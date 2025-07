Una inserción publicada el pasado sábado en El Mercurio, titulada “Carta abierta a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser y a los dirigentes y candidatos al Congreso de la oposición al gobierno”, ha generado un amplio eco en el mundo político y empresarial. La misiva fue inicialmente suscrita por 167 personas, pero tras su publicación ha seguido sumando apoyos a través de una versión en Change.org, titulada “Una oposición unida para enfrentar a la izquierda”. Al cierre de esta edición, ya acumulaba más de 800 firmas verificadas.

Un llamado a la unidad de la derecha

La carta está dirigida a tres figuras clave de la derecha que competirán en las elecciones presidenciales de noviembre: José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. El texto plantea que “Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso para lograr ese cambio”. Sin embargo, advierte que una derecha dividida podría allanar el camino a una victoria del oficialismo, lo que implicaría, a juicio de los firmantes, una profundización de la crisis económica, con “la presidencia a cargo de una militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas”.

Los firmantes, que se definen como personas ajenas al mundo electoral pero con experiencia en el ámbito profesional y empresarial, hacen un llamado a “postergar intereses personales y partidarios” para “trabajar unidos por un programa y una lista parlamentaria común”.

Raúl Alcaíno, el impulsor

La idea original de la carta habría surgido de Raúl Alcaíno, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, ex alcalde de Santiago (2004–2008), ex presidente del Colegio de Ingenieros y socio de la empresa de residuos industriales Resiter. La iniciativa contó con un fuerte impulso posterior de Gerardo Varela, ex ministro de Educación, director de empresas y columnista de El Mercurio, quien además difundió el llamado entre potenciales firmantes y promovió la tesis de la unidad en su más reciente columna dominical.

Varela sostiene que la unidad parlamentaria es incluso más decisiva que la presidencial:

“Si la oposición va en una lista, prácticamente asegura elegir la mayoría del Congreso”, escribió. Y agregó: “Acá es donde se deben notar los liderazgos de Kaiser, Matthei y Kast. Ellos deben detener los dimes y diretes y son los llamados a lograr un acuerdo en el que sus adláteres han fallado”.

Ex ministros piñeristas entre los firmantes

Entre los firmantes destacan seis ex ministros de los gobiernos de Sebastián Piñera:

Alfredo Moreno , ex canciller y ex ministro de Obras Públicas y de Desarrollo Social, hoy director en Falabella y Codelco.

Carolina Schmidt , ex ministra del Medio Ambiente, actual directora en CAP, Imagina y Engie.

Hernán de Solminihac , ex ministro de Obras Públicas.

Loreto Silva , también ex MOP.

Fernando Echeverría , ex ministro de Energía y ex intendente de Santiago.

Gerardo Varela, ex ministro de Educación, promotor clave del documento.

Juan Sutil: “Esto sería un desastre para Chile”

Uno de los firmantes más notorios es Juan Sutil, presidente de Empresas Sutil y ex líder de la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio). Sutil expresó:

“Firmé esta carta porque creo que es lo correcto ir en una lista única que permita un contrapeso en la Cámara o en el Senado en un eventual triunfo de Jeannette Jara y el Partido Comunista. Esto, por cierto, sería un desastre para Chile, y su lápida”.

Agregó además que en caso de un triunfo de Kast o Matthei:

“Es fundamental tener, de preferencia, mayorías en la Cámara y el Senado que permitan avanzar en aquellas reformas para que Chile vuelva a ponerse en marcha, enfrente el narcotráfico, la inseguridad y avance en su desarrollo en beneficio de todos los chilenos y chilenas”.

Un respaldo transversal del mundo empresarial

La carta reúne a profesionales de diversas disciplinas, pero destacan especialmente empresarios y ejecutivos de alto perfil. Entre ellos:

Carlos Cardoen , empresario de la VI Región, dueño del casino de Colchagua, viña Santa Cruz y hotel Almacruz.

Dag Von Appen , líder del grupo naviero Ultramar.

Soraya Kassis , consejera de Sofofa y directora del grupo alimenticio Cial.

Raúl Bezanilla , ex presidente de Besalco.

Déborah Calderón , accionista y directora de Ripley.

Sergio Cardone, ex director de Falabella.

Asimismo, se sumaron varios ex CEO de empresas del IPSA, como:

Richard Büchi , director de Entel y ex gerente general de Entel y Chilquinta.

Juan Benavides , ex CEO de Falabella y ex presidente de Codelco.

Marcelo Awad , ex CEO de Antofagasta Minerals.

Ricardo Lessmann , ex CEO y socio de Automotora Gildemeister.

Fernando Concha, ex gerente general de Citibank Chile.

Apoyo desde la abogacía corporativa

El mundo legal también está representado con figuras como:

Fernando Barros y Pablo Guerrero (Barros Errázuriz).

Pedro Pablo Gutiérrez , reconocido litigante.

Sebastián Obach y Florencio Bernales , socios de Cariola.

Juan Francisco Mackenna y Salvador Valdés, del estudio Carey.

La carta sigue generando repercusiones en el mundo político y empresarial. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, los firmantes esperan que su llamado a la unidad no solo sea escuchado, sino que se traduzca en acciones concretas de coordinación y pacto electoral entre las principales fuerzas de la oposición.

/psg