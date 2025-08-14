La Copa Libertadores 2025 entra en una de sus fases más apasionantes: los octavos de final, cuyos partidos de ida concluyen hoy jueves 14 de agosto. Ayer tambnién Estudiantes de La Plata obtuvo un triunfo muy importante como visitante en Asunción
Ayer martes 12 de agosto terminó empatado sin goles el duelo Fortaleza vs. Vélez Sarsfield, encuentro en que el defensa chileno Benjamín Kuscevic, pieza clave en la zaga del elenco brasileño salió lesionado a los 20 minutos y Claudio Baeza jugó todo el partido, mediocampista del Fortín. En paralelo, Atlético Nacional empató también sin goles con São Paulo, donde llegó hace poco Gonzalo Tapia, y estuvo en la banca. El cierre del día puso frente a frente a Peñarol y Racing Club con Brayan Cortés y Gabriel Arias, respectivamente, con triunfo por la cuenta mínima del cuadro uruguayo.
Ayer miércoles 13 el foco de atención estuvo en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo derrotó por la cuenta mínima a Internacional de Porto Alegre. No jugó Erick Pulgar, mediocampista del Mengo por estar leionado
Finalmente, hoy jueves 14 de agosto se jugarán tres encuentros con protagonismo chileno: Botafogo contra Liga de Quito con Fernando Cornejo, Universitario de Lima con Rodrigo Ureña frente a Palmeiras en Lima Libertad midiéndose con River Plate, donde Paulo Díaz vuelve a ser fundamental para el gigante argentino.
Programación y Resultados octavos de final ida Copa Libertadores
Martes 12 de agosto:
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield: 18:00 horas.
Goles: No hubo. Chilenos: Benjamín Kuscevic fue titular y salió lesionado a los 20′ (FOR); Claudio Baeza jugó todo el partido y recibió amarilla, Diego Valdés no fue citado por lesión (VEL)
Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo: 20:30 horas.
Goles: No hubo. Chilenos:Gonzalo Tapia fue suplente (SP) Incidencias:14′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN). 68′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN)
Peñarol 1-0 Racing: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 1-0, 78′ David Terans (PEÑ) Chilenos: Brayan Cortés es titular (PEÑ); Gabriel Arias es titular (RAC)
Miércoles 13 de agosto:
- Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
Gol: 1-0, 90+8′ Santiago Ascasibar (E)
- Flamengo 1-0 Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 28′ Bruno Henrique (FLA)
Jueves 14 de agosto:
- Botafogo vs Liga de Quito: 18:00 horas.
- Universitario de Lima vs Palmeiras: 20:30 horas.
- Libertad vs River Plate: 20:30 horas.
