Programación completa con todos los detalles de la fecha 20

La jornada se inicia este viernes 15 de agosto con dos duelos fundamentales: Unión Española recibirá a Deportes Iquique a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, mientras Unión La Calera enfrentará a Deportes La Serena a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Ambos partidos tendrán gran carga emotiva y podrán modificar significativamente el orden en la tabla media y baja.

El sábado 16 de agosto se disputan tres partidos donde destaca el clásico en el Monumental:

Ñublense vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Colo Colo vs Universidad Católica a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

O’Higgins vs Cobresal a las 18:30 horas, estadio a definir.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 17 el público podrá seguir los siguientes encuentros:

Universidad de Chile vs Audax Italiano a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

Huachipato vs Deportes Limache a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.

Coquimbo Unido vs Everton a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

/José Pablo Verdugo