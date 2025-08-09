El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó duramente a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego de que ésta afirmara que el operativo de recuperación de espacios públicos en barrio Meiggs “es una decisión política del Gobierno”.

En entrevista con Radio Pauta, Desbordes aseguró que el diseño e implementación del plan provienen del municipio: “Hago el listado completo y los nombro a todos y doy la lata, porque es necesario mostrar que con el Estado estamos trabajando juntos, pero el diseño, la iniciativa la hemos hecho nosotros”.

El jefe comunal calificó como de “mezquindad gigante” la postura de la vocera y cuestionó que se atribuya la autoría del operativo al Ejecutivo: “Me sorprende de la señora Vallejo, en donde aparecen como que esto es de ellos. También quiero descartar que esto venga de antes, eso es falso. Este proceso empieza de cero en enero de este año”.

Diferencias con la gestión anterior

Desbordes también comparó el actual plan con los operativos realizados durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler: “Antes iban, desalojaban, desaparecían las policías y las guardias municipales, y dos días después estaba todo igual. Ahora no, ahora cambió rotunda y radicalmente la situación en las calles que recuperamos”.

El alcalde afirmó que el municipio ha trazado un plan de trabajo claro, entregado a las autoridades nacionales, y que la recuperación de espacios públicos seguirá adelante con el mismo enfoque.

Apoyo de Carlos Larraín a Kast

En la entrevista, Desbordes también se refirió al respaldo del expresidente de RN, Carlos Larraín, a la candidatura presidencial de José Antonio Kast: “Carlos Larraín siempre ha apoyado a José Antonio Kast, es legítimo que considere que es el mejor candidato. Lo apoyó cuando compitió contra Piñera y contra Sichel, no es nada nuevo”.

El alcalde llamó a evitar divisiones internas durante la campaña: “No es el momento de estar pasando gente al Tribunal Supremo. No es el momento de este tipo de discusiones, después analicemos”.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg