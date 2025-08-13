Áyer martes se reanudo la Copa Sudamericana, que se encuentra en la fase de octavos de final, con la participación de un club chileno: Universidad de Chile. Los azules vienen de eliminar a Guaraní en los playoffs.

Esta es la programación de los partidos de IDA:

Martes 12 de agosto

Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal

América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli

Miércoles 13 de agosto

Bolívar vs. Cienciano. 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles».

Alianza Lima vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva».

Universidad de Chile vs. Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

Jueves 14 de agosto