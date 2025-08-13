El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que “le dolería la guata” gobernar junto José Antonio Kast.
Y el candidato Republicano le respondió con una frase que fue tendencia nacional: “Espero que se mejore pronto, todas las farmacias venden viadil”
La respuesta de José Antonio Kast causó furor en las redes sociales:
A tomar Viadil nomas ñatito!!! pic.twitter.com/GIz0Svk4Lu
— Bacco (@baccoarenas) August 12, 2025
Me preguntan qué le diría a @jmsantacruz_ por sus molestias estomacales. Fácil: Omeprazol y Viadil… porque cuando @joseantoniokast sea presidente, le va a tocar trabajar con nosotros. pic.twitter.com/80RHd3yLzz
— 🇨🇱 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀́𝐍 𝐀𝐑𝐀𝐘𝐀 👊 DIPUTADO (@cristian_arayal) August 12, 2025
No solo puede tomar Viadil, también puede tomar agüita de canela con azúcar quemada, pero le recomiendo que se compre un corcho para la Colitis cuando desaparezcan como partido
Vodanovic Fidel Espinoza Salvador Allende Parlamento Carabineros de Chile Poduje Guarello ChileVamos pic.twitter.com/o3OD4n0Hw0
— El Pepe (@cariquima) August 12, 2025
Agotándose Viadil rápidamente en todas las farmacias!!!!
👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/q3ZhkbSSoD
— 𝔾𝕚𝕠𝕧𝕚 𝕊𝕪𝕞𝕞𝕖𝕤 𝕄. 👩🏼🦰 🇨🇱 (@Giovi_Symmes) August 12, 2025
"Pero si me dan un ministerio, con unas gotas de Viadil se me pasa", concluyó el alto dirigente de derecha. https://t.co/6Fgx1I04T5
— KSM (@kenoshields) August 12, 2025
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/gap