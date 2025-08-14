Gabriel Castellón: Sin ser exigido en demasía, tuvo un par de tapadas importantes cuando Independiente jugaba mejor en el comienzo de ambos tiempos

Nicolás Ramírez: Comenzó muy nervioso y tuvo un par de errores en los minutos iniciales, pero luego se fue metiendo poco a poco en el partido. En la segunda etapa se confundió cuando el uruguayo Abaldo comenzó a tirarse a los costados pbligándolo a salir del área

Franco Calderón: Tuvo varios cruces muy oportunos para cerrar ante delanteros que aparecían destapados. Bien de alto, ganando en ambas áreas, aún cuando lo complicó el ingreso del paraguayo Avalos

Matías Zaldivia: Como siempre, el caudillo en el fondo de Universidad de Chile. Aún en los momentos en que el partido se puso dificil mantuvo la calma y le transmitió orden al resto de la zaga

Fabián Hormazábal: Un primer tiempo excepcional transformándose en la figura excluyente del partido. Sus descuelgues por la derecha fueron un problema sin solución para la defensa del Rojo. Y la guinda para la torta, la gran jugada previa al gol de Assadi

Israel Poblete: Como es habitual su trabajo no luce a la vista, pero es tremendamente importante para el equipo. Esta noche fue la primera marca para Luciano Cabral y por algo el talentosos volante fue sustituido por Vaccari

Charles Aránguiz: Otro muy buen partido del Príncipe. Siempre bien ubicado, siempre jugando con talento e intención cada pelota que pasó con sus pies. Además, si tuvo que ponerse el traje de obrero para ayudarle a Poblete en la marca de Cabral no duó en hacerlo

Felipe Salomoni: Jugó un muy buen primer tiempo el argentino, sin llegar al nivel de Hormazábal pero transformándose en agente de ataque en cada desborde por la izquierda. Se resintió y fue sustuido en el entre tiempo

Javier Altamirano: En varias oportunidades demostró su clase con pases que se clavaron en el corazón de la defensa argentina. Lamentablemente se cansa y no mantiene el ritmo en el segundo tiempo y por eso, en partidos como éste, habitualmente es sustituido

Lucas Di Yorio: Fue a la guerra con dos centrales de la enverghadura de Lomónaco y Freire y no se achicó en ningún momento. No tuvo una ocasión de gol en que recibiera la pelota con ventaja, pero igual inquietó a Rey

Lucas Assadi: Está pasando por un momento extremadamente dulce y claramente va camino a convertirse en el gran jugador que tanto esperó Universidad de Chile. En el gol definió con mucha calidad la gran jugada iniciada por Hormazábal y en el segundo tiempo fue el más peligroso, aún en los momentos en que bajó la intensidad del ataque universitario. Sin lugar a dudas un apodo que le calza muy bien: «El Renacido»

Antonio Diaz: Ingresó al comenzar el segundo tiempo por Salomoni y respondió defensivamente, perocruzando pocas veces la mitad de la cancha

Rodrigo Contreras y Marcelo Diaz: Jugaron pocos minutos como para evaluarlos

Gustavo Álvarez: Inteligentemente planteado el partido, anulando a la pieza clave de Independiente como es Luciano Cabral. Se lo jugó de igual a igual y con la intensidad que él le exige a sus jugadores. En gran parte, el partido se ganó desde la banca

/José Pablo Verdugo