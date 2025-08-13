El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que “le dolería la guata” gobernar junto José Antonio Kast.

Y el candidato Republicano le respondió con una frase que fue tendencia nacional: Espero que se mejore pronto, todas las farmacias venden viadil

La respuesta de José Antonio Kast causó furor en las redes sociales:

