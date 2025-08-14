Tras inscribir oficialmente su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), el diputado Johannes Kaiser (Partido de la Libertad, PNL) abordó la controversia generada por los recientes dichos de su contendor, José Antonio Kast, quien aseguró que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan” y que “no necesitamos más leyes para aplicar la ley”.

Las declaraciones del líder republicano provocaron reacciones transversales en el mundo político, desde el oficialismo hasta Chile Vamos, además de duras críticas desde La Moneda, donde la ministra vocera Camila Vallejo acusó un “desprecio” hacia el Congreso y apuntó a la falta de logros durante los 16 años de Kast como diputado: “No hizo nada relevante”, afirmó.

Frente a la polémica, Kaiser restó importancia al tema y defendió el marco constitucional que permite la potestad reglamentaria del Ejecutivo: “Están haciendo un escándalo en un vaso de agua. No sé por qué tanta atención a lo que dijo el señor Kast. Supongo que es interesante para su campaña, no para la mía”.

El parlamentario enfatizó que la potestad reglamentaria no es una novedad, y que forma parte del diseño constitucional chileno: “Esto es parte de lo que es el ordenamiento constitucional de Chile y en ese sentido creo que lo que se está levantando por parte de la izquierda es fake news, literalmente”.

Consultado sobre si él mismo gobernaría mediante decretos, Kaiser explicó: “En materia reglamentaria. Por ejemplo, la ley del plástico de un solo uso todavía está esperando el reglamento, y ese reglamento se establece por decreto. No veo cuál es la dificultad de comprender que el Presidente tiene esa facultad”.

Y añadió: “¿Cómo se supone que gobierne el Presidente si no es por decreto?”

Respecto a las declaraciones de Camila Vallejo, el diputado acusó intervencionismo electoral por parte del Ejecutivo: “Yo le diría al gobierno que no se meta en las elecciones, en la campaña presidencial. Más allá de si tienen razón o no, el intervencionismo electoral se está transformando en algo escandaloso”.

El parlamentario también defendió su experiencia en el Congreso y reconoció las dificultades del proceso legislativo, especialmente en un sistema democrático fragmentado: “He introducido más de 70, casi 80 proyectos de ley. No es tan fácil simplemente pasar lo que uno quiere. Yo soy uno de 155 parlamentarios, y cuando la mayoría no quiere hacer bien la pega, es difícil obligarlos”.

Finalmente, Kaiser hizo un llamado a separar las campañas del uso de recursos públicos: “Las críticas que se hagan, que se hagan desde lo político, pero que no se utilice el Estado, que lo pagamos todos, para hacer campaña a favor de una opción política. Eso no corresponde”.

