Esta semana llega acompañada de uno de los hitos religiosos más relevantes del calendario cristiano: la Asunción de la Virgen, que se conmemora este viernes 15 de agosto y dará lugar al próximo fin de semana largo de 2025.

Según el sitio de noticias del Vaticano, esta solemnidad —cuyo origen se remonta al siglo V— no fue proclamada oficialmente hasta 1950 por el papa Pío XII. Para la tradición cristiana, se trata de un día que honra a María como “signo de consuelo y esperanza segura”, destacando su presencia en el cielo en cuerpo y alma, libre de pecado.

En Chile, el 15 de agosto es feriado legal, pero no irrenunciable, por lo que el comercio y los servicios podrán operar normalmente. Sin embargo, algunos locales podrían ajustar sus horarios según sus propias disposiciones internas.

De acuerdo con la Ley 19.973, solo cinco fechas del año —1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero— son feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio. En consecuencia, este viernes 15 de agosto el funcionamiento será con total normalidad en todo el país.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap