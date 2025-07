El estudio líder en tecnocreatividad y meta marketing chileno WISE Innovation Studios, será protagonista de la “Semana de la Innovación” en la Expo Osaka 2025, donde representará oficialmente a Chile con el lanzamiento de sus últimos desarrollos tecnológicos. La invitación, extendida por ProChile, reconoce el trabajo pionero de la compañía en materia de inteligencia artificial, gamificación, realidad aumentada y experiencias inmersivas, consolidándola como un referente de innovación tecnológica en América Latina.

Para Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios, esta participación marca un hito no sólo para el estudio, sino para el ecosistema creativo y tecnológico nacional. “Nos llena de orgullo haber sido elegidos para inaugurar la Semana de la Innovación, en un espacio que busca visibilizar el potencial de Chile como laboratorio de innovación desde el fin del mundo. Esta invitación es también un respaldo al camino que hemos recorrido, desarrollando soluciones desde este rincón del planeta”, afirma.

Durante su presencia en Japón, el equipo de WISE desarrollará una nutrida agenda en Osaka y Tokio, incluyendo reuniones con agencias de publicidad, marcas, diseñadores de moda, artistas, instituciones tecnológicas, empresas de retail, embajadas y turismo, además de presentaciones al ecosistema Japones de su reconocida charla ¨Wake Up¨, que aborda sus innovaciones para la industria del marketing, publicidad y comunicaciones.

Sin embargo, el foco estará puesto en la inauguración oficial de la semana, donde mostrarán enexclusiva tres de sus más recientes proyectos: Mobile Metaverse, GO WISE Portal X y una vista previa de Just Another AI Exhibition – Limitless 2025/2026. Estos desarrollos proponen nuevas formas de conectar marcas, audiencias y territorios a través de la tecnología. Desde un metaverso mobile con avatars y economía digital de marca, hasta una aplicación de “teletransportación digital” donde los usuarios pueden vivir experiencias inmersivas en destinos turísticos como Rapa Nui, San Pedro de Atacama o París e incluso disfrutar de conciertos como el del hijo de Bob Marley, Kymani Marley y en exclusiva el exitoso Unplugged de Los Bunkers entre otras sorpresas. Así, los proyectos de WISE apuestan por democratizar el acceso a vivencias únicas, integrando herramientas como inteligencia artificial, gamificación y realidad aumentada.

Expansión y alianzas a la vista

La participación en Expo Osaka no es un hecho aislado. En los últimos años, la compañía chilena ha liderado experiencias para marcas como Disney, Marvel y Shakira, así como campañas con IA para el Congreso Futuro, Antofagasta Minerals y la banca chilena, entre otros. Hoy, con equipos en América Latina, México, Miami, Nueva York, París y planes de expansión hacia Shanghái y Tokio en 2025, la entrada a Japón representa un paso estratégico para consolidarse en Asia.

“Japón es una plataforma clave para nuestra expansión. Las agencias y marcas locales ya nos ven como aliados en este nuevo marketing 3.0, donde creatividad y tecnología convergen. Queremos seguir posicionando a WISE como partner estratégico para proyectos que impulsen la imaginación sin límites a nivel global”, señala Weitzman.

Y agrega que uno de sus objetivos es establecer alianzas con instituciones chilenas como Sernatur y el Ministerio de Economía para proyectar internacionalmente soluciones tecnológicas que fortalezcan sectores como el turismo y el entretenimiento. “Nuestra participación en Expo Osaka es mucho más que una vitrina global: es la oportunidad de reafirmar que la innovación con sello chileno tiene hoy un lugar en las grandes ligas del futuro”, concluye el CEO de la firma.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/