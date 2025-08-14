El Partido Republicano reaccionó este jueves a la arremetida que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric inició el día anterior en contra del candidato presidencial José Antonio Kast, quien en los últimos sondeos aparece liderando las encuestas de intención de voto.

La molestia del oficialismo se desató luego de que Kast señalara este martes, durante una exposición en el Hotel W, que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”, afirmación que generó críticas desde distintos sectores políticos.

Desde La Moneda, se desplegaron rápidamente varias figuras del Ejecutivo para cuestionar al exdiputado. Primero fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien calificó la frase como algo que “merece ser rectificado y aclarado”. Luego, en dos ocasiones, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), fue aún más dura: “No sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.

Frente a esta ofensiva, el primero en salir en defensa de Kast fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien atribuyó los ataques al posicionamiento del candidato: “Evidentemente que todos los dardos van a apuntar a quien está encabezando las encuestas, y ese es José Antonio Kast”.

En esa línea, Squella destacó la labor parlamentaria del exdiputado: “El principal valor que tuvo José Antonio Kast en el Congreso, que por supuesto le incomoda a Camila Vallejo, fue que alineaba cómo votaba la bancada”.

Y subrayó que el electorado valora en Kast “el coraje, la valentía, la determinación, y tener claridad en sus posiciones sin titubeos”.

Además, criticó al actual gobierno por su falta de decisión en la gestión del país: “Lo que nosotros consideramos que ha faltado es tener un Ejecutivo determinado, con valentía y coraje para ejercer sus atribuciones”.

“Si alguien se está postulando a la Presidencia, tiene que tener súper claro que a él le va a corresponder una serie de cosas fundamentales”

A las palabras de Squella se sumó el diputado republicano Luis Sánchez, quien lanzó duras críticas contra la administración Boric y su gestión: “La gran mayoría de los chilenos lo está pasando mal por la inseguridad, por la falta de acceso a servicios públicos, por la inmigración ilegal que ha colapsado desde los jardines infantiles hasta la salud pública”.

El parlamentario también apuntó al manejo económico del Ejecutivo: “Tenemos una crisis económica que no da tregua, porque el gobierno ha dado todas las señales equivocadas a los inversionistas. Hoy nadie invierte, todo está paralizado, todos esperando a ver qué pasa en noviembre y diciembre”.

Respecto a las declaraciones de Kast, Sánchez respaldó completamente la visión del abanderado y acusó incoherencias en el discurso del gobierno: “Lo que nos llama la atención es que en estos casi cuatro años de gobierno de Gabriel Boric, la excusa permanente ha sido que el Congreso no los ayuda, que no tienen mayoría, cuando sí la han tenido en las cosas importantes”.

Y concluyó enfatizando que un eventual gobierno republicano no buscará culpables, sino soluciones: “Nosotros no pretendemos echarle la culpa al Congreso, como sí lo ha hecho este gobierno. Sabemos perfectamente qué materias son de iniciativa administrativa y qué cosas se pueden resolver sin pasar por el Congreso”.

“Ese compromiso es el que estamos ratificando”.

