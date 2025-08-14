La recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por Nicolás Maduro no es un hecho aislado. Según documentos judiciales y revelaciones de inteligencia, está directamente ligada a su presunta participación en el «Cartel de los Soles», una estructura criminal integrada por altos funcionarios venezolanos y exguerrilleros de las FARC.

1. ¿Qué es el ‘Cartel de los Soles’?

Origen: Surgió como una red de narcotráfico dentro del gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas.

Operación: Utiliza la infraestructura del Estado para traficar cocaína a escala global , según EE.UU.

Nombre: Hace referencia a las insignias de sol que portan los generales venezolanos.

2. Los Delitos Atribuidos a Maduro

Las autoridades estadounidenses lo acusan de:

✅ Negociar el envío de toneladas de cocaína producida por las FARC.

✅ Armar a las FARC con equipos militares de alto calibre.

✅ Coordinar con narcos hondureños para expandir rutas de tráfico.

✅ Crear milicias paramilitares para proteger operaciones del cartel.

3. Diosdado Cabello: El Operador Clave

Rol: Número dos del chavismo y presunto cerebro logístico del cartel.

Acusaciones: Distribución de cocaína en grandes cargamentos. Venta de droga incautada a narcotraficantes (millones en ganancias). Obstrucción de justicia en casos de narcotráfico.



Implicaciones Geopolíticas: ¿Por qué EE.UU. Ofrece $50 Millones?

Objetivo estratégico: Desmantelar una alianza narcopolítica que financia al régimen chavista.

Impacto regional: La conexión FARC-Venezuela-Honduras muestra una red transnacional que amenaza la seguridad hemisférica.

Mensaje a otros líderes: Una advertencia a funcionarios corruptos que colaboran con el crimen organizado.

Conclusión: Un Caso que Va Más Allá del Narcotráfico

Estas acusaciones no solo buscan judicializar a Maduro, sino desnudar un modelo de Estado criminal:

Narcotráfico como política de Estado en Venezuela.

Militarización del crimen organizado (alianza FARC-Ejército venezolano).

Financiamiento ilícito para sostener al chavismo.

¿Seguirán nuevas sanciones o extradiciones? La recompensa de $50 millones sugiere que EE.UU. no se detendrá hasta lograr capturas clave.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap