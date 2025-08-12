Deportes Limache goleó 4-0 a Audax Italiano en el Estadio Bicenternario «Lucio Fariña Fernández» en el cierre de la fecha 19 del Campeonato Nacional, quedando a diez puntos del líder Coquimbo Unido.

El primer tiempo comenzó con llegadas de ambos equipos, que intentaban abrir el marcador.Sin embargo, fueron los locales, a través de su defensor Guillermo Pacheco en los 16′, quienes se adelantaron en el marcador.

Los minutos corrían y el duelo se mantenía parejo, hasta que llego el minuto 28 y Eduardo Vargas emparejaría la historia. Sin embargo, el árbitro Gastón Philippe fue llamado por el VAR por un codazo de Mario Sandoval a Misael Llantén, no solo anuló la conquista del delantero, sino que también expulsó al joven volante audino.

A los 61 minutos, tras una devolución de Pacheco a Felipe Fritz, el zurdoremató potente y puso las cosas 2-0 a favor del tomate mecánico.

Luis Guerra con un remate de larga distancia y Joaquín Plaza sobre el final sentenció el cotejo (86′).

Con esta goleada, Limache igual se mantuvo en el 14° lugar, con 17 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso de Unión Española y Deportes Iquique. El conjunto floridano, en cambio, se mantuvo en el cuarto puesto con 34 unidades.

Este domingo a las 12:30, Audax Italiano visitará en el Estadio Nacional a la Universidad de Chile. Más tarde, desde las 15:00, Deportes Limache se verá las caras con Huachipato en Talcahuano.

Por Ignacio Soto Bascuñán