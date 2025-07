Me encuentro entre los militantes que rechaza encerrarse en un falso dilema. Apoyar una candidatura del actual gobierno o la libertad de acción. La DC tiene la capacidad de levantar una alternativa si derrotamos a los que han boicoteado nuestras opciones.

Para un país confundido, un Poeta que sabe de armonía, humanidad y amor: Jaime Hales Dib. La candidatura oficialista representa un mal gobierno, integrado por fuerzas principales que tienen una visión errada de Chile y el mundo, Un gobierno que decepcionó a millones de chilenos que los siguieron en un rechazo ciego a los logros de los gobiernos de la Concertación, ignorando la historia y asumiendo, como novedad, intentos de revivir el marxismo.

El presidente Boric se declaró admirador de Álvaro García, el Gurú boliviano de esta tendencia que, sin el proletariado, se escuda en el indigenismo subversivo, surgido en Bolivia, que fracasó en Chile, pero que aún hace daño en países vecinos.

En el Mercurio del 23 julio, Cuerpo 4 una diputada comunista promueve nuevamente el Wallmapu, invento del marxismo indigenista en los 90, que fue rechazado cuando lo quiso imponer el Gobierno.

Pero en el PC, FA y la senadora Yasna Provoste subsiste.Esta incluso lo impulsaba en su programa presidencial. (Ver página 172) Esa propuesta, que divide Chile y Argentina, no pasó ni pasará.

Este gobierno, boicoteó la decisión de la Corte Suprema de detener la expropiación que hacían las Isapres a sus afiliados, más de 1.400 millones de dólares, promoviendo una ley que rebajó abusivamente el monto ilegalmente cobrado, otorgó plazos ridículos para devolver lo sustraído y que, ante el rechazo ciudadano, fue acortado por las propias ISAPRES.

La guinda de la torta fue la autorización para que nos subieran los costos de los planes para darles recursos frescos y a estas entidades para financiar las devoluciones. ¡Digno de Ripley!

La candidata oficialista fue la líder de una Reforma Previsional que le entrega a las AFP, Compañías de Seguros y grupos económicos un 60% más de los ya cuantiosos fondos de los trabajadores y, ahora, también de los empresarios, en tanto que cualquier beneficio para los trabajadores caería en 9 años, a gotas, sin resolver el problema.

Citaré tres opiniones que fundamentan la regresividad de la Reforma Jara.

«Larga vida a las AFP «, declaró el fundador del engendro, José Piñera E, al día siguiente de la aprobación de esta Reforma. Por su parte, el máximo ejecutivo del grupo Sura, Francisco Murillo, en la portada de Pulso Domingo de La Tercera del 02.02.25, declara: «Esta reforma consolida el rol de las AFP» Se mantienen los 7 pecados capitales de las AFP que menciona Ricardo French Davis, en su libro «La pandemia neoliberal», marzo 2022, entre ellos: – Supuestos claves sin sustento real; – Capitalización de la desigualdad, -Concentración del poder económico, – Tasas de utilidades excesivas. – el mal uso del ahorro de los trabajadores, – la inversión en el exterior. (Páginas 119 a 126)

¿Cómo votar por la promotora de esa legislación, si llevo años luchando contra esos abusos?

Y su jefe de programa declara que es el Comité Central del PC, utilizando los métodos del leninismo el que lo hizo. Lo hicieron callar, pero está el video del presidente del PC que al cierre de una importante reunión partidaria expone que el PC es marxista leninista que aspira a una sociedad comunista. Creo que no mencionó un elemento esencial de esa doctrina; La dictadura del proletariado.

No me asusta que sea comunista, no habrá comunismo en Chile, pero no temo combatir sus ideas y sobre todo, su manera de gobernar. En síntesis, yo no voto por una continuación de este mal gobierno.

Hoy, algunos DC, que trabajan para este gobierno que promueven el continuismo. Hay entre ellos personas valiosas, pero se equivocan. Algunos candidatos buscan asegurar sus reelecciones, pero eso no es el Bien Común de la DC ni menos de Chile.

Los sectores que apoyan la candidata oficialista en la DC dicen que no hay tiempo. Pero si son los mismos que derribaron la candidatura de Alberto Undurraga con medios desconocidos en la DC. Ya habían botado otra antes e impusieron la de Yasna Provoste, la que impulsó la Plurinacionalidad, el Wallmapu y otras propuestas de la izquierda más ultra. Aun así, no la apoyaron.

La DC debe cambiar de curso y revivir su presencia en Chile. Los errores se pagan y por ello puede que no ganemos la elección próxima, pero recuperaremos nuestra alma y cuerpo hoy tan castigado. Obtener un numero de parlamentarios es posible, con un programa y un candidato que represente nuestra historia, nuestra doctrina y ofrezca soluciones razonables y posibles.

Total, la DC NO se fundó para tener unos pocos cargos. Nació, creció y ha servido Chile en todos los ámbitos. Es cierto que se necesita reconstruir una alianza estable con el socialismo democrático, como lo hicimos para vencer a la dictadura y afirmar la democracia. Si no es hoy será mañana, pero será.

Por Ricardo Hormazábal Sánchez, abogado, exsenador y expresidente de la Democracia Cristiana