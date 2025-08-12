La violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) volvió a intensificarse tras un nuevo episodio: estudiantes rociaron con bencina al jefe de seguridad del establecimiento. La Municipalidad de Santiago anunció que interpondrá una querella criminal contra los responsables, mientras el alcalde Mario Desbordes calificó el hecho como “inaceptable” y “violencia irracional”.

Este ataque se suma a una seguidilla de incidentes graves registrados en los últimos años. En octubre del año pasado, la explosión de una bomba molotov en un baño dejó a cuatro alumnos en riesgo vital y a otros 35 heridos. En junio de 2025, durante manifestaciones cercanas al colegio, un bus del transporte público fue incendiado y el rector, Gonzalo Saavedra, fue atacado con bombas incendiarias. “Me encuentro de frente como con 30 jóvenes encapuchados y me empiezan a agredir verbalmente y me lanzan botellas con bencina, que gracias a Dios estaban apagadas”, relató entonces.

En julio, encapuchados salieron desde el establecimiento para lanzar bombas molotov contra Carabineros, lo que obligó a suspender las clases a media mañana. A inicios de agosto, disturbios consecutivos se registraron tanto en el INBA como en el Liceo 7, lo que llevó al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a advertir: “Nos damos cuenta de que hay un grupo de izquierda radical que quiere de nuevo tomarse la violencia en el sistema educativo”.

Frente al hecho más reciente, Desbordes afirmó que “tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar, tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha”. El alcalde adelantó que el municipio trabaja junto a la Subsecretaría de Educación, el delegado presidencial y la Dirección de Educación Pública para implementar medidas urgentes en establecimientos con episodios de violencia. “Vamos a perseguir a los violentistas y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor”, advirtió.

A través de su cuenta de X, el municipio expresó: “Condenamos rotundamente los violentos actos ocurridos hoy en el INBA (…). Este tipo de acciones son absolutamente inaceptables y no serán toleradas”.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

