Julio trajo malas noticias para el bolsillo de los chilenos. De la mano del aumento en las tarifas eléctricas, el mes cerró con una fuerte alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que marca un cambio de tendencia tras la caída registrada en junio.

Según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC de julio registró un incremento mensual de 0,9%, lo que llevó la inflación anual a un 4,3%, alejándose significativamente de la meta del 3% establecida por el Banco Central.

Este dato superó todas las expectativas del mercado, y representa la segunda mayor alza mensual del año, solo detrás del 1,1% registrado en enero. En contraste, en junio la inflación había bajado un 0,4%, lo que generaba cierto optimismo entre los analistas.

Como consecuencia directa, la Unidad de Fomento (UF) –índice que se reajusta diariamente en función del IPC– volverá a experimentar alzas sostenidas durante las próximas semanas.

A contar de mañana, la UF quedará en $39.133,45, y comenzará una serie de pequeños aumentos diarios hasta el 9 de septiembre, fecha en la que totalizará un incremento de $350,3 como resultado del IPC de julio. Así, la UF alcanzará los $39.485,65 en ese periodo.

Este ajuste tiene un impacto directo en los bolsillos de las familias, ya que la UF está vinculada a gastos clave como:

Créditos hipotecarios y sus dividendos

Planes de salud

Aranceles de colegios

Alquileres

Seguros y contratos indexados

Además, su efecto es también indirecto, ya que el alza de la UF incide en los costos de producción, importación y comercialización, lo que termina afectando los precios de bienes y servicios de consumo diario.

En resumen, julio trajo un duro golpe económico, alejando aún más las expectativas de una pronta estabilización inflacionaria, mientras las familias chilenas deberán enfrentar un nuevo período de encarecimiento sostenido del costo de la vida.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

