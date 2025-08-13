Impulsado por el avance de un sistema frontal, según informó Meteored, Santiago enfrentará un nuevo episodio de precipitaciones este viernes 15 de agosto, día en que se conmemora la Asunción de la Virgen María y se da inicio a un nuevo fin de semana largo en Chile

El fenómeno no se limitará a lluvias: el portal meteorológico advierte la posibilidad de nevadas, granizos y tormentas eléctricas. La combinación de una baja presión en superficie y un núcleo frío en altura generará condiciones para que la nieve se concentre en sectores cordilleranos, desde la Región de Coquimbo hasta el Maule, incluyendo la capital.

De acuerdo con la proyección, el evento se concentrará exclusivamente durante la jornada del viernes, aunque su intensidad y características podrían afectar tanto a las operaciones urbanas como a la logística en zonas de montaña.

