Programación completa con todos los detalles de la fecha 20
La jornada se inicia este viernes 15 de agosto con dos duelos fundamentales: Unión Española recibirá a Deportes Iquique a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, mientras Unión La Calera enfrentará a Deportes La Serena a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Ambos partidos tendrán gran carga emotiva y podrán modificar significativamente el orden en la tabla media y baja.
El sábado 16 de agosto se disputan tres partidos donde destaca el clásico en el Monumental:
- Ñublense vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
- Colo Colo vs Universidad Católica a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
- O’Higgins vs Cobresal a las 18:30 horas, estadio a definir.
Para cerrar el fin de semana, el domingo 17 el público podrá seguir los siguientes encuentros:
- Universidad de Chile vs Audax Italiano a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
- Huachipato vs Deportes Limache a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.
- Coquimbo Unido vs Everton a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
/José Pablo Verdugo
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl