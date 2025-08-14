«Queda la vuelta y tenemos que mantener el resultado”, dijo el autor del gol que le dio la victoria a Universidad de Chile.
Este es un resumen de las declaraciones del goleador azul:
“Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si puedo aportar con un gol o con un pase gol, contento también”.
“Tenemos un partido de vuelta y debemos poner la mente fría para mantener el resultado o aumentarlo, pues hoy dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”.
Y como es habitual las redes sociales enloquecieron con Luquitas, como le dicen los «bullangueros»
/José Pablo Verdugo