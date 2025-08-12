El ‘Rey’, que no estuvo en cancha producto de una suspensión, viajó hasta la ‘Ciudad Jardín’ para estar junto a sus compañeros en el Sausalito.

Vidal sufrió observando el desempeño del plantel. Y más luego que los viñamarinos lograran evitar la derrota a los 90+9′ gracias a un polémico penal.

El cobro, que sirvió a los ‘ruleteros’, enfureció al oriundo de San Joaquín. De tal manera que una vez terminado el compromiso, se quejó directamente con los jueces en el acceso a los vestuarios.

El formado en Pedrero se dirigía al camarín para estar con su equipo. Sin embargo, aprovechó la instancia para recriminarle al cuerpo arbitral liderado por Felipe González. “No le pega de malo nomás (Sebastián Sosa Sánchez), no le pega a la pelota. Nos han cagado todo el año”, vociferó Vidal delante de todos los presentes, como lo muestra una grabación a la que tuvo acceso 24 Horas. Después, cuando aparecen las autoridades de cancha, Vidal siguió: “¡Cómo va a ser penal! ¿Para eso está el VAR o no? Son cara de palo, liberen el VAR“, agregó. Antes de ingresar al vestuario, se escucha otro grito de Vidal: “Siempre la misma hueá. ¡Usen el VAR, para eso tienen la hueá!”. ¿Se viene otro castigo para el ‘Rey’? Resta esperar el informe de González. Felipe González denunció los reclamos e insultos de Arturo Vidal Felipe González informó de la forma como fue increpado e insultado por Arturo Vidal, lo que tendrá que ser analizada por el Tribunal de Disciplina para efectos de una posible sanción. De hecho, debido a la mención por parte del juez del compromiso, Vidal debería ser citado a la sesión del martes 19 de la corte deportiva para efectos de entregar su testimonio, que también se considerará como elemento a la hora de adoptar una resolución. Por lo mismo, no peligra su actuación ante Universidad Católica el próximo sábado pero después puede perderse como mínimo dos partidos, ya que es reincidente en este tipo de situaciones

/José Pablo Verdugo