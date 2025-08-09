Vea y escuche a Franco Calderón conversando con la prensa en el CDA

"ESTAMOS PARA LOGRAR COSAS GRANDES"#SportsCenter Franco Calderón, defensor de Universidad de Chile, y las sensaciones tras perder con Cobresal: "Escuché que supuestamente perdimos el torneo, pero esto es largo y vamos a pelear hasta el último". pic.twitter.com/CIA29vuUab — ESPN Chile (@ESPNChile) August 7, 2025

"ES UNA OBLIGACIÓN SALIR CAMPEÓN ESTE AÑO"#SportsCenter Franco Calderón coincidió con los dichos de Gustavo Álvarez sobre la meta de la U para este año. Además, se refirió a la motivación de los rivales cuando enfrentan a los Azules: "Lo juegan a muerte". pic.twitter.com/MALq0TFMQi — ESPN Chile (@ESPNChile) August 7, 2025

"SOMOS TODOS RESPONSABLES A LA HORA DE MARCAR Y TAMBIÉN CUANDO ERRAMOS GOLES"#SportsCenter Franco Calderón profundizó sobre cómo han fallado en ambas áreas en duelos como ante Cobresal. Además, tuvo palabras para Sebastián Rodríguez, quien se integró hace pocos días al club. pic.twitter.com/44xGKsSvAn — ESPN Chile (@ESPNChile) August 7, 2025

/José Pablo Verdugo