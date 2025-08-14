La recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por Nicolás Maduro no es un hecho aislado. Según documentos judiciales y revelaciones de inteligencia, está directamente ligada a su presunta participación en el «Cartel de los Soles», una estructura criminal integrada por altos funcionarios venezolanos y exguerrilleros de las FARC.
1. ¿Qué es el ‘Cartel de los Soles’?
-
Origen: Surgió como una red de narcotráfico dentro del gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas.
-
Operación: Utiliza la infraestructura del Estado para traficar cocaína a escala global, según EE.UU.
-
Nombre: Hace referencia a las insignias de sol que portan los generales venezolanos.
2. Los Delitos Atribuidos a Maduro
Las autoridades estadounidenses lo acusan de:
✅ Negociar el envío de toneladas de cocaína producida por las FARC.
✅ Armar a las FARC con equipos militares de alto calibre.
✅ Coordinar con narcos hondureños para expandir rutas de tráfico.
✅ Crear milicias paramilitares para proteger operaciones del cartel.
3. Diosdado Cabello: El Operador Clave
-
Rol: Número dos del chavismo y presunto cerebro logístico del cartel.
-
Acusaciones:
-
Distribución de cocaína en grandes cargamentos.
-
Venta de droga incautada a narcotraficantes (millones en ganancias).
-
Obstrucción de justicia en casos de narcotráfico.
-
Implicaciones Geopolíticas: ¿Por qué EE.UU. Ofrece $50 Millones?
-
Objetivo estratégico: Desmantelar una alianza narcopolítica que financia al régimen chavista.
-
Impacto regional: La conexión FARC-Venezuela-Honduras muestra una red transnacional que amenaza la seguridad hemisférica.
-
Mensaje a otros líderes: Una advertencia a funcionarios corruptos que colaboran con el crimen organizado.
Conclusión: Un Caso que Va Más Allá del Narcotráfico
Estas acusaciones no solo buscan judicializar a Maduro, sino desnudar un modelo de Estado criminal:
-
Narcotráfico como política de Estado en Venezuela.
-
Militarización del crimen organizado (alianza FARC-Ejército venezolano).
-
Financiamiento ilícito para sostener al chavismo.
¿Seguirán nuevas sanciones o extradiciones? La recompensa de $50 millones sugiere que EE.UU. no se detendrá hasta lograr capturas clave.
