La Copa Libertadores 2025 entra en una de sus fases más apasionantes: los octavos de final, que comenzaron a disputarse ayer martes y siguen haste el jueves 14 de agosto, con la presencia de ocho destacados futbolistas chilenos que aspiran a llevar a sus equipos a la conquista de la gloria continental.
Ayer martes 12 de agosto terminó empatado sin goles el duelo Fortaleza vs. Vélez Sarsfield, encuentro en que el defensa chileno Benjamín Kuscevic, pieza clave en la zaga del elenco brasileño salió lesionado a los 20 minutos y Claudio Baeza jugó todo el partido, mediocampista del Fortín. En paralelo, Atlético Nacional empató también sin goles con São Paulo, donde llegó hace poco Gonzalo Tapia, y estuvo en la banca. El cierre del día puso frente a frente a Peñarol y Racing Club con Brayan Cortés y Gabriel Arias, respectivamente, con triunfo por la cuenta mínima del cuadro uruguayo.
Hoy miércoles 13 el foco de atención estará en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo enfrentará a Internacional de Porto Alegre. Allí aparece Erick Pulgar, mediocampista cafetero de clase mundial y habitual pilar en el conjunto carioca.
Finalmente, el jueves 14 de agosto se jugarán tres encuentros con protagonismo chileno: Botafogo contra Liga de Quito con Fernando Cornejo, Universitario de Lima con Rodrigo Ureña frente a Palmeiras en Lima Libertad midiéndose con River Plate, donde Paulo Díaz vuelve a ser fundamental para el gigante argentino.
Programación y Resultados octavos de final ida Copa Libertadores
Martes 12 de agosto:
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield: 18:00 horas.
Goles: No hubo. Chilenos: Benjamín Kuscevic fue titular y salió lesionado a los 20′ (FOR); Claudio Baeza jugó todo el partido y recibió amarilla, Diego Valdés no fue citado por lesión (VEL)
Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo: 20:30 horas.
Goles: No hubo. Chilenos:Gonzalo Tapia fue suplente (SP) Incidencias:14′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN). 68′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN)
Peñarol 1-0 Racing: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 1-0, 78′ David Terans (PEÑ) Chilenos: Brayan Cortés es titular (PEÑ); Gabriel Arias es titular (RAC)
Miércoles 13 de agosto:
- Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
- Flamengo vs Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.
Jueves 14 de agosto:
- Botafogo vs Liga de Quito: 18:00 horas.
- Universitario de Lima vs Palmeiras: 20:30 horas.
- Libertad vs River Plate: 20:30 horas.
/José Pablo Verdugo