A las 15 horas de ayer martes comenzó el esperado concejo municipal de San Miguel que por cinco votos contra cuatro se decidió reponer el nombre de Avenida Salesianos, parala actual Avenida Salvador Allende. una de las principales arterias que atraviesa la comuna.

Los cuatro concejales votaron a favor de volver a nombrar la calle como Salesianos: el exintendente y alcalde Felipe Guevara (RN), el exjefe comunal de San Miguel Luis Sanhueza (RN), la militante del Partido Republicano Eva Merino y la militante UDI Claudia Rojas.

Por su parte, los cuatro que votaron por mantener el nombre de Avenida Salvador Allende: la concejala del Partido Comunista Carla Santana, la frenteamplista Viviana Llambias, el socialista Gabriel Zúñiga y el independiente Claudio Escobar.

Así, fue la alcaldesa Carol Bown (UDI), quien fue la impulsora de la modificación del nombre, la que desequilibró la balanza, como puede verse en el siguiente video:

Al término del Concejo, la Alcaldesa de San Miguel conversó con la prensa

