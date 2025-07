El sueño de Boca Juniors en la Copa Argentina llegó a su fin. En un duelo disputado en Santiago del Estero, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo cayó por 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado en los 16avos de final del torneo más federal del país. Más allá del resultado, el partido dejó múltiples lecturas: desde decisiones técnicas arriesgadas hasta fallos arbitrales que encendieron la polémica.

🔄 Cambios tácticos y nombres inesperados

Para este compromiso, Russo modificó no solo el esquema, sino también los intérpretes. El Xeneize apostó por un 4-3-1-2, con un mediocampo triangular conformado por Leandro Paredes, Williams Alarcón y Malcom Braida. La sorpresa más resonante fue la inclusión de Frank Fabra, quien volvió a ser titular luego de seis meses, reemplazando a Lautaro Blanco como lateral izquierdo. Lo acompañaron en defensa Marco Pellegrino, Rodrigo Battaglia y Juan Barinaga.

La decisión, en retrospectiva, no encontró respaldo en el funcionamiento colectivo. Boca mostró desajustes defensivos, poca creatividad en el mediocampo y escasa contundencia en el frente de ataque, una constante preocupante en el último tramo de la temporada.

🚨 Polémica temprana sin VAR

El partido no tardó en encender las alarmas. A los cinco minutos, Paredes protagonizó una acción que desató la controversia: un pisotón desde atrás sobre Mateo Coronel, delantero del Decano, generó protestas airadas desde el banco tucumano. El árbitro Hernán Mastrángelo decidió no sancionar ni siquiera con tarjeta amarilla, lo que derivó en fuertes críticas en redes sociales. Vale recordar que la Copa Argentina no cuenta con VAR, lo que alimentó la sensación de injusticia.

⚔️ Tucumán, eficaz en el momento justo

El quiebre llegó en el segundo tiempo. A los 20 minutos, Clever Ferreira capturó un rebote en el área xeneize y puso el 1-0 para el conjunto de Lucas Pusineri. Diez minutos más tarde, Leandro Díaz encabezó un contraataque que, aunque contenido en primera instancia por Agustín Marchesín, derivó en un golazo de volea de Mateo Bajamich, quien no dudó ante el arco vacío y sentenció el 2-0 parcial.

El equipo tucumano fue contundente, paciente y oportuno. Supo esperar su momento y capitalizó al máximo las falencias de un Boca sin reacción.

⚰️ Reacción tardía e insuficiente

Cuando el partido ya moría, Edinson Cavani anotó el descuento tras un rebote concedido por Matías Mansilla luego de una buena jugada de Miguel Merentiel. Fue un premio menor para un equipo que se mostró apático, sin ideas ni soluciones reales para revertir un resultado adverso.

📉 Implicancias de la eliminación

Con esta derrota, Boca queda también fuera del plano nacional en 2024. Solo le resta disputar el Torneo Clausura, donde deberá reenfocarse si quiere cerrar el año con algún tipo de consuelo competitivo. Mientras tanto, Atlético Tucumán avanza a octavos y enfrentará a Newell’s Old Boys, en un cruce que promete intensidad y paridad.

/José Pablo Verdugo