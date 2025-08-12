La Copa Libertadores 2025 entra en una de sus fases más apasionantes: los octavos de final, que se disputarán entre el martes 12 y jueves 14 de agosto, con la presencia de ocho destacados futbolistas chilenos que aspiran a llevar a sus equipos a la conquista de la gloria continental.

Un choque histórico con presencia chilena

Este martes 12 de agosto abre con el duelo Fortaleza vs. Vélez Sarsfield, encuentro que seguirá de cerca el defensa chileno Benjamín Kuscevic, pieza clave en la zaga del elenco brasileño y a Claudio Baeza, mediocampista del Fortín. En paralelo, Atlético Nacional recibirá al São Paulo, donde llegó hace poco Gonzalo Tapia, joven promesa roja. El cierre del día pondrá frente a frente a Peñarol y Racing Club con Brayan Cortés y Gabriel Arias, respectivamente, representando a la defensa chilena en sus equipos en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

El miércoles 13 el foco de atención estará en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo enfrentará a Internacional de Porto Alegre. Allí aparece Erick Pulgar, mediocampista cafetero de clase mundial y habitual pilar en el conjunto carioca.

Finalmente, el jueves 14 de agosto se jugarán tres encuentros con protagonismo chileno: Botafogo contra Liga de Quito con Fernando Cornejo, Universitario de Lima con Rodrigo Ureña frente a Palmeiras en Lima Libertad midiéndose con River Plate, donde Paulo Díaz vuelve a ser fundamental para el gigante argentino.

Las reales expectativas

La participación de ocho chilenos en esta etapa refleja la consolidación del talento nacional en el balompié sudamericano. Kuscevic, Baeza, Tapia, Cortés, Arias, Pulgar, Ureña Cornejo y Díaz no solo aportan experiencia y calidad, sino que representan un capital motivacional para la afición chilena, sedienta de éxito continental.

Además, la agenda de partidos promete duelos vibrantes, en estadios emblemáticos con rivalidades históricas, ideales para que los futbolistas chilenos eleven su nivel y muestren potencial para futuros desafíos, incluso a escala mundial.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 serán un escenario decisivo para el talento chileno. Este grupo de ocho jugadores ubicados en clubes tradicionales de la región tiene la oportunidad de dejar una huella imborrable en la competición más prestigiosa del continente. La pasión, la estrategia y el orgullo nacional se entrelazan en la antesala de una fase eliminatoria que promete emociones de primer nivel entre martes y jueves de esta semana.

Programación octavos de final ida Copa Libertadores

Martes 12 de agosto:

Fortaleza vs Vélez Sarsfield: 18:00 horas.

Atlético Nacional vs Sao Paulo: 20:30 horas.

Peñarol vs Racing: 20:30 horas.

Miércoles 13 de agosto:

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.

Flamengo vs Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.

Jueves 14 de agosto:

Botafogo vs Liga de Quito: 18:00 horas.

Universitario de Lima vs Palmeiras: 20:30 horas.

Libertad vs River Plate: 20:30 horas.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

