“Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y los chilenos lo enriquecen. Vamos a enfrentar a un equipo con historia”, dijo el entrenador de Universidad de Chile anticipando el choque de este miércoles por Copa Sudamericana
"POR LA HISTORIA DEL CLUB, NO PODEMOS SOLO PARTICIPAR, TENEMOS QUE COMPETIR"
Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, aseguró que deben estar a la altura en esta Sudamericana por lo que es la U y su actualidad.
"INDEPENDIENTE TIENE UN PLANTEL DE MUCHA JERARQUÍA Y LOS TRES CHILENOS NO SON LA EXCEPCIÓN"
Gustavo Álvarez, DT de la U, destacó el rendimiento de Galdames, Cabral y Loyola, especialmente de este último: "No tiene techo"
