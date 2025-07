El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue categórico al referirse a la polémica generada por la revelación de que varios miembros del gabinete presidencial mantenían deudas por contribuciones impagas. En declaraciones a Radio Universo, el titular de las finanzas públicas subrayó que los funcionarios involucrados “deben ponerse al día ya”, sin necesidad de plazos ni instrucciones formales.

El tema cobró fuerza luego de conocerse que el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, no pagó durante nueve años los tributos correspondientes a una propiedad en Laguna de Aculeo, comuna de Paine.

Posteriormente, se reveló que siete ministros del Ejecutivo también se encontraban en una situación similar. Aunque algunos ya han regularizado sus pagos, los nombres que trascendieron incluyen a:

Jessica López (Obras Públicas)

Luis Cordero (Seguridad)

Nicolás Cataldo (Educación)

Ximena Aguilera (Salud)

Esteban Valenzuela (Agricultura)

Aisén Etcheverry (Ciencias)

Maisa Rojas (Medio Ambiente)

Consultado sobre si se estableció un plazo formal para que los integrantes del gabinete se pusieran al día, Marcel fue enfático:

“Tienen que hacerlo de inmediato, no cabe un plazo en esta situación. Quienes tenemos cargos públicos, tenemos la obligación de ser ciudadanos ejemplares y contribuyentes también ejemplares”.

Aunque reconoció que podrían existir razones personales detrás de algunos retrasos, descartó que ello los exima de su deber legal.

“Puede que haya alguna situación puntual, pero eso no quita de que tienen que ponerse al día de inmediato”, recalcó.

Respecto a si se dio una orden formal desde Hacienda, fue aún más directo:

“No es necesario dar una orden, me parece que es evidente que lo tienen que hacer ya”.

Salida de Etcheberry: “Con dolor de nuestra alma”

El ministro también abordó las circunstancias que rodearon la salida del ahora exdirector del SII, Javier Etcheberry, tras la polémica por su propiedad en la Laguna de Aculeo.

“No es que el director no pagara contribuciones, sino que no se había actualizado el avalúo al realizar una serie de ampliaciones. Eso, por supuesto, implicaba aumentar el pago de contribuciones”, explicó Marcel.

Añadió que Etcheberry siguió pagando al servicio, pero lo hizo con un avalúo desactualizado durante nueve años, lo que configuró una irregularidad administrativa, aunque no necesariamente un acto doloso.

“No es que haya ocultado deliberadamente sus propiedades, pero podría haber acelerado más el proceso”, sostuvo el ministro.

En esa línea, Marcel indicó que se evaluaron las gestiones realizadas por Etcheberry y, considerando el contexto actual, se optó por su salida:

“Hay que predicar con el ejemplo. Hoy se discute mucho sobre contribuciones y estamos en un momento de más tensión política. Por eso, fue preferible, con dolor de nuestra alma, que saliera el director”.

Finalmente, el ministro defendió la necesidad de mantener la autoridad y legitimidad del SII frente a los desafíos actuales en materia tributaria.

