ucraniano Volodímir Zelensky no debe lanzar ataques contra Moscú y advirtió que su par ruso, Vladimir Putin, tiene un plazo de 50 días para alcanzar un acuerdo de alto el fuego, o enfrentará nuevas sanciones económicas.

Las declaraciones, difundidas por la Casa Blanca, surgieron en medio de reportes del Financial Times, que aseguró que Trump habría sugerido en privado a Kiev intensificar los ataques contra territorio ruso. Según el diario británico, Trump incluso preguntó a Zelensky si podría atacar Moscú en caso de recibir armas de largo alcance por parte de Washington.

Consultado directamente por la prensa sobre esa posibilidad, Trump fue claro: “No, no debería apuntar a Moscú”, respondió desde la Casa Blanca.

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump evitó tomar partido públicamente por alguno de los bandos, argumentando que su única prioridad es poner fin a la violencia. “No estoy del lado de nadie. ¿Sabe de qué lado estoy? Del lado de la humanidad. Quiero detener la muerte de miles de personas cada semana. Quiero detener la matanza”, declaró.

El mandatario defendió la nueva política más estricta contra Rusia, anunciada el lunes, que contempla el envío de misiles y sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, así como sanciones económicas contra los países que continúen comprando petróleo ruso si no se logra un cese al fuego en los próximos 50 días.

“No creo que 50 días sea mucho tiempo, y podría ser antes que eso”, sostuvo Trump. “Si al final de los 50 días no llegan a un acuerdo, será una lástima. Los aranceles seguirán adelante, así como otras sanciones. Pero veremos qué pasa con el presidente Putin”.

El jefe de Estado se mostró crítico con Putin en las últimas semanas por la intensificación de los ataques rusos contra ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para activar un proceso de paz.

“He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses, pero no he conseguido hacerlo con esta”, lamentó Trump, quien atribuyó el conflicto al gobierno de su predecesor, Joe Biden. “No es una guerra de Trump, estoy intentando salir de ese desastre”, afirmó.

La postura del mandatario estadounidense refleja un intento de posicionarse como negociador y agente de paz, al tiempo que endurece el tono contra Rusia, sin comprometer públicamente su apoyo unilateral a Ucrania.

