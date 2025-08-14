Las autoridades de la Región de Los Lagos han desplegado un operativo especial ante el funeral de Karen Soto Mansilla, conocida como la “Barbie narco chilena”, quien falleció este lunes en un accidente vehicular en Frutillar. En el siniestro también perdieron la vida sus hijos de 4 y 18 años.

De acuerdo con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, “en base a los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros de Chile, e información solicitada a policías y otras instituciones, esta Delegación… resolvió calificar el funeral de la mujer como de riesgo, aplicando el procedimiento correspondiente”. La resolución, notificada personalmente a la familia, establece que el proceso funerario debe completarse en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo la inscripción de la defunción en el Registro Civil y el traslado directo al lugar de sepultura o cremación.

El jefe de zona de Carabineros, Jorge Valdivia, afirmó que “nuestra función es poder brindar la seguridad tanto de la comunidad y en particular también de la propia familia, para que tenga un proceso seguro, que pueda estar tranquilo para poder velar a sus deudos, en una tragedia que entendemos que afecta en lo más profundo a esta familia en particular”.

Soto cumplía una pena en libertad por microtráfico de droga, tras ser detenida en 2023 junto a su pareja, Héctor Mancilla, líder de una banda que distribuía clorhidrato de cocaína desde la Región de Los Lagos hasta la Metropolitana. La mujer se mostraba en redes sociales con signos de ostentación, como un automóvil rosado que posteriormente fue incautado por Carabineros.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap