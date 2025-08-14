James Stephen Donaldson, más conocido como MrBeast, volvió a sacudir las redes sociales con un anuncio que combina espectáculo, innovación y una dosis medida de intriga. Durante su participación en el programa Today 3rd Hour de la cadena NBC, el creador de contenido reveló los detalles de su próximo desafío: una competencia inspirada en la saga cinematográfica Los Juegos del Hambre, adaptada para un entorno completamente seguro.

Según explicó Donaldson, el evento tendrá lugar en una isla privada y contará con 26 participantes que competirán por un premio de un millón de dólares. La dinámica reemplazará cualquier riesgo físico por tecnología de simulación, similar al laser tag, para determinar las eliminaciones. El último jugador en pie será coronado como ganador absoluto.

Este proyecto se presenta como una evolución natural en la trayectoria del youtuber, quien ha transformado la escala y el impacto de los desafíos en línea. Su historial lo respalda: en 2021, su recreación de El Juego del Calamar superó los 500 millones de visualizaciones, marcando un hito en la historia de YouTube y consolidando su posición como uno de los creadores más influyentes de la era digital.

