“Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y los chilenos lo enriquecen.  Vamos a enfrentar a un equipo con historia”, dijo el entrenador de Universidad de Chile anticipando el choque de este miércoles por Copa Sudamericana

Vea y escuche la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez en el CDA

/José Pablo Verdugo

