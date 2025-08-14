Programación completa con todos los detalles de la fecha 20

La jornada se inicia este viernes 15 de agosto con dos duelos fundamentales: Unión Española recibirá a Deportes Iquique a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, mientras Unión La Calera enfrentará a Deportes La Serena a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Ambos partidos tendrán gran carga emotiva y podrán modificar significativamente el orden en la tabla media y baja.

El sábado 16 de agosto se disputan tres partidos donde destaca el clásico en el Monumental:

  • Ñublense vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
  • Colo Colo vs Universidad Católica a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
  • O’Higgins vs Cobresal a las 18:30 horas, estadio a definir.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 17 el público podrá seguir los siguientes encuentros:

  • Universidad de Chile vs Audax Italiano a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
  • Huachipato vs Deportes Limache a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.
  • Coquimbo Unido vs Everton a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

José Pablo Verdugo

