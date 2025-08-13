Las interacciones entre Vladimir Putin y los presidentes estadounidenses reflejan tres décadas de altibajos geopolíticos, desde la cooperación post-Guerra Fría hasta la confrontación actual. Este informe desglosa los hitos clave y su impacto en la política global.

1. La Era Biden: Diplomacia en Modo Crisis (2021–Presente)

Contexto: Relaciones en su punto más bajo tras la invasión a Ucrania (2022).

Única reunión presencial (Ginebra, 2021): Temas: Ciberataques, represión interna en Rusia (caso Navalny), y tensión en Ucrania. Resultado: Cero avances. Biden advirtió sanciones; Putin exigió vetar la entrada de Ucrania a la OTAN.

Contactos posteriores: Videollamada en diciembre de 2021: Biden amenazó con sanciones; Putin repitió sus demandas. Llamada en febrero de 2022 (preinvasión): Último contacto conocido. Silencio diplomático desde entonces.



Análisis:

Biden priorizó la unidad occidental frente a Rusia, a diferencia de sus predecesores.

Putin percibió debilidad en la retirada de Afganistán (2021) y probó los límites con Ucrania.

2. La Paradoja Trump (2017–2021): ¿Amistad Peligrosa?

Datos clave:

6 reuniones , incluyendo la polémica cumbre de Helsinki (2018) . Trump desestimó informes de inteligencia sobre injerencia rusa en 2016: «No veo razón para que fuera Rusia». Criticado por socavar la credibilidad de EE.UU. ante aliados.



Impacto estratégico:

Putin explotó la retórica aislacionista de Trump para dividir a la OTAN.

Relaciones bilaterales sin mejoras concretas, pero con menor presión sobre Rusia.

3. Obama y el «Reinicio» Fallido (2009–2016)

Etapa Medvédev (2009–2012):

12 reuniones y un intento de «reinicio» (reset) con Hillary Clinton. Error simbólico: El botón de «reinicio» decía «sobrecarga» en ruso. Logro: Tratado New START (2010) para reducir armas nucleares.



Regreso de Putin (2012–2016):

Tensiones por: Protestas en Rusia (acusaciones de injerencia occidental). Asilo a Snowden (2013) → Obama canceló visita a Moscú. Anexión de Crimea (2014) y sanciones récord. Intervención en Siria (2015) → Choque directo con EE.UU.



Lección: La ventana de cooperación se cerró cuando Putin priorizó el control interno y la expansión regional.

4. Bush y la Ilusión de Confianza (2001–2008)

Momento cumbre:

28 reuniones y declaraciones de mutua admiración. Bush: «Vi su alma» tras conocerlo (2001). Putin apoyó a EE.UU. post-9/11 y permitió bases en Asia Central.



Logros concretos:

Tratado de Moscú (2002): Reducción de armas nucleares.

Cooperación antiterrorista en Afganistán.

Declive:

Tensiones por: Expansión de la OTAN a Europa del Este. Guerra de Irak (2003).



Conclusión: Patrones y Perspectivas