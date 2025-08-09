Un nuevo y violento secuestro sacudió al país, luego de que el empresario Rodrigo Cantergiani, de 63 años, fuera raptado la mañana del jueves 7 de agosto en el exterior de su empresa Cerplas, ubicada en Avenida Colorado, Quilicura. La víctima, fundador y exsocio del club Audax Italiano y actual dueño de una firma dedicada a la fabricación de plásticos compostables, permaneció retenido por casi 17 horas.

Liberado a más de 30 kilómetros del lugar del secuestro

Cerca de las 5:00 de la madrugada del viernes, un conductor que transitaba por Avenida Gabriela, en el límite entre La Pintana y Puente Alto, encontró al empresario pidiendo ayuda tras haber sido liberado por sus captores. Fue trasladado a la 38ª Comisaría de Puente Alto, donde se inició formalmente la denuncia.

Los Pulpos y un rescate millonario

Según fuentes de la investigación, los captores se identificaron como miembros de la banda criminal peruana Los Pulpos, y exigieron $300 millones para liberar a Cantergiani. Sin embargo, tras negociaciones con los investigadores, la familia terminó pagando una suma cercana a los $80 millones, lo que permitió la liberación del empresario.

La operación permitió que el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros detectaran a los responsables. La mañana del viernes, en un amplio operativo, fueron detenidas cuatro personas extranjeras, entre ellas dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Se recuperó parte del dinero y hay más involucrados

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se logró recuperar parte del dinero pagado, aunque no la totalidad, lo que hace sospechar que más personas participaron en el delito. Por esta razón, la Fiscalía solicitaría una ampliación del plazo de detención para continuar con las diligencias e identificar al resto de los integrantes de la banda.

“La investigación no se acaba acá, está recién comenzando (…) lo más importante es que la víctima fue liberada en buen estado de salud”, declaró el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lidera el equipo ECOH.

¿Secuestro por encargo o información interna?

Una de las principales interrogantes que manejan los investigadores apunta a por qué fue elegido Cantergiani como blanco. A diferencia de otros casos, el empresario no tiene vínculos con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, por lo que la hipótesis más fuerte es que fue elegido por su capacidad económica para pagar un rescate.

Además, se indaga si hubo información interna filtrada desde su entorno o su empresa, lo que habría facilitado la planificación del rapto. Esta línea investigativa está siendo seguida de cerca por fiscales y Carabineros.

Una modalidad que se repite

Este tipo de secuestros con motivación económica y sin vínculos criminales previos es similar al caso ocurrido en Rancagua en 2023, también investigado por el OS-9. Justamente, este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpables a ocho acusados de ese secuestro, marcando un precedente para este nuevo caso.

