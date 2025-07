El actor chileno Pedro Pascal fue nominado al Emmy como Mejor Actor en una Serie de Drama por su interpretación de Joel en The Last of Us, la producción de HBO Max basada en el exitoso videojuego. La ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre, donde Pascal enfrentará una reñida competencia: Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Noah Wyle (The Pitt) y Adam Scott (Severance).

Esta nominación representa la cuarta candidatura de Pascal a estos premios que reconocen lo mejor de la televisión, aunque aún no ha logrado obtener la estatuilla. Sus postulaciones anteriores incluyen el debut de Joel en 2023, su participación en Saturday Night Live y su trabajo como narrador en la serie documental Patagonia: Life on the Edge of the World.

The Last of Us retrata el viaje de Joel y la joven Ellie —interpretada por Bella Ramsey— a través de un Estados Unidos postapocalíptico, devastado por un brote infeccioso. Sin vínculos familiares, ambos construyen una relación marcada por la supervivencia y el afecto en medio de asesinos, criaturas hostiles y un entorno brutal.

La segunda temporada de la serie se vio afectada por las huelgas de Hollywood en 2023, lo que obligó a postergar su estreno originalmente previsto para 2024. Finalmente, el lanzamiento fue reprogramado para abril de este año.

