Vea y escuche la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez en el CDA

"POR LA HISTORIA DEL CLUB, NO PODEMOS SOLO PARTICIPAR, TENEMOS QUE COMPETIR"

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, aseguró que deben estar a la altura en esta Sudamericana por lo que es la U y su actualidad.

