En la previa del Día del Niño, Universidad de Chile y Unión Española se enfrentaron por la fecha 19 del Campeonato Nacional en el Estadio Nacional, con un claro triunfo de 4-1 de los azules sobre los hispanos. El cuadro de Gustavo Álvarez comenzó a bajo en el marcador, pero supo darlo vuelta con gran actuación de Lucas Assadi.

Las acciones comenzaron a favor de los azules, cuando al minuto de juego una asistencia en profundidad de Matías Zaldivia hacia Lucas Di Yorio, terminó con un remate del delantero que se fue por poco.

En los cuatro minutos fue el turno de avisar para la escuadra de Miguel Ramírez. El centro fue de Pablo Aránguiz hacia el vértice del área e Ignacio Jeraldino cabecea, pero estaba en posición de adelanto.

A los 10 minutos vendría la polémica. Todo parte de un lanzamiento de esquina favorable a los rojos de Santa Laura, cuando Salomini derriba a un jugador hispano y el juez el partido sanciona lanzamiento penal. La jugada fue reclamada por todos los jugadores de la U, pues antes pidieron la misma situación cuando derribaron a Charles Aránguiz en el área del cuadro visitante. Finalmente, Pablo Aránguiz puso el 1-0 para la visita.

En el minuto 20 los azules se aproximarían nuevamente, cuando Israel Poblete remató desde afuera del área, pero el balón se desvió al tiro de esquina.

La U dominaba en el juego y se seguía aproximando al arco de Parra, esta vez en los 24 minutos por medio de Di Yorio, que aprovechó un buen centro de Salomoni, remató y el tiro fue a las manos del golero.

Minuto 28 y caería el empate de la U. La jugada va por el sector derecho con Fabian Hormazábal, el lateral tira el centro, le llega el balón a Aránguiz que se la cede a Javier Altamirano y es el volante quien remata y pone las cosas igualadas.

A los 55´ la U daría vuelta el marcador. Gran pase en profundidad de Assadi para Di Yorio y el delantero definió ante la salida de Parra.

En los 62´ pudo aumentar Di Yorio, pero esta vez se fue por muy poco el balón, luego de una buena asistencia de Israel Poblete.

Minuto 78 y caería el tercero para los dirigidos por Gustavo Álvarez. Pelotazo largo a las espaldas de la defensa de Unión, no puede despejar Sebastián Pereira, el balón le queda a Assadi, que se saca a Parra y pone el 3-1 para los azules. Golazo del Ninja.

A los 83 minutos. los azules seguirían aumentando el marcador, esta vez por medio de Rodrigo Contreras, que fusiló a Parra con un potente zurdazo.

Con esta victoria, el equipo de Universidad de Chile sigue como escolta del líder Coquimbo Unido con 38 puntos, esperando lo que haga mañana el cuadro pirata en El Salvador ante Cobresal. Por su parte, los hispanos siguen en el fondo de la tabla siendo penúltimos con 13 unidades.

Por Ignacio Soto Bascuñán