Tras la sonada celebración de su mayoría de edad en Barcelona, Lamine Yamal parecía haber dejado atrás la polémica. Sin embargo, la calma ha durado poco: el futbolista vuelve a ser tendencia en redes sociales después de filtrarse imágenes de un encuentro con la cantante Nicki Nicole, en las que se aprecia un beso que ha encendido las especulaciones sobre una posible relación.

Aunque en la era de la inmediatez un gesto de complicidad no siempre confirma un romance, la escena ha sido suficiente para que internautas debatan si se trata de un simple “affaire” veraniego o de algo más serio.

El periodista Javier de Hoyos, habitual de TVE, aportó más combustible al rumor al difundir en redes sociales que la pareja fue vista en una discoteca, entregada a muestras públicas de afecto. Sus palabras han reforzado la narrativa que domina por estas horas las conversaciones digitales y el seguimiento mediático.

