Como ha sido la línea creativa de la cantautora, es un llamado a buscar la Luz en momentos difíciles, sus letras sinceras inspiradas en vivencias marca el estilo de la artista, un material muy íntimo, emotivo y sensible. Es un tema pop rock alternativo, con excelentes arreglos musicales.

Camino entre muros, su más reciente grabación, parte de la producción titulada «Cristina». Una obra realizada en homenaje a su abuela quien la inspiró en el camino de la música, hecho de gran importancia para Daniela, que alguien tan cercano la incentivo a componer y escribir grandes obras musicales, para finalmente plasmarlas en este EP de excepción, en el marco de la celebración de sus 10 años de carrera musical. Luego de la excelente recepción de su primer single: Noche, en las emisoras radiales, la joven cantautora se plantea un nuevo desafío, lograr superar el éxito de difusión con su nuevo single, Camino entre muros. Tema que comienza un nuevo tour promocional por las emisoras radiales más importantes de Chile y parte de latinoamérica. Camino entre muros, se encuentra además en todas las plataformas digitales como: Spotify, iTunes, Youtube, Deezer, entre otros. (Fuente: Zurita Press Agency)

CAMINOS ENTRE MUROS